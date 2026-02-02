Không riêng vàng, bạc - dầu thô, kim loại công nghiệp cũng ồ ạt sập giá vì đâu?

Thị trường hàng hóa lao dốc vào thứ Hai, dẫn đầu là sự sụt giảm mạnh của vàng, bạc, dầu và kim loại công nghiệp.

Sự sụt giảm lan sang thị trường chứng khoán khi các nhà đầu tư bán tháo các tài sản khác để bù đắp cho những khoản lỗ của kim loại quý. Chứng khoán toàn cầu giảm ngày thứ ba liên tiếp, dẫn đầu là sự sụt giảm mạnh trên khắp châu Á và châu Âu, nơi cổ phiếu các ngành tài nguyên cơ bản chịu áp lực nặng nề.

Chỉ số MSCI All-World giảm 0,5% trong ngày, sau khi giảm 1,5% kể từ mức cao kỷ lục ngày 27/1.

Giá vàng giảm 5% xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần, trong khi bạc giảm hơn 7%. Cả hai kim loại này đều đạt mức kỷ lục vào tuần trước. Giá dầu giảm gần 5%, giảm so với mức cao nhất trong nhiều tháng, và giá đồng trên Sàn giao dịch Kim loại Luân Đôn (LME) giảm 3%.

Hôm 30/1, ông Donald Trump đã bổ nhiệm Warsh, cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, kế nhiệm Jerome Powell làm người đứng đầu ngân hàng trung ương vào tháng 5. Sự lựa chọn này đã gây ra làn sóng bán tháo trên khắp các thị trường tài chính.

Việc ông Donald Trump chọn ông Warsh đã đảo ngược ý tưởng rằng người thay thế Powell sẽ thúc đẩy chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ và đẩy giá trị đồng đô la tăng lên. Điều này khiến hàng hóa trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, ảnh hưởng đến nhu cầu. Mặc dù hiện tại ông ủng hộ việc giảm lãi suất, nhưng trước đây ông Warsh từng nổi tiếng là người có quan điểm cứng rắn về lạm phát trong thời gian làm việc tại Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

"Quyết định của thị trường bán tháo kim loại quý cùng với cổ phiếu Mỹ cho thấy các nhà đầu tư coi Warsh là người có quan điểm cứng rắn hơn," Vivek Dhar, chiến lược gia về hàng hóa tại Ngân hàng Commonwealth của Úc, cho biết.

Một Fed có quan điểm cứng rắn báo hiệu lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, hỗ trợ đồng đô la, làm giảm sức hấp dẫn vàng, bạc.

"Đồng đô la Mỹ mạnh hơn cũng đang gây thêm áp lực lên kim loại quý và các mặt hàng khác, bao gồm dầu và kim loại cơ bản," Dhar nói thêm, tuy nhiên ông vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng ở mức 6.000 đô la trong quý IV.

Sự sụt giảm bắt đầu từ ngày 30/1, với mức giảm mạnh nhất trong một ngày của giá vàng giao ngay kể từ năm 1983, giảm hơn 9%, trong khi bạc lao dốc 27% trong ngày với mức giảm mạnh nhất được ghi nhận.

"Quy mô của đợt bán tháo diễn ra trên thị trường vàng ngày hôm nay là điều tôi chưa từng chứng kiến kể từ những ngày đen tối của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008," nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG cho biết.

Trong khi đó, giá cả trên thị trường năng lượng chịu áp lực vào ngày 2/2 do những dấu hiệu giảm leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau bình luận cuối tuần của ông Trump rằng Iran đang "nghiêm túc đàm phán" với Washington, làm giảm bớt lo ngại về xung đột với thành viên OPEC này.

Những bình luận đó, cùng với các báo cáo cho rằng lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Iran không có kế hoạch tập trận bắn đạn thật ở eo biển Hormuz, là những dấu hiệu giảm leo thang, Sycamore nói thêm.

Thị trường đồng và quặng sắt đối mặt với những khó khăn do lo ngại về lượng tồn kho cao và nhu cầu yếu trong thời gian chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc, quốc gia mua kim loại công nghiệp và kim loại số lượng lớn lớn nhất thế giới.

Nhu cầu và giao dịch của người dùng cuối dự kiến sẽ chậm lại trước kỳ nghỉ lễ, bắt đầu từ ngày 15/2, các nhà phân tích cho biết.

Trong các mặt hàng khác, cao su Tokyo giảm gần 3% trong khi lúa mì và đậu nành Chicago giảm khoảng 1%. “Câu hỏi then chốt là liệu đây có phải là sự khởi đầu của một đợt suy thoái mang tính cấu trúc trong giá cả hàng hóa hay chỉ đơn thuần là một sự điều chỉnh,” ông Dhar của CBA cho biết.

“Chúng tôi xem đây là một sự điều chỉnh và là cơ hội mua vào hơn là một sự thay đổi cơ bản.”

Nguồn: Reuters﻿