Không phải vàng, một loại tài sản phá đỉnh 40 năm, giá tăng 75% từ đầu năm: Do đâu?

Giá bạc giao ngay đã lập kỷ lục mới ở mức 51 USD/ounce vào ngày 9/10, lần đầu tiên vượt ngưỡng 50 USD kể từ năm 1980.

Giới đầu tư đang chuyển sang nắm giữ các tài sản hữu hình như vàng và bạc để phòng ngừa rủi ro trước bất ổn địa chính trị và kinh tế như lo ngại về thuế quan, lạm phát, sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và gánh nặng nợ công.

Giá bạc tiếp tục bứt phá nhờ hưởng lợi từ đà tăng kỷ lục của vàng. Kim loại anh em này được xem là lựa chọn thay thế rẻ hơn cho vàng khi giá vàng ﻿lần đầu tiên trong lịch sử đạt mức 4.000 USD/ounce.

“Thị trường đang lo ngại sâu sắc về triển vọng kinh tế toàn cầu. Và khi điều đó xảy ra, nhà đầu tư thường tìm đến tài sản hữu hình như bạc. Bạc thường đi theo xu hướng tăng của vàng”, CEO Viện Bạc Quốc tế Michael DiRienzo chia sẻ.

Một năm bứt phá của kim loại quý

Bên cạnh nhu cầu đầu tư, bạc còn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, từ trung tâm dữ liệu, tấm pin năng lượng mặt trời cho tới điện thoại thông minh.

Chiến lược gia hàng hoá ﻿Ewa Manthey tại ngân hàng ING nhận định: “Vai trò kép của bạc vừa là kim loại công nghiệp, vừa là tài sản trú ẩn, đã khuếch đại đà tăng giá, khiến năm 2025 trở thành cột mốc lịch sử với thị trường bạc".

Nguồn cung hạn chế cũng là yếu tố thúc đẩy giá tăng cao hơn.

Theo chiến lược gia kim loại cấp cao Peter Grant, thị trường bạc đang bước sang năm thứ 5 liên tiếp rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung do sản lượng khai thác trì trệ, không bắt kịp nhu cầu.

“Nhu cầu bạc tăng mạnh và bền vững, kết hợp với tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài, là công thức dẫn tới giá cao hơn”, ông Grant viết.

Giá vàng đã tăng mạnh suốt hai năm qua nhờ giới đầu tư đa dạng hóa danh mục sang tài sản an toàn. Các ngân hàng trung ương cũng giảm dần phụ thuộc vào đồng USD và tăng tích trữ vàng, góp phần đẩy giá lên cao.

Đà tăng của các tài sản trú ẩn năm nay đã lan sang nhiều kim loại quý khác như bạc và bạch kim. Trong đó, bạc và bạch kim lần lượt tăng khoảng 75% và 80%, vượt mức tăng khoảng 51% của vàng.

Kim loại quý và cả Bitcoin cũng trở thành lựa chọn của các trader và các quỹ đầu tư Phố Wall trong bối cảnh đồng USD suy yếu.

Nhà đầu tư có thể tiếp cận thị trường bạc thông qua việc mua bạc vật chất như bạc thỏi hoặc đồng xu, hoặc đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được bảo chứng bằng bạc. Quỹ ETF iShares Silver Trust đã tăng khoảng 68% từ đầu năm.

Theo Giám đốc đầu tư Marina Smirnova của Sprott Asset Management, dòng vốn vào các quỹ ETF bạc năm nay đã lên mức cao nhất kể từ năm 2020.

Hiện tại, bạc cũng đang trở thành khoản đầu tư được người Việt chú ý. Bạc Phú Quý hiện có giá ﻿ 52 triệu/kg bán ra, 50,4 triệu/kg mua vào. Giá bạc tại Việt Nam tăng 75,6% trong 1 năm qua, cùng với xu hướng của thế giới.

Theo CNN﻿