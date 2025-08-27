Không phải Trung Quốc hay Ấn Độ, đây mới chính là cứu tinh lớn nhất của dầu Nga: Vừa mua hơn 1,1 triệu tấn nhiên liệu trong tháng 7, nhu cầu ngày càng tăng cao

Ảnh minh họa

Theo dữ liệu của Reuters, trong tháng 7, Saudi Arabia và Ấn Độ tiếp tục là hai quốc gia nhập khẩu dầu nhiên liệu lớn nhất từ Nga, trong bối cảnh châu Á và Trung Đông trở thành điểm đến chính của các sản phẩm dầu mỏ Nga sau khi châu Âu và phương Tây áp đặt lệnh cấm vận.

Theo dữ liệu của LSEG được Reuters trích dẫn, Nga đã vận chuyển khoảng 1,1 triệu tấn dầu nhiên liệu sang Saudi Arabia trong tháng 7, gần như không đổi so với tháng 6. Quốc gia vùng Vịnh này sử dụng dầu nhiên liệu giá rẻ để vận hành các nhà máy điện, đáp ứng nhu cầu điều hòa không khí tăng cao vào mùa hè, đồng thời giữ lại nhiều dầu thô hơn cho xuất khẩu.

Trong khi đó, Ấn Độ ghi nhận mức tăng mạnh trong nhập khẩu dầu nhiên liệu và dầu diesel chân không (VGO) từ Nga. Tổng khối lượng vận chuyển sang Ấn Độ trong tháng 7 đạt khoảng 600.000 tấn, tăng 65% so với tháng 6. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ sử dụng những sản phẩm này như nguyên liệu thay thế, trong bối cảnh giá dầu thô Ural của Nga đã mất lợi thế cạnh tranh so với dầu Brent.

Chênh lệch giá giữa dầu Ural và Brent – từng là yếu tố chính thúc đẩy các nhà máy lọc dầu Ấn Độ ưu tiên nguồn cung từ Nga đã thu hẹp đáng kể trong tháng 7. Theo các thương nhân, mức chiết khấu đối với dầu Ural giao tháng 8 sang Ấn Độ chỉ còn 1,70–2,00 USD/thùng, thấp nhất kể từ khi Nga xảy ra xung đột với Ukraine vào đầu năm 2022.

Kể từ khi EU và nhiều nước phương Tây cấm nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ Nga vào năm 2023, Moscow đã đẩy mạnh chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường châu Á và Trung Đông, trong đó Saudi Arabia và Ấn Độ nổi lên như những khách hàng chủ chốt.

Là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, Saudi Arabia hiếm khi được nhắc đến như một quốc gia nhập khẩu dầu. Tuy nhiên, trên thực tế, Riyadh vẫn thực hiện nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ ở quy mô nhất định nhằm phục vụ nhu cầu đặc thù trong nước.

Theo Trading Economics, sản lượng dầu thô của Saudi Arabia đạt khoảng 9,18 triệu thùng/ngày trong tháng 5/2025, trong đó khối lượng xuất khẩu duy trì ở mức cao, hơn 6,5 triệu thùng/ngày. Để duy trì xuất khẩu ổn định, quốc gia này lựa chọn giải pháp nhập khẩu một số sản phẩm dầu nhiên liệu giá rẻ từ bên ngoài để bổ sung cho hệ thống điện và lọc dầu.