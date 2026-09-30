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Không phải Sa Pa, Việt Nam có một nơi mát mẻ quanh năm, được ví như “Đà Lạt của Tây Bắc”, được Oscar du lịch vinh danh liên tục

THẾ ANH
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Mộc Châu vừa được World Travel Awards vinh danh là “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á” năm thứ 5 liên tiếp, trước đó nơi đây cũng được vinh danh là “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới” 3 năm.

Mộc Châu - Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2026 , “ Đà Lạt của Tây Bắc ” - Ảnh 1.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu vừa được vinh danh là “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2026”. Danh hiệu được công bố tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA), diễn ra ngày 27/9 tại Maldives.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, từ 2022 đến 2026, Mộc Châu giành danh hiệu này. Trước đó, nơi đây cũng được WTA vinh danh là “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới” vào các năm 2022, 2023 và 2025.

WTA là giải thưởng thường niên được tổ chức từ năm 1993, nhằm tôn vinh các điểm đến, doanh nghiệp và sản phẩm du lịch nổi bật trên thế giới.

Mộc Châu - Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2026 , “ Đà Lạt của Tây Bắc ” - Ảnh 2.

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có quy mô 206.150 ha, trải rộng trên địa bàn 4 phường gồm Mộc Châu, Mộc Sơn, Vân Sơn, Thảo Nguyên và 8 xã gồm Đoàn Kết, Lóng Sập, Chiềng Sơn, Tân Yên, Vân Hồ, Song Khủa, Tô Múa, Xuân Nha. Nơi đây giữ vai trò cửa ngõ kết nối Sơn La và các tỉnh Tây Bắc với Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh lợi thế vị trí, khu du lịch sở hữu hệ thống hang động, thác nước, cảnh quan núi rừng và những đồi chè, tạo nền tảng phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng.

Nằm ở độ cao hơn 1.000 m, Mộc Châu có khí hậu tương đối mát mẻ và được ví như ‘’Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Tây Bắc”. Vào mùa hè, nhiệt độ thường dao động khoảng 20–25°C, thuận lợi cho các hoạt động nghỉ dưỡng và khám phá ngoài trời.

Mộc Châu - Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2026 , “ Đà Lạt của Tây Bắc ” - Ảnh 3.

Cảnh quan cao nguyên tại đây thay đổi theo mùa, mang đến những trải nghiệm khác nhau cho du khách. Đặc biệt vào mùa xuân, hoa mận, hoa đào và hoa ban lần lượt khoe sắc trên các triền núi, tạo nên nét đặc trưng của du lịch Mộc Châu.

Bên cạnh đó, Mộc Châu còn là nơi sinh sống lâu đời của 12 dân tộc thiểu số. Nhiều bản, làng vẫn lưu giữ nếp sinh hoạt và các giá trị văn hóa truyền thống. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương phát triển du lịch cộng đồng, kết hợp trải nghiệm cảnh quan với tìm hiểu đời sống, văn hóa bản địa.

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Tags

Mộc Châu

World Travel Awards

Sơn La

du lịch

Tây Bắc

điểm đến thiên nhiên

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