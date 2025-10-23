Không phải ngẫu nhiên loài hoa này phủ kín đám cưới Đỗ Hà - Viết Vương: Ẩn sau là “bí mật phong thủy” cho hôn nhân phú quý

Giữa không gian như một "khu vườn châu Âu" mang tông trắng-xanh chủ đạo tại rạp cưới mái vòm hoành tráng bên bờ sông Nhật Lệ của cặp đôi Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương, những đóa lan hồ điệp trắng không chỉ xuất hiện như một lựa chọn trang trí tinh tế mà còn ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc về sự khởi đầu, may mắn và phú quý.

Trong bó hoa cưới đón dâu sáng 22/10 là sự pha trộn hài hòa giữa lan hồ điệp trắng, hoa môn trắng và hoa mao lương trắng, nhưng lan hồ điệp trắng nổi bật với thông điệp của sự thanh cao, khiêm nhường và vẻ đẹp vượt thời gian.

@linhlechiphotography

Trước đó, trong nghi thức lễ nạp tài của gia đình nhà trai thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải – con dâu tương lai cũng đã dùng một vòng hoa đính lan hồ điệp trắng. Từ trong bó cầm tay, cho đến vòng hoa và khung cảnh không gian cưới toàn trắng, loài hoa này như "sứ giả" cho một liên kết mới giữa hai gia đình, hai hành trình và một tương lai chung.

Vì sao lan hồ điệp trắng lại được chọn làm trung tâm của trang trí và bó hoa cưới? Theo truyền thống và phong thuỷ, lan hồ điệp trắng mang ý nghĩa tinh khiết, thanh cao, giàu sang và phú quý; nó tượng trưng cho sự khởi đầu mới, may mắn và vẻ đẹp khiêm nhường do đó là lựa chọn lý tưởng để tặng trong lễ cưới, khai trương hay làm quà đối tác, thể hiện sự tôn trọng và mong muốn hợp tác lâu bền.

Trong trường hợp đám cưới của Đỗ Thị Hà và Viết Vương, việc chọn hoa lan hồ điệp trắng không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là lời chúc ngầm cho hành trình hôn nhân sự thanh lịch, bền vững và đầy ắp may mắn.

Nghi thức đón dâu sáng 22/10 được ghi nhận bắt đầu từ khoảng 7h30 sáng tại quê nhà Thanh Hóa, sau đó đoàn nhà trai lên đường khoảng năm tiếng về Quảng Trị để chuẩn bị cho tiệc cưới chính diễn ra tại khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới – bờ sông Nhật Lệ.

Không gian tiệc cưới rộng hàng nghìn mét vuông phục vụ khoảng 1.000 khách, đã được thiết kế như mái vòm lớn, lấy cảm hứng từ khu vườn châu Âu, hai tông màu trắng-xanh chủ đạo, đặc biệt trang trí toàn bộ bằng hoa tươi.

@linhlechiphotography

Cùng với lan hồ điệp trắng, hoa môn trắng và hoa mao lương trắng cũng được sử dụng trong bó hoa cưới. Hoa môn trắng mang nét thanh mảnh và thanh thoát, biểu trưng cho sự thanh tĩnh và hòa thuận; hoa mao lương trắng với cánh hoa mỏng manh nhưng cuống kiêu hãnh, thường gợi nhắc về sự chân thành và khởi đầu tinh khôi. Khi kết hợp với lan hồ điệp trắng – biểu tượng của sang trọng và phú quý, tổng thể bó hoa trở nên hài hoà: không chỉ đẹp về hình thức mà còn sâu sắc về thông điệp. Việc lựa chọn ba loài hoa trắng, đồng tông màu nhưng khác phong cách cũng có thể hiểu như lời nhắn: Trong một mối quan hệ bền vững, cần sự thanh khiết, thành tâm và giàu có tinh thần.

Điểm đặc biệt khác trong lễ cưới lần này là việc hoa lan hồ điệp trắng không chỉ đóng vai trò "đạo cụ" trang trí mà còn xuất hiện trong nghi thức lễ nạp tài tại nhà gái. Điều này cho thấy gia đình hai bên rất chú trọng tới yếu tố tinh thần và biểu tượng như lời khẳng định về sự bắt đầu trang trọng và may mắn của cô dâu. Khi bước vào không gian tiệc cưới bên sông, toàn bộ khung cảnh như được phủ bởi sắc trắng và ánh xanh nhẹ nhàng – lan hồ điệp trắng xuất hiện như điểm nhấn giữa "khu vườn châu Âu" là lời chúc cho một cuộc sống hôn nhân thanh lịch, hòa hợp và thịnh vượng.

@linhlechiphotography

Trong văn hóa cưới hiện đại Việt Nam, việc lựa chọn hoa cưới không chỉ dừng lại ở việc hợp màu, hợp chủ đề mà còn mang ý nghĩa phong thuỷ, vận mệnh và thông điệp gửi gắm tới khách mời, gia đình và bản thân cô dâu-chú rể. Ở đây, lan hồ điệp trắng chính là "nhân vật chủ chốt" trong câu chuyện này: Từ bó hoa cầm tay đến vòng hoa, từ nghi thức nạp tài đến không gian tiệc cưới, tất cả đều xoay quanh thông điệp về khởi đầu mới và may mắn. Chính vì vậy, nếu bạn đang lên kế hoạch tổ chức cưới hoặc chọn hoa làm quà tặng đối tác, thì việc chọn lan hồ điệp trắng là lựa chọn không chỉ đẹp mắt mà còn đầy ý nghĩa.

Khi ánh đèn LED, sân khấu và mái vòm hoàn thiện như ghi nhận tại lễ cưới này thì giữa rừng hoa trắng ấy lan hồ điệp trắng vẫn như "người dẫn đầu", giữ vững vị trí biểu tượng cho sang trọng và tinh khiết. Và với mong ước về một hành trình chung viên mãn, cặp đôi chưa chỉ mời khách tham dự mà còn mời họ "chứng kiến" sự khởi đầu tốt đẹp một khởi đầu được viết bằng ngôn ngữ của hoa.

Trong một bó hoa, đôi khi ta chỉ nhìn thấy sắc màu; nhưng trong trường hợp của lễ cưới này, ta còn nhìn thấy cả lời chúc phúc, cả thông điệp và cả mơ ước. Lan hồ điệp trắng đã làm tốt hơn vai trò "chỉ hoa", nó trở thành biểu tượng cho một hành trình mới, một khởi đầu tinh khôi và một đời sống hôn nhân được ước định đẹp đẽ.