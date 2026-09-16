Một cường quốc châu Âu bất ngờ đòi EU gỡ lệnh trừng phạt tỷ phú Nga, các nước thành viên vô cùng 'sửng sốt'

Những khó khăn về logistics đã tạo ra mức chiết khấu đáng kể đối với dầu thô của quốc gia này.

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Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đang mua hàng chục triệu thùng dầu thô của Iraq với mức chiết khấu sâu, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu dầu của Iraq gặp trở ngại do những hạn chế liên quan đến vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo các nguồn tin được Reuters dẫn lại, ADNOC đã thỏa thuận mua 32 triệu thùng dầu thô Iraq cho tháng 8 với mức chiết khấu từ 24,90-27 USD/thùng. Công ty cũng mua thêm 40 triệu thùng cho tháng 9, trong đó 10 triệu thùng được chiết khấu 18 USD/thùng và 30 triệu thùng được chiết khấu 25 USD/thùng.

Tuy nhiên, lượng dầu thực tế được giao thấp hơn số lượng theo hợp đồng do Iraq vẫn gặp khó khăn trong việc đưa dầu ra thị trường quốc tế.

Một nguồn tin cho biết ADNOC được phân bổ 32 triệu thùng trong tháng 8 nhưng chỉ nhận khoảng 20 triệu thùng do các hạn chế xuất khẩu làm giảm nguồn cung. Trong tháng 9, công ty đã nhận thêm khoảng 14 triệu thùng tính đến thời điểm được Reuters dẫn nguồn.

Theo dữ liệu của Kpler, xuất khẩu dầu thô của Iraq đạt trung bình khoảng 1,374 triệu thùng/ngày trong tháng 7, trước khi tăng lên 2,354 triệu thùng/ngày trong tháng 8. Trong tháng 9, lượng xuất khẩu hiện vào khoảng 2 triệu thùng/ngày.

Iraq có năng lực vận chuyển dầu nội địa hạn chế và trong nhiều năm phụ thuộc lớn vào việc vận chuyển dầu qua Vịnh Ba Tư. Điều này khiến hoạt động xuất khẩu của nước này dễ bị ảnh hưởng khi tuyến hàng hải qua khu vực gặp gián đoạn.

Tháng trước, Iran đã cho phép một số tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz theo đề nghị từ Baghdad, trong bối cảnh Iraq tìm cách duy trì hoạt động xuất khẩu.

Những khó khăn về logistics đã tạo ra mức chiết khấu đáng kể đối với dầu thô Iraq. Ngoài ADNOC, các doanh nghiệp như PetroChina, Zhenhua Oil, TotalEnergies, Vitol, Trafigura, Mercuria và Cathay Petroleum cũng được cho là đã mua dầu Iraq với mức giá thấp hơn đáng kể so với thông thường.

ADNOC có lợi thế về cơ sở hạ tầng vận chuyển dầu của UAE. Nước này có thể đưa dầu thô qua hệ thống đường ống đến Fujairah, cảng nằm bên ngoài eo biển Hormuz, sau đó đưa dầu lên tàu để xuất khẩu.

Theo dữ liệu được dẫn lại, xuất khẩu dầu thô của UAE tăng từ khoảng 2,871 triệu thùng/ngày trong tháng 7 lên 3,236 triệu thùng/ngày tính đến thời điểm hiện tại của tháng 9.

Một nguồn tin cho Reuters biết ADNOC dự định đưa phần lớn lượng dầu thô Iraq mua được vào chế biến tại nhà máy lọc dầu Ruwais. Đồng thời, công ty có thể đưa thêm dầu thô của UAE ra thị trường quốc tế.

Cách thức này cho phép ADNOC tận dụng nguồn dầu Iraq đang được bán với mức chiết khấu lớn, trong khi sử dụng hệ thống logistics của UAE để duy trì khả năng tiếp cận các tuyến xuất khẩu không phụ thuộc trực tiếp vào việc vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Iraq hiện đặt mục tiêu nâng sản lượng dầu từ khoảng 4 triệu thùng/ngày trước chiến tranh lên 8-10 triệu thùng/ngày trong vòng 6 năm. Việc mở rộng sản lượng sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng phát triển cơ sở hạ tầng và duy trì các tuyến xuất khẩu ổn định.