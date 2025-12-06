Không phải Mỹ hay Trung Quốc, một quốc gia BRICS đang âm thầm thổi bùng 'cơn sốt' kim loại bạc, góp phần đẩy giá vọt lên mức đỉnh lịch sử

Ấn Độ từ lâu đã là một nhân tố quan trọng trên thị trường bạc toàn cầu, nhưng năm nay quốc gia Nam Á này nổi lên như lực đẩy lớn nhất khiến giá bạc vượt mốc 58 USD/ounce – mức cao nhất trong lịch sử. Lượng mua bạc vật chất tăng đột biến, cùng những thay đổi lớn trong chính sách tín dụng của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), đang góp phần tạo nên cuộc “tái định hình” thị trường bạc.

Theo báo cáo mùa hè của Metals Focus, Ấn Độ hiện là thị trường đầu tư bạc vật chất lớn thứ hai thế giới, chiếm gần 80% nhu cầu bạc thỏi và bạc xu toàn cầu. Quốc gia này cũng từ lâu đã là nước tiêu thụ trang sức và đồ gia dụng bằng bạc lớn nhất thế giới tính theo khối lượng.

Trong báo cáo cập nhật gần đây, Metals Focus cho biết chỉ trong vòng 5 năm, người dân Ấn Độ – đặc biệt là các hộ gia đình thu nhập thấp ở khu vực nông thôn – đã mua khoảng 29.000 tấn bạc dưới dạng trang sức và 4.000 tấn bạc dưới dạng tiền xu. Điều này phản ánh vai trò truyền thống của bạc trong cấu trúc tài sản của các gia đình Ấn Độ.

Bước ngoặt chính sách thúc đẩy làn sóng mua bạc

Yếu tố quan trọng khiến nhu cầu bạc tăng mạnh gần đây đến từ một quy định mới mang tính bước ngoặt của RBI. Bắt đầu từ ngày 1-4-2026, người dân Ấn Độ sẽ được phép thế chấp bạc vật chất để vay vốn, tương tự cách họ hiện sử dụng vàng làm tài sản đảm bảo.

“Vàng từ lâu đã là tài sản thế chấp cuối cùng ở Ấn Độ. Giờ đây, bạc – vốn phổ biến hơn tại các hộ gia đình thu nhập thấp – có cơ hội bước vào hệ sinh thái tín dụng chính thức”, báo cáo của Metals Focus cho biết. Giá bạc rẻ hơn khiến kim loại này được tích lũy rộng rãi dưới dạng lắc chân, nhẫn chân, vật dụng gia đình và trang sức truyền thống.

Việc RBI chính thức công nhận bạc là tài sản cầm cố được cấp tín dụng có thể huy động lượng bạc khổng lồ đang nằm trong hộ gia đình và mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho hàng triệu người dân. Mặc dù quy định mới được công bố vào tháng 11, RBI đã xây dựng khuôn khổ này từ đầu năm và chia sẻ bản dự thảo cho các tổ chức cho vay từ tháng 10.

Dữ liệu thương mại cho thấy Ấn Độ đã nhập khẩu 2,72 tỷ USD bạc chỉ trong tháng 10, so với mức 0,43 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái – minh chứng rõ nét cho sự bùng nổ nhu cầu.

Nhập khẩu bạc của Ấn Độ tăng mạnh trong năm 2025.

Thiếu hụt nguồn cung, thị trường bạc toàn cầu bị siết chặt

Lượng bạc khổng lồ chảy vào Ấn Độ khiến thị trường giao dịch phi tập trung ở London rơi vào tình trạng thiếu thanh khoản, giá thuê tăng vọt lên mức kỷ lục. Tồn kho bạc toàn cầu duy trì quanh mức thấp nhất lịch sử, là yếu tố trực tiếp đẩy giá vượt mốc 50 USD và sau đó tiến sát 59 USD/ounce.

Theo Metals Focus, mặc dù vàng và bạc đã được người dân Ấn Độ sử dụng trong nhiều thế hệ, nhưng chỉ gần đây bạc mới bắt đầu được xem là tài sản tài chính thực sự.

Tổng tín dụng ngân hàng tại Ấn Độ hiện khoảng 193 nghìn tỷ INR (2,1 nghìn tỷ USD), trong đó 38 tỷ USD được bảo đảm bằng trang sức vàng – con số này tăng mạnh so với mức 8 tỷ USD năm 2021. Tuy nhiên, thị trường cho vay bằng bạc vẫn bị giới hạn do rủi ro về độ tinh khiết, khi phần lớn trang sức bạc không có dấu kiểm định và chứa nhiều hợp kim.

Thị trường cho vay vàng chính thức hiện ước đạt 700 tấn, trong khi mảng cho vay không chính thức lên tới 1.000–1.500 tấn. Với việc RBI thiết lập khuôn khổ chuẩn cho vay thế chấp bạc, Metals Focus dự báo phân khúc này sẽ “bứt phá” trong những năm tới và trở thành kênh tín dụng song song, không cạnh tranh trực tiếp nhưng bổ sung cho thị trường cho vay vàng.

Ấn Độ định hình lại thị trường bạc toàn cầu

Các nhà phân tích cho rằng sự bùng nổ nhu cầu tại Ấn Độ đang tạo ra biến động mạnh trên thị trường bạc toàn cầu, khi lực cầu lớn hút cạn nguồn cung, đẩy giá lên mức kỷ lục mới.

“Mặc dù cho vay thế chấp bằng bạc tồn tại không chính thức nhiều thập kỷ qua, đây là lần đầu tiên bạc được công nhận chính thức trong hệ sinh thái tài sản đảm bảo,” Metals Focus nhận định.

Với quy định mới, nhu cầu truyền thống kết hợp với cơ hội đầu tư – tài chính, Ấn Độ đang trở thành yếu tố quyết định hướng đi của giá bạc trong giai đoạn tới, đặc biệt khi thị trường thế giới vẫn đối mặt tình trạng thâm hụt nguồn cung.

Theo Kitco News﻿