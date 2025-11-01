Không phải Mỹ hay Trung Quốc, ai đang nắm trong tay kho vàng lớn nhất hành tinh?

Với giá vàng vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, các quốc gia sở hữu trữ lượng vàng chưa khai thác đang nắm giữ “chìa khóa” mở ra giai đoạn sản xuất mới của ngành khai khoáng toàn cầu.

Theo dữ liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS, tháng 1/2025) , trữ lượng vàng chưa khai thác của thế giới được định giá theo mức 4.362 USD/ounce troy, cho thấy sự phân bổ đáng chú ý giữa các khu vực và nền kinh tế.

Nga và Úc thống trị bản đồ vàng toàn cầu

Nga và Úc đồng hạng số 1 thế giới , mỗi nước nắm giữ khoảng 12.000 tấn vàng chưa khai thác , tương đương giá trị 1.687 tỷ USD . Tổng cộng, hai quốc gia này chiếm gần 1/3 trữ lượng vàng có thể khai thác kinh tế toàn cầu , củng cố vị thế trung tâm trong ngành khai khoáng thế giới.

Phần lớn vàng của Nga nằm ở khu vực Siberia và Viễn Đông , bao gồm các mỏ lớn tại Krasnoyarsk, Magadan, Amur và Chukotka – những vùng có điều kiện địa chất thuận lợi và chi phí khai thác thấp. Trong khi đó, Úc tập trung trữ lượng tại vành đai Yilgarn Craton ở Tây Úc – khu vực đã và đang là “trái tim” của ngành khai khoáng nước này với nhiều mỏ vàng quy mô lớn vẫn còn tiềm năng phát triển.

Nam Phi và Đông Nam Á nổi lên

Nam Phi giữ vị trí thứ 3 với 5.000 tấn , trị giá khoảng 701 tỷ USD , tiếp tục khẳng định vai trò lịch sử trong ngành khai thác kim loại quý. Trong khi đó, Indonesia – nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á – đứng thứ 4 với 3.800 tấn vàng, tương đương 505 tỷ USD , trở thành điểm đến mới của các nhà đầu tư khai khoáng nhờ chi phí nhân công cạnh tranh và chính sách khai thác linh hoạt.

Ở châu Mỹ, Canada và Mỹ lần lượt sở hữu 3.200 tấn và 3.000 tấn , duy trì vị thế trong top 10 quốc gia có tiềm năng khai thác vàng lớn nhất thế giới. Trung Quốc , quốc gia sản xuất vàng hàng đầu, vẫn nắm trong tay 3.100 tấn , tương đương 435 tỷ USD trữ lượng chưa khai thác – bảo đảm nguồn cung nội địa trong bối cảnh nhu cầu vàng trong nước ngày càng tăng.

Châu Phi – “mỏ vàng” mới của thế giới

Ngoài Nam Phi, các quốc gia khác tại châu Phi như Ghana (1.000 tấn) , Mali (800 tấn) và Tanzania (400 tấn) đang trở thành tâm điểm thăm dò của nhiều tập đoàn khai khoáng quốc tế. Nhờ chi phí khai thác thấp và tiềm năng địa chất lớn, khu vực này được dự báo sẽ là “động lực tăng trưởng” mới của ngành vàng toàn cầu trong thập kỷ tới.

Bên cạnh đó, các nền kinh tế mới nổi như Peru (2.500 tấn) , Brazil (2.400 tấn) và Kazakhstan (2.300 tấn) cũng đang tăng cường cấp phép khai thác và đầu tư hạ tầng, hướng tới thu hút dòng vốn quốc tế.

Vàng chưa khai thác – chỉ dấu cho tương lai thị trường

Dù sản lượng vàng toàn cầu đã đạt mức cao trong thập kỷ qua, báo cáo của USGS cho thấy nguồn cung khai thác vẫn còn dồi dào. Tuy nhiên, chi phí khai thác, quy định môi trường và chính trị – địa chất sẽ là yếu tố quyết định quốc gia nào tận dụng được “kho báu dưới lòng đất” này.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh nhu cầu vàng tăng mạnh do lạm phát và bất ổn địa chính trị, các quốc gia sở hữu trữ lượng lớn như Nga, Úc hay Indonesia sẽ có lợi thế chiến lược rõ rệt.