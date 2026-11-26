Một số biểu hiện bất thường trên điện thoại dễ bị nhầm với lỗi thiết bị thông thường nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ bị hack, đánh cắp dữ liệu.

Điện thoại thông minh lưu trữ nhiều thông tin cá nhân như mật khẩu, tin nhắn, hình ảnh và dữ liệu tài khoản. Khi bị tấn công, thiết bị có thể trở thành mục tiêu để kẻ xấu thu thập thông tin, chiếm quyền truy cập hoặc thực hiện các hoạt động trái phép.

Các hình thức tấn công ngày càng đa dạng, trong đó có việc phát tán phần mềm độc hại (malware) thông qua tin nhắn, quảng cáo hoặc những trang web giả mạo. Một số mã độc còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ điều khiển thiết bị từ xa. Theo các chuyên gia bảo mật, người dùng có thể nhận biết nguy cơ điện thoại bị xâm nhập thông qua 5 dấu hiệu sau.

Một số biểu hiện bất thường trên điện thoại có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ bị hack, đánh cắp dữ liệu.

Xuất hiện ứng dụng không rõ nguồn gốc

Người dùng cần chú ý nếu điện thoại xuất hiện ứng dụng không nhớ đã cài đặt, ứng dụng có tên hoặc biểu tượng bất thường, hoặc những chương trình liên tục xuất hiện lại sau khi gỡ bỏ.

Trên Android, mã độc RatHat từng ngụy trang dưới dạng ứng dụng Google Chrome và phát tán qua tin nhắn hoặc các website giả lập cửa hàng Google Play Store. Nếu được cấp quyền quản trị, mã độc có thể hoạt động ngầm, sử dụng tác nhân AI để đánh cắp mật khẩu, mã xác thực hai yếu tố (2FA) và tin nhắn.

Người dùng có thể kiểm tra hồ sơ cấu hình trên iPhone.

Với iPhone, người dùng có thể kiểm tra các hồ sơ cấu hình được cài đặt trên thiết bị bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > VPN & Quản lý thiết bị . Nếu phát hiện hồ sơ không rõ nguồn gốc có thể truy cập dữ liệu, vị trí nên cần xóa ngay khi phát hiện.

Bất ngờ nhận mã xác thực

Nếu liên tục nhận được mã OTP dù không thực hiện đăng nhập, người dùng cần kiểm tra tài khoản liên quan. Đây có thể là dấu hiệu có người đang tìm cách truy cập trái phép vào các tài khoản của bạn.

Tương tự, những thông báo đăng nhập từ thiết bị hoặc địa điểm lạ, yêu cầu thay đổi mật khẩu, email khôi phục hoặc số điện thoại liên kết cũng cần được chú ý. Đây là những dấu hiệu cho thấy tài khoản có nguy cơ bị xâm nhập, không đồng nghĩa điện thoại đã bị nhiễm mã độc.

Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC) khuyến cáo người dùng không cung cấp mã xác thực cho bất kỳ ai. Khi nhận cảnh báo bất thường, nên truy cập trực tiếp ứng dụng hoặc trang website chính thức để kiểm tra lịch sử đăng nhập, đổi mật khẩu nếu cần và đăng xuất những thiết bị không nhận diện được.

Quảng cáo tự bật

Một biểu hiện dễ nhận thấy là quảng cáo tự xuất hiện trên màn hình dù người dùng không mở trình duyệt. Các tab mới liên tục bật lên, trang chủ trình duyệt tự thay đổi hoặc điện thoại thường xuyên chuyển đến những trang web không quen thuộc cũng là dấu hiệu cần kiểm tra.

Theo Google, những biểu hiện này có thể liên quan đến phần mềm không mong muốn hoặc mã độc. Người dùng nên kiểm tra các ứng dụng mới cài đặt, gỡ bỏ chương trình đáng ngờ và hạn chế nhấn vào quảng cáo, đường dẫn không rõ nguồn gốc. Nếu quảng cáo xuất hiện dưới dạng thông báo từ một trang web, cần kiểm tra và tắt quyền gửi thông báo của trang đó.

Điện thoại nóng bất thường, pin hao nhanh

Nếu điện thoại thường xuyên nóng lên dù không chơi game, xem video hoặc chạy ứng dụng nặng, người dùng nên kiểm tra hoạt động của thiết bị.

Tình trạng pin tụt nhanh dù ít sử dụng, chẳng hạn điện thoại vừa sạc đầy nhưng giảm nhiều phần trăm chỉ sau thời gian ngắn, cũng là biểu hiện cần lưu ý.

Điện thoại nóng bất thường có thể là dấu hiệu bị hack.

Một số phần mềm độc hại có thể âm thầm hoạt động, khiến thiết bị tiêu tốn thêm năng lượng. Tuy nhiên, tình trạng nóng máy và hao pin cũng có thể do pin xuống cấp, ứng dụng chạy nền hoặc kết nối mạng không ổn định.

Người dùng có thể vào mục Pin trong phần cài đặt để xem ứng dụng nào tiêu thụ nhiều năng lượng. Nếu phát hiện ứng dụng không quen thuộc liên tục sử dụng pin dù không được mở, cần kiểm tra lại nguồn cài đặt và quyền truy cập.

Dữ liệu di động tăng bất thường

Nếu lượng dữ liệu di động tiêu thụ tăng mạnh dù thói quen sử dụng không thay đổi, người dùng nên kiểm tra những ứng dụng đang truy cập Internet.

Một số mã độc có thể âm thầm gửi thông tin từ điện thoại ra bên ngoài hoặc lợi dụng kết nối mạng của thiết bị cho những hoạt động khác.

Tháng 10 vừa qua, Bitdefender công bố phát hiện Midnight Mimosa, loại mã độc được cài sẵn trong phần mềm hệ thống của một số điện thoại Android giá rẻ. Mã độc này có khả năng sử dụng kết nối Internet của thiết bị làm điểm trung chuyển mạng cho bên thứ ba.

Để kiểm tra, người dùng iPhone có thể vào Cài đặt > Di động để xem lượng dữ liệu từng ứng dụng đã sử dụng. Trên Android, thông tin này thường nằm trong mục Sử dụng dữ liệu, tùy thiết bị và phiên bản hệ điều hành.

Nếu phát hiện ứng dụng không quen thuộc tiêu thụ nhiều dữ liệu, đặc biệt khi chạy nền, người dùng nên kiểm tra nguồn cài đặt và quyền truy cập của ứng dụng.

Cách xử lý khi nghi điện thoại bị tấn công Khi phát hiện những biểu hiện bất thường, người dùng nên kiểm tra danh sách ứng dụng đã cài đặt, gỡ bỏ chương trình không rõ nguồn gốc và rà soát những ứng dụng được cấp quyền truy cập vào camera, micro, tin nhắn hoặc dữ liệu cá nhân. Với điện thoại Android, Google khuyến nghị duy trì Google Play Protect để kiểm tra và cảnh báo ứng dụng có nguy cơ gây hại. Người dùng cũng nên cập nhật hệ điều hành và các bản vá bảo mật mới nhất. Nếu nghi ngờ tài khoản bị xâm phạm, nên sử dụng một thiết bị an toàn khác để đổi mật khẩu, kiểm tra lịch sử đăng nhập và đăng xuất những thiết bị không nhận diện được. Trong trường hợp nghi nhiễm mã độc, người dùng không nên vội khôi phục cài đặt gốc khi chưa xác định nguyên nhân. Đặc biệt, với Midnight Mimosa, do mã độc nằm trong phần mềm hệ thống và không thể gỡ bằng cách thông thường, người dùng nên liên hệ nhà sản xuất hoặc trung tâm bảo hành để được kiểm tra.