Cứu các sông băng trên thế giới nên là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là sau thảm họa xảy ra tại Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc).

Cứu các sông băng trên thế giới nên là ưu tiên hàng đầu của các lãnh đạo toàn cầu, đặc biệt là sau thảm họa xảy ra tại Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) vào tháng 8 vừa qua.

Một giải pháp thú vị đã được áp dụng: Các nhà khoa học tại Thụy Sĩ đã phủ các tấm len cừu lên một sông băng ở dãy Alps để kiểm tra xem liệu chúng có thể ngăn chặn sự hấp thụ nhiệt và tan chảy hay không.

Và phương pháp này đang phát huy hiệu quả. Thí nghiệm được thực hiện trên sông băng Tsanfleuron ở miền tây Thụy Sĩ. Dự án "Keep It Wool" (Giữ ấm bằng len/Hãy dùng len) do tổ chức môi trường Summit Foundation và Đại học Lausanne dẫn đầu.

Các tấm len cừu đã được sử dụng để phủ lên một sông băng ở Thụy Sĩ nhằm ngăn chặn tình trạng tăng nhiệt. (Ảnh: AFP)

Thông thường, băng được phủ bằng các tấm bạt tổng hợp (nhựa) để ngăn hấp thụ nhiệt. Tuy nhiên, chúng không thể tự phân hủy sinh học. Do đó, trong thí nghiệm mới nhất, các nhà nghiên cứu quyết định chuyển sang dùng len cừu Thụy Sĩ và phủ chúng lên một số khu vực của sông băng. Đây là một giải pháp bền vững, và nếu thành công, đó sẽ là một bước đột phá.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng len dường như đạt hiệu quả tương đương với vật liệu tổng hợp trong việc bảo vệ băng khỏi sức nóng. Nghiên cứu chỉ ra lợi ích kép từ việc sử dụng các tấm len cừu: Không còn cần phải chọn vật liệu nhựa để bảo vệ băng - vốn là một gánh nặng gia tăng cho môi trường. Ngoài ra, len cừu có thể được ứng dụng vào một lĩnh vực mới thay vì bị vứt bỏ.

Cả hai yếu tố này đều mang lại lợi ích thiết thực cho việc bảo vệ môi trường, bên cạnh mục tiêu ngăn ngừa sông băng tan chảy.

Trải các tấm len trên sông băng

Nhóm nghiên cứu quyết định thử nghiệm dùng len làm lớp cách nhiệt và phản quang nhằm tìm kiếm một giải pháp thay thế có khả năng phân hủy sinh học, đồng thời mở ra đầu ra mới cho nguồn nguyên liệu này. Theo dự án, khoảng 40% đến 70% lượng len tại Thụy Sĩ bị vứt bỏ mỗi năm. Họ đã trải 2 tấm chăn len mẫu trên diện tích khoảng 200 mét vuông của sông băng Tsanfleuron (sông băng này có chiều dài khoảng 3,5 km). Cứ mỗi hai tuần, họ lại phân tích hiệu quả của tấm len so với bạt tổng hợp.

Dự án bước đầu cho kết quả tích cực

Kết quả cho thấy len giúp giảm thiểu sự mất băng ở mức độ gần như tương đương với bạt nhựa. Eliot Gapio, sinh viên Đại học Lausanne, chia sẻ: "Bây giờ chúng ta đã có một giải pháp thân thiện với môi trường không chỉ dừng lại ở ý tưởng, mà có thể tận mắt nhìn thấy và chạm vào."

Mặc dù ghi nhận kết quả tích cực, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng đây không phải là giải pháp gốc rễ cho biến đổi khí hậu. Để ngăn chặn sự biến mất của các sông băng, điều cốt lõi vẫn là phải cắt giảm lượng khí thải gây nhà kính.

Trận lũ lụt ở Nepal xuất phát từ sự cố vỡ hồ băng - khi sông băng tan chảy liên tục tạo thành hồ chứa, bực tường băng tạm thời không còn sức chống chịu đã bị sập, khiến dòng nước lũ trút xuống thung lũng. Các nhà khoa học cảnh báo rằng dãy Himalaya đang nóng lên nhanh hơn các khu vực khác, và nhiều sông băng tại đây cũng đang đối mặt với nguy cơ tương tự. Những thảm họa như ở Nepal và Tây Tạng có thể sẽ trở nên phổ biến nếu không có các hành động quyết liệt từ sớm.

Nguồn: WION