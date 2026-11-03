Một địa phương nổi tiếng của Việt Nam sắp đón liên tiếp 3 đám cưới của giới tỷ phú Ấn Độ ngay trong cuối năm nay.

Không phải những điểm đến nghỉ dưỡng xa hoa như Dubai hay Maldives, một địa phương tại Việt Nam đang liên tục được các gia đình tỷ phú Ấn Độ lựa chọn để tổ chức những hôn lễ quy mô lớn. Địa điểm được nhắc đến chính là Quảng Ninh, nơi sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Cụ thể theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ nay đến cuối năm 2026, địa phương dự kiến đón thêm 3 đám cưới của các gia đình tỷ phú Ấn Độ. Các sự kiện dự kiến diễn ra tại hai cơ sở lưu trú cao cấp là InterContinental Halong Bay Resort và FLC Grand Hotel Hạ Long.

Điều đáng chú ý nằm ở quy mô khách mời. Mỗi đám cưới dự kiến có trên 1.000 người tham dự, gồm thành viên hai bên gia đình, bạn bè và giới doanh nhân. Đặc biệt, một hôn lễ có số lượng khách mời lên tới khoảng 1.600 người.

Hình ảnh từ 1 đám cưới của giới siêu giàu Ấn Độ khác tổ chức trên bờ biển Quảng Ninh

Để phục vụ những sự kiện quy mô như vậy, công tác chuẩn bị không chỉ dừng lại ở việc bố trí phòng nghỉ, không gian tiệc cưới mà còn liên quan đến hàng loạt hoạt động hậu cần, ẩm thực, trang trí và biểu diễn nghệ thuật.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu giới siêu giàu Ấn Độ lựa chọn Quảng Ninh làm nơi tổ chức ngày trọng đại. Theo Báo Quảng Ninh, tính đến đầu tháng 11/2026, địa phương đã đón khoảng 10 đám cưới quy mô lớn của các gia đình tỷ phú Ấn Độ. Riêng trong tháng 2 và tháng 3/2026, có tới 6 đám cưới được tổ chức.

Đáng chú ý, những hôn lễ trước đó từng ghi nhận nhiều con số gây bất ngờ, từ hàng trăm khách mời, kinh phí lên tới hàng triệu USD đến việc đưa cả đội ngũ nhân sự đông đảo từ nước ngoài sang Việt Nam phục vụ.

Từng đưa 500 người từ Ấn Độ sang Việt Nam phục vụ một đám cưới

Một trong những sự kiện gây chú ý nhất là đám cưới của tỷ phú Ấn Độ Vivek Dinodiya, Giám đốc Công ty PL Global Impex Pte Ltd, và cô dâu Anmol Garg, diễn ra từ ngày 16–18/2/2024 tại Vinpearl Resort & Spa Hạ Long.

TheoCục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hôn lễ kéo dài 3 ngày, quy tụ khoảng 600 khách mời. Trong số đó có những người giàu có, quan chức cấp cao Ấn Độ, đại diện Đại sứ quán Ấn Độ và Israel tại Việt Nam, cùng nhiều thương gia, chủ doanh nghiệp lớn ở Ấn Độ và Đông Nam Á.

Đặc biệt, để tổ chức đám cưới, gia đình tỷ phú còn đưa tới 500 nhân viên phục vụ từ Ấn Độ sang Việt Nam. Đây là đội ngũ tham gia phục vụ sự kiện, hoàn toàn tách biệt với khoảng 600 khách mời dự cưới.

Một số hình ảnh trong lễ cưới của tỷ phú Ấn Độ Vivek Dinodiya, Giám đốc Công ty PL Global Impex Pte Ltd, và cô dâu Anmol Garg, diễn ra từ ngày 16–18/2/2024 tại Vinpearl Resort & Spa Hạ Long.

Không chỉ có nhân viên phục vụ, các ca sĩ, nhạc công và vũ công cũng được mời từ Ấn Độ sang biểu diễn. Không gian lễ cưới được thiết kế theo yêu cầu riêng của gia chủ, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Đến tháng 2/2026, Hạ Long tiếp tục chứng kiến những hôn lễ xa hoa không kém. Đám cưới của cặp đôi Manisha và Karik diễn ra vào đầu tháng 2/2026 tại một khu nghỉ dưỡng bên vịnh Hạ Long, với hơn 500 khách mời. Nhiều người di chuyển từ Ấn Độ tới Việt Nam trên chuyến bay thuê riêng.

Hai gia đình còn đưa nhạc công, vũ công, đầu bếp, thực phẩm và nguyên liệu chế biến món ăn từ Ấn Độ sang. Tổng chi phí đám cưới được ước tính khoảng 3 triệu USD, tương đương 78,5 tỷ đồng, bao gồm kinh phí tổ chức, đi lại, trang trí và ẩm thực.

Chưa dừng lại ở đó, một đám cưới khác diễn ra từ ngày 9–13/2/2026 còn gây ấn tượng khi lựa chọn tới 3 không gian tổ chức. Cụ thể, khoảng 400 khách mời đã tham dự các hoạt động cưới tại hang Ngọc Rồng ở phường Cẩm Phả, trên du thuyền Ambassador giữa vịnh Hạ Long và tại Vinpearl Resort & Spa Hạ Long.

Riêng buổi tiệc trong hang Ngọc Rồng còn kết hợp các tiết mục nghệ thuật với công nghệ trình chiếu 3D mapping. Gia đình chú rể đã trực tiếp đến khảo sát địa điểm 3 lần trước khi đưa ra quyết định lựa chọn.

Hang Ngọc Rồng - một trong những địa điểm được gia đình tỷ phú Ấn Độ lựa chọn để tổ chức lễ cưới

Vì sao giới tỷ phú Ấn Độ liên tục chọn Hạ Long?

Việc các gia đình giàu có Ấn Độ liên tiếp lựa chọn Quảng Ninh cho những hôn lễ quy mô lớn không phải điều ngẫu nhiên.

Vịnh Hạ Long sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc biệt với hệ thống đảo đá, hang động và không gian mặt biển rộng lớn. Bên cạnh đó, sự phát triển của các khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn và du thuyền giúp địa phương có khả năng đáp ứng nhiều hình thức tổ chức đám cưới khác nhau.

Thay vì chỉ tổ chức một buổi tiệc tại khách sạn, các gia đình có thể kết hợp nhiều hoạt động trong vài ngày, từ lễ cưới truyền thống, tiệc ngoài trời đến chương trình nghệ thuật và du ngoạn trên vịnh.

Theo Báo Quảng Ninh, trong 9 tháng năm 2026, địa phương đón khoảng 70.000 lượt khách Ấn Độ. Đây đang là một trong những thị trường quốc tế được ngành du lịch Quảng Ninh quan tâm khai thác.

Không chỉ thu hút giới nhà giàu đến tổ chức đám cưới, Quảng Ninh còn được các nhà làm phim Bollywood lựa chọn làm bối cảnh. Từ ngày 12–14/1/2026, đoàn phim Ấn Độ gần 100 thành viên đã ghi hình bộ phim Silaa tại vịnh Hạ Long và một số địa điểm trên đảo Tuần Châu.

Việc chuẩn bị đón thêm 3 siêu đám cưới với hàng nghìn khách mời tiếp tục cho thấy sức hút của Quảng Ninh đối với phân khúc du lịch cưới cao cấp. Những sự kiện này không chỉ mang đến cơ hội cho các cơ sở lưu trú, dịch vụ tổ chức sự kiện mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tới nhóm du khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao.