Không phải Cool, nút này trên điều khiển điều hòa là nút dễ dùng nhất: Nghe nhà sản xuất giải thích

Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, điều hòa gần như phải hoạt động liên tục trong nhiều gia đình. Không ít người vừa bước vào phòng đã lập tức bấm Cool, kéo nhiệt độ xuống 16-18 độ C và tăng quạt lên mức cao nhất để “cứu nóng”. Cách làm này có thể tạo cảm giác mát nhanh ban đầu, nhưng nếu duy trì lâu, máy dễ phải hoạt động nặng hơn, phòng bị lạnh sâu, khô và người dùng lại phải liên tục tăng – giảm nhiệt độ vì lúc nóng, lúc lạnh.

Trên điều khiển điều hòa, ngoài Cool, Dry, Fan, Eco hay Sleep, nhiều dòng máy còn có một chế độ quen thuộc nhưng thường bị bỏ qua: Auto Mode. Đây là chế độ tự động, được thiết kế để điều hòa tự đánh giá điều kiện trong phòng rồi điều chỉnh cách vận hành phù hợp.

Auto Mode là gì?

Auto Mode, thường hiển thị bằng chữ “Auto” trên điều khiển, là chế độ vận hành tự động của điều hòa. Khi bật chế độ này, máy sẽ dựa vào cảm biến nhiệt độ phòng để tự điều chỉnh hoạt động. Với một số dòng điều hòa đời mới, hệ thống còn có thể xét thêm độ ẩm, nhiệt độ ngoài trời hoặc thói quen sử dụng để duy trì môi trường dễ chịu hơn.

Theo Samsung, Auto Mode giúp điều hòa tự điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt dựa trên điều kiện trong phòng. Ở một số model thông minh, máy còn có thể tính đến độ ẩm hoặc sự hiện diện của người dùng. Panasonic cũng mô tả ở một số dòng máy, khi bật Auto, điều hòa có thể cho quạt trong nhà chạy ở tốc độ thấp trong thời gian ngắn để đo nhiệt độ phòng.

Nếu phòng nóng, máy kích hoạt làm lạnh; nếu điều kiện phù hợp hơn với việc giảm ẩm, máy có thể chuyển sang chế độ Dry. Trong khi đó, LG cho biết Auto, AI hoặc Smart Mode trên một số dòng máy có thể tự điều chỉnh giữa các chế độ như Cooling, Heating hoặc Fan, tùy thiết kế từng model.

Có thể hiểu đơn giản: nếu Cool là chế độ người dùng trực tiếp “ra lệnh” cho máy làm lạnh, thì Auto là chế độ để máy tự cân nhắc nên làm lạnh mạnh, làm lạnh nhẹ, điều chỉnh tốc độ quạt hay hỗ trợ giảm ẩm để giữ phòng dễ chịu.

Vì sao Auto dễ dùng hơn Cool?

Điểm khác biệt nằm ở cách duy trì cảm giác mát sau đó. Khi dùng Cool, người dùng phải tự chọn nhiệt độ, tự chỉnh tốc độ quạt và tự điều chỉnh lại khi thấy quá nóng hoặc quá lạnh. Trong thực tế, nhiều người dùng Cool khá cảm tính: thấy nóng thì hạ xuống 18 độ C, thấy lạnh lại tăng lên 26-27 độ C. Cách dùng này dễ khiến nhiệt độ trong phòng dao động, gây cảm giác lúc lạnh sâu, lúc lại bí nóng.

Auto Mode có lợi thế ở chỗ máy tự điều chỉnh để duy trì trạng thái ổn định hơn. Khi phòng còn nóng, điều hòa có thể tăng hoạt động để làm mát. Khi nhiệt độ đã đạt mức phù hợp, máy giảm công suất hoặc điều chỉnh tốc độ quạt để tránh làm lạnh quá mức. Với một số dòng máy, Auto còn có thể cân nhắc giảm ẩm nếu độ ẩm trong phòng khiến người dùng cảm thấy oi bức.

Điều này đặc biệt hữu ích trong những ngày nắng nóng kèm độ ẩm cao. Bởi cảm giác khó chịu không chỉ đến từ nhiệt độ, mà còn đến từ không khí bí, ẩm, dính. Nói cách khác, Auto không nhất thiết làm lạnh nhanh hơn Cool, nhưng dễ dùng hơn với người dùng phổ thông, nhất là khi muốn điều hòa vận hành ổn định và ít phải chỉnh tay liên tục.

Chế độ Auto giúp máy tự điều chỉnh các thông số của điều hòa, người dùng không cần làm thủ công

Dùng Auto thế nào cho đúng?

Lưu ý đầu tiên là không nên hiểu Auto là nút làm lạnh mạnh nhất. Nếu vừa đi ngoài trời nắng về, phòng bị hấp nhiệt hoặc cửa phòng vừa mở lâu, người dùng có thể bật Cool hoặc Turbo/Powerful trong khoảng 10-20 phút đầu để hạ nhiệt nhanh. Khi phòng đã bớt nóng, có thể chuyển sang Auto để duy trì cảm giác mát ổn định.

Thứ hai, không nên đặt nhiệt độ quá thấp khi dùng Auto. Nếu đặt 16-18 độ C, máy vẫn phải cố vận hành để đạt mục tiêu rất thấp đó, dễ tốn điện hơn và gây lạnh sâu không cần thiết. Trong ngày nóng, mức tham khảo hợp lý thường là khoảng 24-26 độ C, tùy diện tích phòng, số người trong phòng và khả năng cách nhiệt.

Thứ ba, Auto chỉ phát huy hiệu quả khi không gian phòng được giữ kín tương đối. Người dùng nên đóng cửa, kéo rèm ở hướng nắng chiếu, hạn chế mở cửa liên tục và tránh để vật cản trước dàn lạnh. Với phòng quá ẩm, nồm hoặc có cảm giác bí rõ rệt, Dry Mode vẫn là lựa chọn trực tiếp hơn trong một khoảng thời gian nhất định.

