Không phải Eco, nút này trên điều khiển điều hòa giúp tiết kiệm điện, ngăn quá tải: Nhà sản xuất hướng dẫn

Khi dùng điều hòa, phần lớn người dùng thường chỉ chú ý đến các chế độ quen thuộc như Cool, Dry, Fan hay Eco. Trong đó, Eco được xem là chế độ tiết kiệm điện phổ biến nhất. Tuy nhiên, trên một số dòng điều hòa LG, nhà sản xuất còn trang bị thêm tính năng Energy Ctrl hay Active Energy Control – tạm hiểu là chế độ kiểm soát năng lượng chủ động.

Theo LG, Active Energy Control là tính năng giúp cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm chi phí vận hành bằng cách giới hạn mức tiêu thụ điện tối đa của điều hòa. Người dùng có thể chọn các mức công suất như 80%, 60%, 40% hoặc trở về chế độ bình thường, tùy nhu cầu sử dụng. Tính năng này chỉ có trên một số mẫu điều hòa nhất định và có thể tương thích với ứng dụng LG ThinQ ở một số sản phẩm.

Nút kiểm soát năng lượng chủ động hoạt động ra sao?

Điểm đáng chú ý là Energy Ctrl không phải chế độ làm lạnh nhanh, cũng không tạo ra luồng gió lạnh đặc biệt hơn. Về bản chất, đây là cơ chế giới hạn công suất tối đa mà điều hòa được phép sử dụng.

Nói dễ hiểu, nếu để máy chạy ở chế độ bình thường, điều hòa có thể tự tăng công suất khi cảm biến nhận thấy phòng còn nóng. Nhưng khi bật kiểm soát năng lượng ở mức 80%, 60% hoặc 40%, máy sẽ bị giới hạn “trần” công suất. Nhờ đó, điều hòa không phải vận hành quá mạnh trong những thời điểm không cần thiết.

Đây là lý do nút này có thể hữu ích với những gia đình bật điều hòa trong thời gian dài, đặc biệt vào buổi tối, khi phòng đã đủ mát hoặc chỉ có 1–2 người sử dụng. Thay vì để máy tiếp tục chạy với biên công suất rộng, người dùng có thể chuyển sang mức kiểm soát thấp hơn để duy trì cảm giác dễ chịu.

Vì sao nút này đáng chú ý trong ngày nắng nóng?

Trong cao điểm nắng nóng, điều hòa thường trở thành thiết bị hoạt động liên tục nhất trong nhiều gia đình. Khi hàng loạt hộ dân cùng bật điều hòa, nhu cầu điện cho làm mát tăng mạnh, gây áp lực lên cả hóa đơn tiền điện của từng nhà lẫn hệ thống điện nói chung.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết làm mát không gian hiện là nguồn tăng trưởng nhanh nhất trong nhu cầu năng lượng của khu vực tòa nhà, dự kiến tăng gần 4% mỗi năm đến năm 2035 nếu theo các chính sách hiện tại. IEA cũng nhận định nhu cầu làm mát đang thử thách lưới điện, đặc biệt trong các đợt nhiệt độ cao.

Trong một phân tích khác, IEA chỉ ra rằng ở nhiều khu vực, phụ tải điện đỉnh trong mùa làm mát đã tăng rõ hơn khi nhiệt độ lên cao. Tại Ấn Độ, mỗi 1 độ C tăng thêm có thể kéo theo hơn 7 GW phụ tải đỉnh, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 4 GW vào năm 2019. Điều này cho thấy nắng nóng không chỉ khiến từng chiếc điều hòa phải làm việc vất vả hơn, mà còn làm hệ thống điện chịu áp lực lớn hơn.

Vì vậy, việc kiểm soát năng lượng khi dùng điều hòa không chỉ là chuyện tiết kiệm tiền điện. Với từng gia đình, nó giúp hạn chế tình trạng máy phải chạy quá mạnh trong thời gian dài. Với hệ thống điện, thói quen dùng điều hòa hợp lý cũng góp phần giảm áp lực vào giờ cao điểm.

Dùng điều hòa ở chế độ thông thường trong thời gian dài cộng với thời tiết nắng nóng có thể khiến thiết bị quá tải (Ảnh minh họa)

Dùng Energy Ctrl thế nào để vừa mát vừa tiết kiệm?

Cách dùng hợp lý nhất là không bật mức kiểm soát thấp ngay từ đầu khi phòng còn nóng hầm hập. Khi mới bật điều hòa, đặc biệt sau một ngày nắng chiếu mạnh, người dùng nên để máy làm mát bình thường trong một khoảng thời gian. Khi phòng đã dịu nhiệt, có thể chuyển sang Energy Ctrl ở mức 80% hoặc 60% để duy trì độ mát.

Mức 80% phù hợp khi phòng đã tương đối mát nhưng vẫn còn vài người sinh hoạt. Mức 60% hoặc 40% nên dùng trong phòng nhỏ, ít người, dùng ban đêm hoặc khi chỉ cần duy trì cảm giác mát nhẹ. Nếu chọn mức quá thấp trong phòng rộng, đông người hoặc bị nắng chiếu trực tiếp, người dùng có thể thấy điều hòa làm mát chậm, thậm chí tưởng máy yếu.

Ngoài nút Energy Ctrl, các cơ quan năng lượng cũng khuyến nghị người dùng tránh hạ nhiệt độ điều hòa quá sâu. Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore khuyên nên đặt điều hòa ở 25 độ C; cơ quan này cho biết cứ tăng thêm 1 độ C có thể giúp tiết kiệm khoảng 3% chi phí điện, đồng thời nhấn mạnh nhiệt độ cài càng thấp thì điều hòa càng dùng nhiều năng lượng.

