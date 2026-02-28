Không phải chuyện vàng đắt hay rẻ, chuyên gia lưu ý người dân nên tính lại cách “giữ vàng”

Ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA), Tổng Giám đốc của AFA Capital

Tại talkshow chủ đề "Danh mục đầu tư Bính Ngọ 2026" mới đây trên kênh Youtube Tài chính Kinh doanh, các chuyên gia đã phân tích về tình hình các kênh đầu tư vàng, chứng khoán sắp tới.

Nên tăng hay giảm tỷ trọng vàng?

Chia sẻ tại talkshow, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA), Tổng Giám đốc của AFA Capital cho biết, năm 2026, chính sách tiền tệ thế giới sẽ thay đổi theo một hướng khác. Vào tháng 5 tới, khi Fed thay đổi Chủ tịch thì câu chuyên sẽ không còn đơn giản là hạ hay cắt lãi suất mà sẽ có sự thay đổi mang tính cấu trúc trong cách điều hành chính sách tiền tệ của Mỹ cũng như trên toàn thế giới.

Ở Việt Nam, đến tháng 4, tháng 5 tới chúng ta cũng có Chính phủ mới. Do đó, ông Tuấn khuyến nghị nhà đầu tư cầm xem lại danh mục đầu tư của mình gồm tiền gửi, vàng, trái phiếu và cổ phiếu.

"Quan điểm của tôi từ đầu năm đến nay vẫn giữ nguyên. Với cổ phiếu, trong tổng thể năm 2026, cần tăng tỷ trọng vì cơ hội từ nền kinh tế tăng trưởng là rất lớn. Vàng vẫn giữ tỷ trọng; dù có những điều chỉnh vừa qua, chu kỳ tới tôi cho rằng tỷ trọng nên tăng hoặc giữ nguyên. Với những người đã đạt tỷ trọng tiền gửi, từ đầu năm tôi đã khuyến nghị tăng tiền gửi và thực tế đã thấy biến động lãi suất. Đầu năm, có thời điểm lãi suất xuất hiện những con số 17–20%, cho thấy năm Ngọ thực sự có nhiều biến động", ông Tuấn phân tích.

Nhìn xa hơn, vị chuyên gia cho biết, nếu gửi tiền lúc này, lãi suất dài hạn lại thấp hơn lãi suất ngắn hạn. Đó là dấu hiệu cho thấy giai đoạn trước mắt tiềm ẩn nhiều rủi ro và biến động. Vì vậy, quản trị rủi ro phải được ưu tiên.

Ông cho biết, quản trị rủi ro là bảo vệ danh mục để danh mục có khả năng sinh lời, không phải cách tiếp cận tiêu cực. Nhà đầu tư cần hiểu rõ điều đó. Khi quản trị rủi ro tốt sẽ tạo cơ hội phát triển bền vững, tăng trưởng và chống chọi với biến động.

"Vài năm trước, khi tôi chia sẻ quan điểm này, nhiều người còn băn khoăn. Nhưng năm 2025, vàng tăng tới 70–80%, cổ phiếu tăng hơn 20%, sự khác biệt giữa tấn công và phòng thủ đã thể hiện rõ. Dù vậy, vẫn phải duy trì một tỷ trọng tiền gửi để sẵn sàng nắm bắt cơ hội và quản trị gia sản hiệu quả khi thị trường xuất hiện điểm vào tốt", ông nhấn mạnh.

Sắp tới, người dân không cần giữ vàng ở nhà

Với vàng, ông Tuấn cho rằng thị trường vẫn tích cực cả ở giá thế giới lẫn trong nước. Điểm đáng chú ý là việc chuẩn bị hình thành thị trường vàng giao dịch tập trung, sửa đổi Nghị định 24 và xây dựng Trung tâm giao dịch vàng vật chất Việt Nam. Nhu cầu tích trữ vàng như một tài sản phòng thủ là hoàn toàn chính đáng.

"Trước đây tôi thường nói mỗi tháng mua một chỉ, nhưng nay giá cao, có thể tích lũy 0,1 chỉ mỗi lần vẫn hợp lý. Khi có trung tâm giao dịch vàng quốc gia, người dân có thể mua và lưu giữ tại đó thay vì tự cất giữ. Điều này giúp khai thác nguồn lực vàng trong dân cư hiệu quả hơn. Thực tế, nhiều khách hàng nói họ tin vào việc nắm giữ vàng, nhưng việc cất giữ tại nhà và theo dõi biến động hàng ngày rất mệt mỏi. Một trung tâm giao dịch và lưu ký sẽ giải quyết được điều đó", ông Tuấn nhấn mạnh.

Với cổ phiếu, ông Long Phan- sáng lập và CEO của AFA Group cho biết đây là tài sản rủi ro nhưng rủi ro luôn đi cùng tăng trưởng. Thị trường cổ phiếu gắn chặt với tăng trưởng kinh tế và cơ hội của thị trường tài chính. Ông nhận định thị trường cổ phiếu vẫn nhiều triển vọng tươi sáng trong 5 năm tới. Tuy nhiên trong năm 2026, thị trường được dự báo dao động mạnh.

"Nhìn lại từ đầu năm đến nay, biến động đã khá rõ, chủ yếu do yếu tố vĩ mô và đặc điểm thị trường. Cá nhân tôi đánh giá 6 tháng đầu năm sẽ là giai đoạn lên xuống thất thường, chịu tác động bởi một số nhóm cổ phiếu nhỏ ảnh hưởng lớn đến chỉ số.

Nửa cuối năm có thể ổn định và sáng hơn, gắn với chu kỳ lãi suất. Hiện nền lãi suất vẫn ở mức cao, thanh khoản thị trường còn khó khăn. Đến phiên giao dịch cuối cùng của năm trước, thị trường đã phục hồi trên mốc 1.800 điểm, nhưng sự phân hóa mạnh và việc một số ít cổ phiếu chi phối chỉ số vẫn là đặc điểm nổi bật", ông Long nhận định.

Vị chuyên gia kỳ vọng nửa cuối năm, thị trường chứng khoán sẽ quay lại sự ổn định nhưng cần thêm những biến số tích cực để củng cố xu hướng. Việc chính thức nâng hạng thị trường vào tháng 9, nếu diễn ra, sẽ là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho cổ phiếu.

Về ngành, chuyên gia giữ quan điểm tích cực với ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, thép, xây dựng và xuất nhập khẩu; đồng thời thận trọng với bất động sản khi xây dựng danh mục đầu tư.



