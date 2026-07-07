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Không phải chó nghiệp vụ, đàn ngỗng mới là "lính gác" đáng gờm của nhà tù Brazil

Minh Ngọc
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Tại Nhà tù São Pedro de Alcântara ở bang Santa Catarina, miền nam Brazil, lực lượng đảm nhiệm một phần công tác an ninh không phải là những chú chó nghiệp vụ, mà là một đàn ngỗng luôn trong trạng thái cảnh giác cao.

Ngỗng đặc vụ bảo vệ nhà tù Brazil: Giải pháp an ninh độc đáo - Ảnh 1.

Các “đặc vụ ngỗng” đang trong ca trực.

Mỗi ngày, sau khi thư thả bơi dưới ao hoặc nghỉ ngơi trong khuôn viên, khoảng hơn 20 con ngỗng sẽ bắt đầu "ca trực" của mình. Chúng tuần tra khu vực cỏ nằm giữa hàng rào an ninh bên trong và bức tường bao bên ngoài của nhà tù - khoảng không được xem là tuyến phòng thủ quan trọng nhằm ngăn chặn các vụ vượt ngục hoặc đột nhập từ bên ngoài.

Các nhân viên tại đây gọi chúng bằng cái tên đầy hài hước là “đặc vụ ngỗng”.

Theo ông Marcos Roberto de Souza, giám đốc nhà tù, đàn ngỗng là mắt xích cuối cùng trong hệ thống an ninh nhiều lớp của cơ sở giam giữ.

“Chúng tôi có hệ thống camera giám sát điện tử, lực lượng bảo vệ được bố trí thường trực và cuối cùng là đàn ngỗng, những 'đặc vụ' đã thay thế hoàn toàn chó canh gác,” ông nói.

Ngỗng đặc vụ bảo vệ nhà tù Brazil: Giải pháp an ninh độc đáo - Ảnh 2.

Đi cùng lực lượng canh gác trại giam.

Ông cho biết ý tưởng sử dụng ngỗng xuất phát từ chính đặc tính sinh học của loài vật này. Ngỗng sở hữu thị lực và thính giác rất nhạy bén, đồng thời có bản năng bảo vệ lãnh thổ mạnh mẽ. Chỉ cần phát hiện một chuyển động bất thường hoặc người lạ xuất hiện trong khu vực chúng kiểm soát, cả đàn sẽ lập tức đồng loạt kêu inh ỏi.

Âm thanh lớn và liên tục này trở thành tín hiệu cảnh báo tức thời cho các nhân viên an ninh, giúp họ nhanh chóng kiểm tra xem có dấu hiệu vượt ngục hay xâm nhập trái phép hay không.

Ngỗng đặc vụ bảo vệ nhà tù Brazil: Giải pháp an ninh độc đáo - Ảnh 3.

Các “đặc vụ ngỗng” đang trong ca trực.

Điểm đặc biệt là đàn ngỗng không cần trải qua quá trình huấn luyện chuyên biệt như chó nghiệp vụ. Chúng phản ứng theo bản năng tự nhiên nên vẫn duy trì khả năng cảnh báo rất hiệu quả.

Theo ông Souza, điều kiện xung quanh nhà tù cũng giúp phát huy tối đa lợi thế của "đội ngũ đặc vụ" đặc biệt này.

Ngỗng đặc vụ bảo vệ nhà tù Brazil: Giải pháp an ninh độc đáo - Ảnh 4.

Chúng cũng được xây riêng một bể nước để tắm táp, nghỉ ngơi.

"Ban đêm ở đây rất yên tĩnh. Thực ra ngay cả ban ngày cũng không có nhiều tiếng động, nhưng ban đêm thì gần như tuyệt đối im lặng. Chính vì vậy, chỉ cần đàn ngỗng cất tiếng kêu là chúng tôi lập tức nhận ra có điều gì đó bất thường."

Một ưu điểm khác là chi phí duy trì đàn ngỗng thấp hơn đáng kể so với chó bảo vệ. Chúng không cần chương trình huấn luyện phức tạp, việc chăm sóc đơn giản hơn và vẫn đảm nhiệm tốt vai trò cảnh báo trong hệ thống an ninh của nhà tù.

Đứng đầu đàn là một chú ngỗng có tên Piu-Piu. Theo các nhân viên, Piu-Piu thường dẫn cả đàn đi tuần quanh khu vực bảo vệ. Khi được gọi tên, chú ngỗng này còn phát ra những tiếng kêu như thể đang đáp lại người chăm sóc.

Ngỗng đặc vụ bảo vệ nhà tù Brazil: Giải pháp an ninh độc đáo - Ảnh 5.

Các “đặc vụ ngỗng” đang trong ca trực.

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Dù hình ảnh một đàn ngỗng làm nhiệm vụ bảo vệ nhà tù khiến nhiều người thích thú, các quan chức khẳng định đây không phải là biện pháp mang tính biểu diễn. Đàn ngỗng là một phần trong hệ thống an ninh thực tế, hoạt động song song với camera giám sát, lực lượng quản giáo và các thiết bị bảo vệ khác.

Theo ban quản lý nhà tù, sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và bản năng cảnh giác tự nhiên của đàn ngỗng đã tạo nên một lớp phòng vệ hiệu quả với chi phí hợp lý. Chỉ cần có người hoặc vật thể lạ xuất hiện trong khu vực cấm, những "đặc vụ lông vũ" này sẽ ngay lập tức phát tín hiệu bằng những tiếng kêu vang dội, giúp lực lượng an ninh phản ứng kịp thời trước mọi nguy cơ vượt ngục hoặc xâm nhập.

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nhà tù

lính gác

đàn ngỗng

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