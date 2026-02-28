Từ lâu, cà phê Việt Nam đã nổi tiếng vì độ đậm đặc và "không phải dạng vừa" trong việc khiến người uống... mất ngủ. Không ít vị khách Tây từng chia sẻ rằng họ bị "say cà phê", tim đập nhanh hay thậm chí trằn trọc cả đêm chỉ sau một ly cà phê sữa đá. Tuy nhiên, hóa ra không chỉ cà phê mới có khả năng khiến du khách tỉnh táo… ngoài mong đợi.

Mới đây, một vị khách nước ngoài đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của mình sau chuyến đi Việt Nam. Điều đáng nói là "thủ phạm" không phải cà phê, mà lại là một món đồ uống quen thuộc với giới trẻ.

(Nguồn: @0shvincent)

Anh kể: "Tôi ở TP.HCM. Đang thưởng thức trà sữa Phúc Long mà không biết rằng mình sẽ không thể ngủ được trên chuyến bay về nhà và trong suốt 48 tiếng tiếp theo".

Theo video mà anh chàng này chia sẻ, hôm đó anh chỉ đơn giản ghé mua một ly trà sữa trước khi ra sân bay về nhà. Anh nói rằng đây là ly trà sữa cuối cùng mà anh uống ở Việt Nam trong chuyến đi lần này. Vị ngọt béo, hương trà đậm và cảm giác mát lạnh khiến anh vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, anh chàng đã không ngờ tới những gì diễn ra sau đó.

Anh chia sẻ rằng suốt chuyến bay về nhà, anh không thể chợp mắt. Thậm chí sau khi hạ cánh, tình trạng tỉnh táo quá mức vẫn tiếp diễn, kéo dài gần hai ngày.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người Việt vào bình luận xác nhận rằng trà sữa của thương hiệu này vốn nổi tiếng "nặng đô" vì phần trà pha khá đậm, đặc biệt là các dòng trà ô long hay trà đen. Một số người còn thừa nhận bản thân cũng từng rơi vào tình trạng thao thức cả đêm nếu uống vào buổi tối.

(Nguồn: @0shvincent)

Điều thú vị là trong nhiều video trước đó, vị khách này từng đến Việt Nam không ít lần và luôn tỏ ra thích thú với ẩm thực địa phương. Anh đặc biệt yêu thích trà sữa và uống không ít lần. Chính vì vậy, dù gặp phải sự cố "mất ngủ 48 tiếng", anh vẫn không hề phàn nàn. Ngược lại, anh xem đây là một kỷ niệm vui và minh chứng cho việc đồ uống ở Việt Nam thực sự có cá tính rất riêng.

Câu chuyện một lần nữa cho thấy ẩm thực Việt Nam, kể cả những món tưởng như quen thuộc, đôi khi vẫn có thể tạo ra bất ngờ lớn với du khách nước ngoài. Và nếu cà phê từ lâu đã được gắn mác "cực mạnh", thì có lẽ giờ đây, trà sữa cũng xứng đáng được thêm vào danh sách những món nước không nên xem thường.

(Nguồn: @0shvincent)