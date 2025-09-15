Tháng 8 năm 2025, chuyên trang ẩm thực quốc tế TasteAtlas công bố danh sách 98 món bún và mì ngon nhất thế giới, trong đó bún mắm của Việt Nam được xếp hạng 50, bên cạnh những món ăn nổi tiếng như phở, bún bò Huế hay bún riêu. Đây là minh chứng cho sức hút lâu bền và sự sáng tạo trong cách chế biến ẩm thực Việt.

TasteAtlas công bố danh sách 98 món bún và mì ngon nhất thế giới, trong đó bún mắm của Việt Nam được xếp hạng 50. (Ảnh: TasteAtlas)

Món ăn mang hương vị đặc trưng của miền Tây

Theo VnExpress, bún mắm là sự kết hợp tinh tế giữa nước lèo nấu từ mắm cá linh, mắm cá sặc hay mắm tôm, với các loại hải sản và rau sống đặc trưng vùng sông nước. Tô bún mắm chuẩn thường có tôm, cá lóc, mực, thịt heo thái lát, đậu hũ chiên cùng bún tươi. Rau sống đi kèm như rau muống bào, bông điên điển, giá đỗ, húng quế, rau răm và ngò gai giúp món ăn thêm tươi mát, cân bằng vị mặn và ngọt từ nước lèo.

Theo Zing News, các đầu bếp miền Tây chia sẻ về bí quyết tạo nên hương vị đặc trưng của bún mắm chính là cách chọn mắm, nêm nếm gia vị vừa phải để giữ vị nguyên bản. Nước lèo sau khi ninh từ xương heo hoặc xương cá sẽ được thêm mắm, sả, tỏi, hành tím và ớt. Mùi thơm nồng nàn của mắm cùng hương thơm của sả, tỏi và vị cay nhẹ của ớt tạo nên điểm nhấn khiến bún mắm vừa đậm đà vừa thanh ngọt.

Bún mắm là sự kết hợp tinh tế giữa nước lèo nấu từ mắm cá linh, mắm cá sặc hay mắm tôm, với các loại hải sản và rau sống đặc trưng vùng sông nước. (Ảnh: VietFun Travel)

Nhiều thực khách nhận xét khi thưởng thức bún mắm, vị đậm đà của nước lèo, độ tươi ngon của hải sản và hương thơm của rau sống hòa quyện như đang nhảy múa trong miệng. Đây cũng là lý do món ăn được yêu thích không chỉ ở miền Tây mà còn ở các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội.

Giá cả và thói quen thưởng thức

Theo VOV, điểm đặc biệt của bún mắm là giá thành hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng. Tại các quán bình dân ở TP.HCM, một tô bún mắm có giá từ 50.000 đến 70.000 đồng, trong khi tại những nhà hàng sang trọng hoặc quán hải sản cao cấp, mức giá có thể lên tới 120.000 đến 150.000 đồng. Dù giá cả khác nhau, món ăn vẫn giữ được hương vị đặc trưng, được đánh giá là xứng đáng với trải nghiệm ẩm thực.

Nhiều thực khách nhận xét khi thưởng thức bún mắm, vị đậm đà của nước lèo, độ tươi ngon của hải sản và hương thơm của rau sống hòa quyện. (Ảnh: Việt Travel)

Bún mắm thường xuất hiện trong bữa ăn sáng, bữa trưa văn phòng hoặc các buổi tối tụ họp gia đình. So với các món bún khác như bún bò Huế hay bún riêu, bún mắm mang đến trải nghiệm mới lạ nhưng không kém phần hấp dẫn. Sự đa dạng trong nguyên liệu và cách chế biến giúp món ăn phù hợp với nhiều đối tượng thực khách, từ những người yêu thích hương vị truyền thống đến du khách quốc tế muốn khám phá ẩm thực Việt Nam.

Ăn bún mắm ở đâu

Zing News từng chia sẻ về việc bún mắm hiện có mặt tại nhiều quán ăn và nhà hàng từ TP.HCM, Cần Thơ đến các tỉnh miền Tây như An Giang, Cà Mau. Tại TP.HCM, quán Bún Mắm Cô Ba nổi tiếng với nước lèo đậm đà và nguyên liệu tươi sống, luôn nằm trong danh sách các quán ăn được du khách quốc tế yêu thích. Ở Cần Thơ, bún mắm Mỹ Khánh thu hút thực khách nhờ hương vị đậm đà và phục vụ đầy đủ các loại hải sản địa phương. Các quán ăn ven sông ở miền Tây cũng thường xuyên chế biến bún mắm theo phong cách truyền thống, vừa giữ được hương vị gốc vừa phù hợp với khẩu vị hiện đại.

Một quán bún mắm ở miền Tây. (Ảnh: Thể thao Văn hóa)

Theo Los Angeles Times, ngày nay, bún mắm còn xuất hiện tại nhiều nhà hàng Việt ở Mỹ, Anh, Australia và các quốc gia có cộng đồng người Việt sinh sống. Việc món ăn được phục vụ ở nước ngoài giúp quảng bá văn hóa ẩm thực Việt, đồng thời mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách quốc tế.

Nhận xét của du khách quốc tế và báo chí

Bún mắm đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ du khách quốc tế. Trên YouTube, nhiều du khách chia sẻ cảm nhận về món bún mắm tại TP.HCM, với những lời khen ngợi về độ tươi ngon của hải sản, vị nước lèo đậm đà và hương thơm từ các loại rau sống. Một số kênh nổi tiếng như Best Ever Food Review Show từng thử bún mắm tại miền Tây, nhận xét rằng nước lèo thơm, đậm đà, vị mắm hài hòa với hải sản tươi sống, ăn một lần là nhớ mãi.

Bún mắm đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ du khách quốc tế. (Ảnh: VietFun Travel)

Báo Los Angeles Times cũng từng nhắc đến bún mắm là món ăn đường phố đáng thử khi đến Việt Nam, đặc biệt là các quán ở miền Tây. Họ đánh giá sự kết hợp hoàn hảo giữa vị mặn từ mắm, vị ngọt tự nhiên từ hải sản và hương thơm từ rau sống tạo nên một món ăn đặc biệt, mang dấu ấn văn hóa địa phương.

Giải thưởng và vinh danh quốc tế

Theo VOV, mặc dù chưa có giải thưởng cấp quốc tế riêng cho bún mắm, nhưng món ăn đã được ghi nhận trong các bảng xếp hạng ẩm thực. Tháng 8 năm 2025, TasteAtlas, chuyên trang ẩm thực uy tín quốc tế, đưa bún mắm vào danh sách 98 món bún và mì ngon nhất thế giới, xếp hạng 50. Trước đó, trong danh sách 100 món ăn đường phố ngon nhất Đông Nam Á do TasteAtlas công bố, bún mắm cũng góp mặt ở vị trí 55.

Việc món ăn được phục vụ ở nước ngoài giúp quảng bá văn hóa ẩm thực Việt, đồng thời mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách quốc tế. (Ảnh: VTC News)

Việc xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của bún mắm với cộng đồng yêu ẩm thực toàn cầu mà còn cho thấy sự sáng tạo và đa dạng trong ẩm thực Việt. Hương vị đặc trưng, nguyên liệu phong phú và cách chế biến tinh tế giúp bún mắm trở thành món ăn nổi bật, dễ dàng chinh phục cả thực khách trong nước và quốc tế.

Theo TasteAtlas, VOV, VnExpress