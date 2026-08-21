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Không phải AI: Phát hiện "Mắt Rồng" kỳ bí tại Thái Lan, truyền thông toàn cầu chia sẻ rầm rộ

Chi Chi
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Những hình ảnh viral khiến cư dân mạng vừa thích thú vừa tò mò.

Mới đây, một loạt hình ảnh đã gây xôn xao và thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội với. Đó là những bức ảnh về một điểm du lịch tự nhiên dọc theo lối mòn Hang Rồng, được gọi là "Mắt Rồng" (còn gọi là Hồ Linh Thiêng hoặc Rốn Phu Langka) trên phiến đá tại Phu Langka, tỉnh Bueng Kan, Thái Lan.

Điểm đặc biệt và gây trầm trồ ở đây là vào mùa mưa, nước đọng lại trong hõm đá này tạo nên hình dáng giống như một con mắt. Những du khách nhìn thấy gọi nơi này là "Mắt Rồng".

Không phải AI: Phát hiện "Mắt Rồng" kỳ bí tại Thái Lan, truyền thông toàn cầu chia sẻ rầm rộ - Ảnh 1.

Vẻ đẹp và trùng hợp của tự nhiên khiến mọi người kinh ngạc

Không phải AI: Phát hiện "Mắt Rồng" kỳ bí tại Thái Lan, truyền thông toàn cầu chia sẻ rầm rộ - Ảnh 2.

Những hình ảnh lan truyền trên MXH

Địa điểm được gọi là "Mắt Rồng" là một hiện tượng tự nhiên được tìm thấy dọc theo tuyến đường đi bộ dài 1,2 ki-lô-mét đến Hang Rồng.

Cách Hang Rồng khoảng 300 mét, người ta bắt gặp một khối đá có hình dáng giống như lông mày và con mắt. Khi hồ nước đầy và chụp ảnh từ góc rộng không có du khách trong khung hình, hình dáng hiện lên rõ ràng giống như một con mắt. Vào những ngày nắng, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên mặt nước tạo ra hiệu ứng lấp lánh, trông giống như một con mắt phát sáng đầy kỳ diệu.

Không phải AI: Phát hiện "Mắt Rồng" kỳ bí tại Thái Lan, truyền thông toàn cầu chia sẻ rầm rộ - Ảnh 3.
Không phải AI: Phát hiện "Mắt Rồng" kỳ bí tại Thái Lan, truyền thông toàn cầu chia sẻ rầm rộ - Ảnh 4.

Khi không có nắng, "Mắt Rồng" trông như một vũng nước bình thường

Mới đây nhất (ngày 18/8), ông Surak Laemchantuek, quản trị viên trang "Here Bueng Khong Long" đồng thời là một hướng dẫn viên du lịch, tiết lộ rằng những hình ảnh này đã được chia sẻ và lan truyền không chỉ ở Thái Lan mà còn trên MXH quốc tế từ đầu tháng 8. Là một hướng dẫn viên thường xuyên dẫn du khách lên Hang Rồng, ông không ngờ bức ảnh lại thu hút sự quan tâm lớn cùng nhiều lượt thích và chia sẻ đến vậy.

Không phải AI: Phát hiện "Mắt Rồng" kỳ bí tại Thái Lan, truyền thông toàn cầu chia sẻ rầm rộ - Ảnh 5.

Đây trở thành điểm hút khách du lịch mới

Nguồn: Thairath

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