Mỗi mùa hè, cuộc tranh cãi "bật điều hòa bao nhiêu độ thì tiết kiệm điện?" lại trở nên sôi nổi. Câu trả lời phổ biến nhất: 26°C là chuẩn tiết kiệm năng lượng. Nhưng có bao giờ bạn thấy khó ngủ, vai lạnh tê cứng hay mũi khô mỗi sáng tỉnh dậy?

Tôi từng bị như vậy. Cho đến một hôm, tôi thử tăng điều hòa lên 27°C, và ngạc nhiên thay: không chỉ không nóng, mà còn dễ chịu hơn rất nhiều.

Và tôi phát hiện: 27°C không chỉ đủ mát mà còn là mức nhiệt độ “vàng” cho sức khỏe và hóa đơn tiền điện.

1. 27°C – mức nhiệt cân bằng giữa cơ thể và môi trường

Nhiệt độ cơ thể trung bình của người là khoảng 36°C. Khi điều hòa được cài ở mức 27°C, độ chênh giữa trong nhà và ngoài trời chỉ khoảng 5–6°C. Điều này giúp:

- Tránh "sốc nhiệt" khi ra vào liên tục.

- Không làm lạnh sâu vùng cổ, vai, tay – đặc biệt khi mặc đồ mỏng.

- Hạn chế đau nhức cơ – xương do ngồi lâu trong nhiệt độ quá thấp.

Đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có sức khỏe yếu, 27°C còn giúp ngừa cảm lạnh, vốn rất dễ xảy ra khi ngủ trong phòng quá lạnh.

2. 27°C vẫn đủ mát – nếu bạn biết 3 mẹo nhỏ này

- Điều chỉnh hướng gió lên trần nhà: giúp không khí mát phân tán đều, không dội thẳng vào người.

- Dùng thêm quạt ở chế độ gió nhẹ: tạo luồng lưu thông giúp nhiệt độ cảm nhận giảm 1–2°C mà không cần giảm nhiệt độ máy lạnh.

- Đặt chậu nước trong phòng: hạn chế không khí khô, giúp mũi – họng không bị khô rát khi ngủ.

Áp dụng 3 mẹo này, bạn sẽ thấy 27°C hoàn toàn không nóng, thậm chí còn dễ chịu hơn so với 26°C trong phòng ngột ngạt.

3. Cài 27°C có tiết kiệm điện hơn 26°C không? Có – nhưng không như bạn nghĩ!

Rất nhiều người tưởng rằng chênh 1°C không đáng kể. Nhưng thực tế, máy điều hòa tiêu tốn nhiều điện nhất khi phải liên tục khởi động – dừng lại để duy trì nhiệt độ thấp.

- Ở 26°C, máy nén hoạt động liên tục, dễ gây nóng máy và tốn điện.

- Ở 27°C, máy nén chạy ổn định hơn, giảm chu kỳ khởi – dừng → tiết kiệm năng lượng hơn trong dài hạn.

Một số nghiên cứu chỉ ra: mỗi 1°C tăng lên có thể giúp tiết kiệm 7–10% điện năng. Đó là con số đáng cân nhắc nếu bạn bật điều hòa cả mùa hè.

4. 3 lưu ý khi để điều hòa ở 27°C

- Mặc thêm áo khoác mỏng hoặc choàng nhẹ, nhất là nếu bạn làm việc lâu trong phòng điều hòa.

- Thông gió định kỳ: tắt điều hòa và mở cửa sổ 20 phút mỗi 3 tiếng để đổi không khí, tránh phòng bị "tù bí".

- Đặt chế độ ngủ ban đêm ở 27°C: sau 1–2 tiếng, nhiệt độ sẽ tự tăng nhẹ giúp bạn không bị lạnh lúc nửa đêm, nhất là người hay đau bụng hoặc thức giấc vì lạnh.

5. Điều chỉnh linh hoạt theo từng thời điểm trong ngày

- Ban ngày (8–17h): cài 27°C, kết hợp quạt nhẹ → tiết kiệm điện tối đa.

- Giữa trưa nắng gắt (13–15h): có thể tạm giảm xuống 26°C, sau đó nâng lại.

- Buổi tối/ngủ đêm: để ở 27°C + chế độ ngủ là hợp lý nhất.

Đừng cố chấp giữ một con số, mà hãy lắng nghe cơ thể và điều chỉnh phù hợp theo thời tiết – hoạt động – nhu cầu.

6. Mát không có nghĩa là lạnh – quan trọng là dễ chịu

Một căn phòng 26°C nhưng bí khí, gió không lưu thông có thể khiến bạn ngột ngạt, khó thở. Ngược lại, phòng 27°C thoáng gió, không khí luân chuyển tốt sẽ thoải mái hơn nhiều.

Đừng để câu nói "càng thấp càng mát" đánh lừa. Cảm giác cơ thể mới là yếu tố quan trọng nhất.

Đặt điều hòa 27°C – quyết định nhỏ, khác biệt lớn

Giữa mùa hè nóng nực, bạn hoàn toàn có thể vừa tiết kiệm điện, vừa ngủ ngon, tránh bệnh chỉ bằng việc tăng điều hòa lên 27°C và kết hợp thông gió – quạt – ẩm hợp lý.

“Không cần lạnh tê người mới là mùa hè mát. Chỉ cần không khô, không ngột ngạt, không cứng vai – ấy mới là điều hòa sử dụng đúng cách”.