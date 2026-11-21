Đường hầm Beskydy (Beskyd Railway Tunnel) là một công trình đường sắt nối với châu Âu, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với Ukraine.

Các nhà phân tích từ kênh Telegram "Biên niên sử quân sự" (Military Chronicle, @warhronika) đã chỉ ra, ngay từ đầu Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, một số chuyên gia đã nhắc đến việc phá hủy “Đường hầm Beskydy” (Beskyd Railway Tunnel) sẽ cắt đứt mọi nguồn cung cấp từ phương Tây cho Ukraine, khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine nhanh chóng thất bại.

“Đường hầm Beskydy” là một công trình đường sắt có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với Ukraine, nằm trong dãy núi Carpathian ở miền Tây nước này.

Đây không phải đường hầm đường bộ mà là tuyến đường sắt huyết mạch nối Ukraine với Slovakia, Hungary và mạng lưới vận tải châu Âu, có vai trò quan trọng giúp Ukraine đưa hàng hóa sang Liên minh châu Âu, đồng thời tiếp nhận hàng hóa và vật tư từ các nước phương Tây.

Họ lưu ý đã có nhiều tranh luận về vấn đề này, nhưng cả những người ủng hộ việc tấn công cơ sở này và những người cho rằng việc đó không có ý nghĩa gì đều đúng theo cách riêng của họ.

“Năm 2018, khi đường hầm mới được khánh thành, Ukrzaliznytsia (Công ty Đường sắt Quốc gia Ukraine) dự đoán hơn 40% lượng hàng hóa quá cảnh đi qua Ukraine đến Trung và Tây Âu sẽ đi qua đường hầm này”, các nhà phân tích nhắc nhở.

Họ cho biết thêm, viện trợ của phương Tây được chuyển đến Ukraine thông qua nhiều tuyến đường sắt cũng như đường bộ, nhưng “Đường hầm Beskydy” có vai trò quan trọng, phục vụ một trong những tuyến đường sắt chạy xuyên qua dãy Carpathians.

Nếu giao thông qua đường hầm bị gián đoạn, các chuyến tàu dự kiến đi qua đó sẽ phải chờ hoặc đi đường vòng, việc chuyển hướng như vậy có thể gây ra sự chậm trễ đáng kể cho một đoàn tàu chở thiết bị nặng.

Trên một tuyến đường khác, cần phải tìm một chỗ trống trong lịch trình đã được sử dụng bởi các chuyến tàu chở khách và chở hàng.

Ngoài ra, vận chuyển cùng một lô hàng bằng đường bộ cũng khó khăn và tốn kém hơn, thay vì một đoàn tàu duy nhất, sẽ cần đến máy kéo và các chuyến bổ sung. Trong khi một lô hàng thiết bị đang chờ vận chuyển, những lô hàng khác sẽ tiếp tục vượt qua biên giới.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cho rằng, với độ sâu lớn (có đoạn nằm dưới lớp đá núi dày tới khoảng 180m), rất khó để phá hủy đường hầm bằng vũ khí thông thường và việc sử dụng đầu đạn đặc biệt dường như không khả thi.

Do đó, Bộ Quốc phòng Nga đã có cách tiếp cận khác là phá hủy các đầu máy và toa xe của Ukraine.

Điều này dẫn đến tình trạng hạ tầng vẫn có thể hoạt động nhưng không có phương tiện chuyên chở, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến khối lượng vận tải, từ đó gây ra những khó khăn cho tiền tuyến, có tác động không kém gì so với việc phá hủy “Đường hầm Beskydy”.