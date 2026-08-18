Không nhận ra Nàng Mơ sau 1 tháng được đề cử thay thế Tăng Thanh Hà

Rũ bỏ vẻ hoài cổ, Nàng Mơ gây bất ngờ với mái tóc bạch kim khác lạ.

Khoảng một tháng trước, cái tên Nàng Mơ (Lê Minh Trà My) trở thành đề tài thảo luận khi cô được nhiều khán giả nhắc đến bên cạnh ngọc nữ Tăng Thanh Hà trong dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. Khi đó, công chúng vốn quen thuộc với một cô gái mang đậm đường nét Á Đông cùng phong cách nền nã, hoài cổ. Thế nhưng mới đây, nữ người mẫu sinh năm 2006 lại khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác biệt.

Xuất hiện trong bộ ảnh mới, Nàng Mơ gây bất ngờ khi tạm biệt mái tóc đen quen thuộc để chuyển sang màu bạch kim sáng gần như trắng bạc. Kết hợp cùng làn da trắng, layout makeup tông lạnh và chiếc đầm xanh băng giá ôm sát cơ thể, người đẹp sinh năm 2006 mang đến cảm giác như bước ra từ thế giới cổ tích.

Thiết kế váy corset bằng chất liệu satin màu xanh nhạt giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh và đôi chân dài miên man của nàng mẫu trẻ. Phần thân váy được xử lý tối giản nhưng ôm sát cơ thể, trong khi tà váy dài phía sau tạo hiệu ứng mềm mại mỗi khi di chuyển. Mái tóc bạch kim uốn sóng buông dài càng khiến tổng thể gợi liên tưởng đến hình tượng Elsa trong Frozen.

Nếu như trước đây khán giả nhớ đến Nàng Mơ với hình ảnh một cô gái mang vẻ đẹp thuần Việt, nhẹ nhàng và có phần mong manh thì lần xuất hiện này lại cho thấy một màu sắc hoàn toàn khác: hiện đại, sắc lạnh và trưởng thành hơn đáng kể.

Sự thay đổi này càng gây chú ý bởi suốt thời gian qua, Nàng Mơ gần như xây dựng tên tuổi dựa trên hình ảnh đối lập hoàn toàn.

Lê Minh Trà My sinh năm 2006 tại Hà Nội, sở hữu chiều cao 1m70 cùng lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội. Cùng lứa 20 với Lọ Lem (con gái nghệ sĩ Quyền Linh), cả hai thường được công chúng đặt lên bàn cân như những đại diện Gen Z nổi bật sở hữu sắc vóc cùng tiềm năng phát triển ở các đấu trường nhan sắc và thời trang.

Từ những ngày đầu được biết đến, Nàng Mơ đã gây ấn tượng mạnh nhờ gương mặt tròn đầy, đôi mắt một mí và thần thái dịu dàng gợi nhớ đến vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam thời xưa. Không ít bộ ảnh nổi tiếng của cô nàng đều đi theo hướng hoài cổ, khai thác trang phục truyền thống và cổ phục Việt Nam.

Qua nét đẹp như bước ra từ tranh xưa, Nàng Mơ nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế yêu thích, đồng thời được khán giả ưu ái gọi bằng những danh xưng như "nàng thơ thế hệ mới", hay thậm chí là "Lưu Diệc Phi Việt Nam".

Sau khi chuyển hướng sang địa hạt thời trang, với việc tham gia Vietnam's Next Top Model 2025 và lọt Top 6 chung cuộc, Nàng Mơ nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà thiết kế như Đỗ Mạnh Cường cũng như thường xuyên sải bước trên các sàn diễn chuyên nghiệp.

Sự gắn liền của Nàng Mơ với phong cách cổ điển đỉnh điểm là khi dự án phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng tổ chức tuyển chọn diễn viên. Đầu tháng 7 vừa qua, khi dự án chính thức công bố first look của nữ chính Tăng Thanh Hà, sự kiện đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, cùng lúc không ít khán giả gọi tên Nàng Mơ.

Nhờ những bộ ảnh cổ phục Việt lấy cảm hứng từ vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn từng thực hiện trước đó, đường nét gương mặt của cô được đánh giá là có nhiều điểm tương đồng với tư liệu lịch sử.

Dù tham gia casting và tạo được thiện cảm, Nàng Mơ thừa nhận bản thân chưa đủ độ chín về trải nghiệm lẫn kỹ năng diễn xuất để đảm nhận một vai diễn nặng ký. Hành động nhẹ nhàng thả tim vào bình luận nhận xét mình chưa phù hợp cho thấy sự lắng nghe và ứng xử mực thước của người mẫu trẻ.

Việc chủ động thay đổi hình ảnh ngay sau thời điểm được chú ý cho thấy Nàng Mơ đang kiên trì với định hướng phát triển đa dạng. Không dừng lại ở hình ảnh một "nàng thơ cổ phục", chân dài Gen Z đang từng bước khẳng định bản lĩnh của một người mẫu thế hệ mới sẵn sàng bứt phá khỏi những màu sắc đã vào khuôn.

Ảnh: FBNV