Không nhận ra Điền Hi Vi: Gầy trơ xương, vòng 1 cũng biến mất?

Có netizen còn cho rằng Điền Hi Vi cứ đổi kiểu tóc là như thành một người khác.

Điền Hi Vi là một trong những mỹ nhân trẻ nhận được nhiều sự yêu thích của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Sở hữu gương mặt như búp bê, đường nét ngọt ngào cùng vóc dáng bốc lửa đã tạo nên thế mạnh visual cho mỹ nhân sinh năm 1997. Thế nhưng, trong bộ ảnh quảng bá mới cho M.A.C, nữ diễn viên lại khiến dân tình ngỡ ngàng vì diện mạo khác hẳn thường ngày. Điền Hi Vi xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, tạo cảm giác sắc sảo và thời thượng hơn, song vóc dáng siêu mảnh cũng lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Đặc biệt, vòng 1 vốn từng được xem là lợi thế hình thể đặc trưng của nữ diễn viên nay gần như "mất tích" với tạo hình này. Sự thay đổi quá rõ rệt khiến không ít người phải nhìn kỹ mới nhận ra đây chính là "búp bê Cbiz" quen thuộc, thậm chí, không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên đang ép cân quá đà khiến vóc dáng mất đi sự quyến rũ.

Vóc dáng mỏng dính của Điền Hi Vi trong hình ảnh hậu trường mới đây. (Nguồn: Weibo)

Điền Hi Vi xuất hiện với vẻ ngoài vừa mong manh, vừa phóng khoáng trong một thiết kế layer 2 lớp ren xuyên thấu, bên trong là lớp áo màu kem tạo hiệu ứng tương phản nhẹ nhàng với gam xanh navy nổi bật. Thiết kế ôm và rủ theo cơ thể khiến vóc dáng vốn rất mảnh mai, gầy thanh của cô càng trở nên nổi bật: bờ vai nhỏ, xương quai xanh rõ nét, cánh tay khẳng khiu. Vòng 1 của nữ diễn viên trong tạo hình này cũng vô cùng "khiêm tốn", khiến vóc dáng của người đẹp mất đi sự quyến rũ, khỏe khoắn.

Thân hình trơ xương của Điền Hi Vi khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang ép cân quá đà.

Điểm gây chú ý khác lại nằm ở mái tóc ngắn. Kiểu tóc bob đen được cắt layer, phần đuôi ôm quanh gương mặt cùng mái thưa giúp visual nữ diễn viên thêm phần cool hơn. Cách tạo kiểu hơi rối, không quá chỉn chu, kết hợp cùng đôi mắt trang điểm sắc nét, tạo nên một diện mạo cá tính và có chút lạnh lùng. So với hình ảnh nữ tính và ngọt ngào quen thuộc, mái tóc ngắn khiến Điền Hi Vi trông mới mẻ, hiện đại và phá cách hơn.

Visual cá tính, sắc sảo của Điền Hi Vi.

Cộng đồng mạng cho rằng vóc dáng hiện tại của Điền Hi Vi quá gầy.

Đây cũng không phải lần đầu Điền Hi Vi gây bất ngờ với hình tượng khác lạ. Trước đó, trong những hình ảnh thuộc campaign của Gucci, mỹ nhân sinh năm 1997 cũng khiến nhiều người không nhận ra với diện mạo cá tính, sắc lạnh, khác xa vẻ ngọt ngào vốn quen thuộc. Có thể nhận thấy vóc dáng của nữ diễn viên đang ngày càng mảnh mai, khiến tổng thể đường cong cũng thay đổi đáng kể.

Nhiều ý kiến cho rằng việc theo đuổi aesthetic high fashion của Gucci, vốn đề cao phom dáng thanh mảnh, cùng xu hướng chuộng body siêu gầy đang thịnh hành tại Trung Quốc có thể là lý do khiến Điền Hi Vi ngày càng trông gầy hơn trong những lần xuất hiện gần đây. Khi tỷ lệ cơ thể thay đổi, vòng 1 vốn là một trong những đặc điểm hình thể nổi bật của cô cũng vì thế mà trông như bị thu nhỏ, có lúc gần như biến mất.

ĐIền Hi Vi trong những chiến dịch gần đây của Gucci rất gầy.

Body bốc lửa trái ngược với vẻ đẹp búp bê của ĐIền Hi Vi từng giúp tên tuổi của cô được nhiều người biết đến.

Ảnh: Instagram.