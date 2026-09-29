Không ngờ thiếu gia Macau lại làm đến mức này để chinh phục Hề Mộng Dao

Hề Mộng Dao từng "5 lần 7 lượt" từ chối tình cảm của Hà Du Quân.

Tối 28/9, siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia Hà Du Quân đã tổ chức tiệc cảm ơn hoành tráng tại Macau (Trung Quốc). Trước đó, vào tháng 6, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ tại lâu đài Mont Saint-Michel, Pháp. Ngày trọng đại xa hoa của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân tiêu tốn số tiền lên đến 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng).

Các nguồn tin cho biết để có được tổ ấm viên mãn như hiện tại, Hà Du Quân đã dốc hết tâm sức theo đuổi Hề Mộng Dao. Là thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu có bậc nhất Macau và Hong Kong (Trung Quốc), anh vốn không thiếu cơ hội gặp gỡ những bóng hồng nổi tiếng. Thế nhưng, Hà Du Quân lại phải lòng Hề Mộng Dao - cô bạn của chị gái mình. Do chênh lệch tuổi tác, xuất thân và không muốn dây dưa với em trai của bạn thân Hà Siêu Doanh, siêu mẫu Victoria's Secret vô số lần tránh né sự theo đuổi của Hà Du Quân.

Thiếu gia này từng chia sẻ anh mất đến 1 tháng rưỡi mới có được bữa ăn trưa cùng Hề Mộng Dao. Khi đó, dù biết Hà Du Quân đã bao trọn rạp chiếu phim và sân trượt băng, siêu mẫu vẫn nhất định xách túi đi làm bằng tàu cao tốc ngay khi ăn xong. Dù bị Hề Mộng Dao cự tuyệt, Hà Du Quân vẫn không bỏ cuộc. Để chinh phục trái tim của "crush", anh từng có màn cưa cẩm được dân mạng miêu tả là "dùng cả mạng" vì Hề Mộng Dao.

Hà Du Quân và Hề Mộng Dao đã tổ chức tiệc cảm ơn ở Macau (Trung Quốc) vào tối 28/9. Ảnh: Weibo.

Thiếu gia trùm sòng bạc Macau đã làm mọi cách để có được trái tim của Hề Mộng Dao. Ảnh: Weibo.

Theo đó, vào năm 2017, khi đang tham gia chương trình Siêu Trí Tuệ, Hà Du Quân đã bất ngờ xin rút lui vì hay tin Hề Mộng Dao sẽ xuất hiện trong một show hẹn hò. Không muốn bỏ lỡ cơ hội tiếp cận người mình thầm thương, anh lập tức đăng ký tham gia chương trình. Đúng lúc đó, Hề Mộng Dao trải qua 1 sự cố gây chấn động khi vấp ngã trên sàn diễn Victoria's Secret ngay tại quê nhà Thượng Hải (Trung Quốc). Khoảnh khắc ngã sấp mặt trước hàng nghìn khán giả và ống kính quốc tế khiến Hề Mộng Dao chịu áp lực dư luận nặng nề.

Thấy Hề Mộng Dao sa sút tâm trạng, ngày nào cũng ủ rũ muộn phiền, Hà Du Quân đã quyết định động viên cô theo một cách đặc biệt. Anh đã đưa cô đến tháp Macau - nơi cao 233 m và nổi tiếng với hoạt động nhảy bungee. Tại đây, Hà Du Quân dùng chính sự can đảm của mình để giúp Hề Mộng Dao vượt qua nỗi ám ảnh sau sự cố té ngã trên sàn diễn. Anh đã nhìn vào mắt siêu mẫu và hét lớn: "Mộng Dao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" rồi quyết đoán thực hiện cú nhảy từ độ cao hàng trăm mét.

Đáng nói, hành động này của Hà Du Quân càng trở nên đặc biệt khi Hà Siêu Liên từng chia sẻ rằng các thành viên thuộc gia tộc họ Hà bị nghiêm cấm tham gia những trò chơi mạo hiểm như nhảy bungee. Theo Hà Siêu Liên, tên của nhiều thành viên trong gia đình cô thậm chí còn nằm trong danh sách hạn chế của nhiều dịch vụ mạo hiểm. Nguyên nhân nhà họ Hà không được phép chơi trò chơi mạo hiểm vì vấn đề an toàn sức khỏe lẫn tính mạng. Gia tộc này lo sợ những kẻ thù của "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân có thể "động tay động chân" vào thiết bị, từ đó gây nguy hiểm cho các thành viên nhà họ Hà.

Thế nhưng, vì Hề Mộng Dao, Hà Du Quân đã mạo hiểm lớn, thậm chí vi phạm lệnh cấm của gia tộc. Điều này cho thấy sự nghiêm túc và tình cảm của Hà Du Quân dành cho nàng siêu mẫu. Còn về phía Hề Mộng Dao, sau khi chứng kiến hành động của Hà Du Quân, cô đã thay đổi suy nghĩ, mở lòng và đồng ý cho thiếu gia này cơ hội bước vào cuộc đời mình.

Thấy Hề Mộng Dao buồn, Hà Du Quân chẳng ngại mạo hiểm, bất chấp lệnh cấm của gia tộc để đi nhảy bungee chỉ với mục đích khiến nàng siêu mẫu được vui. Ảnh: Weibo.

Sự chân thành và kiên nhẫn của Hà Du Quân đã chinh phục được Hề Mộng Dao. Ảnh: Xiaohongshu.

Hà Du Quân đăng ký kết hôn với siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng vào tháng 7/2019. Sau 7 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022). Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể. Từ chỗ bị mẹ chồng chối bỏ, giờ cô đã là "cánh tay phải" đắc lực phụ giúp việc kinh doanh của bà.

Hà Du Quân là con của bà tư Lương An Kỳ. Anh sinh năm 1995, kém vợ 6 tuổi và có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng. Trong khi đó, Hề Mộng Dao sinh năm 1989 và là siêu mẫu nổi tiếng Trung Quốc, vươn tầm thế giới qua show diễn của Victoria's Secret.

Sau 7 năm chờ đợi, Hề Mộng Dao cuối cùng cũng được hưởng trái ngọt, đường đường chính chính trở thành bà Hà. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu