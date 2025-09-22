Không muốn tốn quá 10 triệu đồng, một gia đình lắp điện mặt trời mái nhà được không?

Trong bối cảnh hóa đơn tiền điện tăng vọt, nhiều hộ gia đình tại Việt Nam đang quan tâm đến điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu như một giải pháp giảm chi phí tiền điện trong dài hạn.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, bên cạnh vấn đề thủ tục cần tối giản hóa, thì về mặt kỹ thuật, một gia đình liệu có thể lắp đặt hệ thống điện mặt trời với ngân sách chỉ tối đa khoảng 10 triệu đồng được không?

Ảnh được biên tập bởi AI.

Mức chi phí phổ biến lắp điện mặt trời mái nhà

Theo Báo Dân trí ngày 17/9, chi phí lắp đặt điện mặt trời mái nhà hiện nay trên thị trường đã giảm đáng kể so với trước nhờ công nghệ điện mặt trời ngày càng tiến bộ, nhiều lựa chọn, nên nhiều gia đình đang cân nhắc triển khai.

Chị Hồng Hạnh tại TP.HCM chia sẻ trên Báo Người lao động ngày 18/9: Hệ thống điện mặt trời cho mái nhà rộng khoảng 35-40 m², bao gồm tấm pin, bộ lưu trữ và thiết bị kèm theo, có thể cần hơn 100 triệu đồng. Với diện tích này, hệ thống thường đạt 6-10 kWp (trung bình khoảng 4-6 m²/kWp). Từ đó, giá lắp đặt tương đương khoảng 10-16 triệu đồng/kWp.

Tuy nhiên, đối với hộ gia đình nhỏ, chi phí có thể thấp hơn mức nêu trên, nếu chọn hệ thống không cần bộ lưu trữ điện.

Trong bài viết trên Tạp chí Năng lượng Việt Nam, tác giả Nguyễn Hữu Khoa cho biết, suất đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà khoảng 7,5-8 tỷ đồng/1 MWp, tương đương 7,5-8 triệu đồng/kWp. Điều này phù hợp với xu hướng giảm giá nhờ công nghệ cải tiến và chính sách hỗ trợ.

Tóm lại, các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí bao gồm: tấm pin (chiếm 50-60% tổng chi), inverter, khung lắp và pin lưu trữ (BESS). Nếu không cần lưu trữ, chi phí giảm đáng kể.

Ví dụ, hệ thống 1 kWp (2-3 tấm pin, diện tích 4-6 m²) có thể chỉ tốn 7,5-10 triệu đồng, đủ sản xuất 4-5 kWh/ngày ở miền Nam.

Như vậy, với câu hỏi: Có thể lắp dưới 10 triệu đồng? Câu trả lời là "Có thể", với hệ thống nhỏ 1 kWp tự dùng, không đấu nối điện lưới, như phân tích nêu trên.

Chỉ có điều, một hệ thống 1 kWp thực tế chỉ đủ dùng cho thiết bị công suất nhỏ đến vừa như đèn LED, quạt nhỏ... Nếu dùng những thiết bị có công suất lớn trong gia đình như: tủ lạnh, máy lạnh (điều hòa nhiệt độ), quạt công suất lớn, bếp điện, bình nóng lạnh... thì không khả thi, cần hệ thống điện mặt trời lớn hơn.

Để dễ hình dung, ví dụ 1 giờ dùng điều hòa loại công suất phổ biến (9000 BTU) đã mất 1 "số điện" (1 kWh), mà để làm ra 1 kWh điện bằng hệ thống 1 kWp thực tế sẽ phải mất khoảng ít nhất 2-3 giờ đồng hồ.

Muốn dùng được điều hòa nhiệt độ từ điện mặt trời mái nhà, hệ thống chỉ 1-2 kWp là khó khả thi. Ảnh minh họa, nguồn: FPT Shop.

Có thể bạn chưa biết về điện mặt trời mái nhà

1. kWp (Kilowatt-peak) là gì?

kWp là đơn vị đo công suất đỉnh, tức khả năng tối đa mà hệ thống điện mặt trời có thể sản xuất tại thời điểm nắng đẹp nhất (điều kiện lý tưởng: bức xạ 1000 W/m², nhiệt độ 25°C). Ví dụ, 1 kWp gồm 2-3 tấm pin (4-6 m²), tạo ra công suất sản xuất 1 kW điện ngay lập tức. Nếu nó chạy liên tục trong 1 giờ, thì sẽ tạo ra 1 kWh điện, tức là 1 "số điện" như ta vẫn gọi.

2. kWh (Kilowatt-hour) là gì?

kWh là đơn vị đo năng lượng điện đã sản xuất hoặc tiêu thụ, tính bằng công suất (kW) x thời gian (giờ).

Ví dụ, 1 kWh (1 số điện) thì đủ dùng máy lạnh 9000 BTU trong khoảng 1 giờ, hoặc dùng 1 bóng đèn LED 10W trong 100 giờ.

3. Bảng đối chiếu khái niệm kWp và kWh trong điện mặt trời

Tiêu chí kWp (Kilowatt-peak) kWh (Kilowatt-hour) Định nghĩa Công suất đỉnh, khả năng sản xuất điện tức thời Năng lượng điện đã sản xuất/tiêu thụ Đơn vị đo Công suất (Power) Năng lượng (Energy) Điều kiện Dựa trên điều kiện tiêu chuẩn (STC) Tính theo thời gian sử dụng Ví dụ thực tế 1 kWp = 2-3 tấm pin, 4-6 m² 1 kWh = dùng máy lạnh 1 giờ Ẩn dụ Mã lực của xe Số km xe đã đi

