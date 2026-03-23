HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không mê nổi Lan Phương

Chiêu Dương |

Lan Phương gây tranh cãi cực lớn khiến nhiều người không muốn nhìn mặt nữ diễn viên.

Bộ phim Đồng Hồ Đếm Ngược thời gian gần đây nhận nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả vì nội dung có nhiều cảnh bạo lực gợi dục không phù hợp để thể hiện trên khung giờ vàng của VTV. Trong vụ án mới, phú bà Kiều Thơ do Lan Phương có thể coi là nhân vật chính cũng gây ra không ít tranh cãi. Kiều Thơ là một người có tính cách táo bạo liều lĩnh, ăn miếng trả miếng. Sau khi bị Chiến (Bình Anh) lợi dụng, Kiều Thơ tức giận bắt giam Chiến và cả bạn gái Minh Anh (Yến My). Cô ta yêu cầu Chiến phải phục vụ một phú bà khác là khách hàng của mình. Trong khi đó, Kiều Thơ còn cảnh cáo Chiến bằng cách cho người cưỡng hiếp Minh Anh.

- Ảnh 1.

Lan Phương đem đến cho khán giả một vai diễn khá hoang dại

Có thể nói, hành động của Kiều Thơ rất táo tợn coi thường pháp luật. Bản tính điên cuồng của cô ta thể hiện trong từng lời nói và hành động có phần mất kiểm soát. Cách Lan Phương thể hiện nhân vật là lúc nào cũng nói to nghiến răng, gương mặt méo mó biến dạng vì tức tối, trợn mắt và không ngại ra tay đánh người.

Một số khán giả cho rằng cách diễn của Lan Phương mới mẻ, cuốn hút đầy kịch tính, họ nhận định "không ai diễn vai điên tốt như Lan Phương". Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả cảm thấy phản cảm, cho rằng nữ diễn viên thể hiện khoa trương quá lố, biểu cảm mất kiểm soát không thể hiện được một nhân vật giỏi giang, kinh doanh trái pháp luật một cách tinh vi thành công.

"Không mê nổi cả Lan Phương lẫn nhân vật này, vai diễn thì quá bệnh hoạn còn diễn viên thì chie suốt ngày đóng mấy vai có vấn đề tâm lý", "Bộ phim này, nhân vật này mang lại giá trị gì vậy?", "Mỗi lần mở tivi lên thấy Lan Phương gào thét là thấy chán", "Lan Phương đóng phim lần này như bị bệnh, lúc nào cũng giật giật chả giống ai", "Bà này nói chuyện mà cứ cười ha hả hoài như là kiểu bị bệnh ý", "Phim hề vậy, đánh phát ngất, tát phát ngất, đá phát ngất", khán giả cho rằng Lan Phương diễn xuất khoa trương.

- Ảnh 2.

Biểu cảm của nhân vật luôn thể hiện sự nguy hiểm, điên cuồng ra ngoài mặt

- Ảnh 3.

Kiều Thơ cũng có những hành động khó hiểu

Bên cạnh đó, có những khán giả cho rằng nhân vật này không đáng được tán dương. Kiều Thơ liên tục chửi rủa nhục mạ Minh Anh vì cô đã phản bội bạn trai với chính bạn thân của người yêu. Nhưng thực tế, hành động của Minh Anh chỉ là lỗi lầm cá nhân. Còn hành vi của Kiều Thơ là một người vi phạm pháp luật nghiêm trọng từ bắt cóc giam giữ người, tổ chức mại dâm, cưỡng hiếp, cưỡng dâm tập thể...

Chính vì vậy, việc khán giả ủng hộ Kiều Thơ chỉ thể hiện sự căm ghét với nhân vật "tiểu tam" một cách quá mức mà quên đi sự thật kinh khủng hơn về nhân vật do Lan Phương thể hiện.

- Ảnh 4.

Vai diễn của Lan Phương khiến người xem khó chịu

Ngoài ra, khán giả cho rằng cách Lan Phương diễn vai "người đàn bà có tính cách điên loạn" bị rập khuôn. Trước đó, trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh , Lan Phương vào vai Linh, người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh). Linh không yêu Đăng nhưng chỉ muốn phá hoại gia đình người khác vì không muốn thấy họ được hạnh phúc. Cách nữ diễn viên thể hiện sự điên cuồng từ giọng nói đến cử chỉ đều khá giống nhau.

- Ảnh 5.

Phải chăng, Lan Phương đang lặp lại chính mình khi liên tiếp nhận các vai diễn có tính cách không bình thường

Vợ cố NSƯT Quý Bình từng nói gì khi được gọi là "đại gia giàu có" trước khi bị bắt?
Tags

sao Việt

Lan Phương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Kinh ngạc dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh trong 30 phút của Vingroup: Phần lớn sẽ chạy "trên không"

00:50
Vụ một phụ nữ bị chặn đường, đánh liên tiếp vào mặt: Triệu tập Nguyễn Văn Khuyến

00:43
Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

00:46
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

00:51
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

00:43
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại