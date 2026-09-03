Không làm cáp treo, tỉnh lớn nhất Việt Nam sắp xây cầu dây văng vượt dòng chảy dài 600km, rút ngắn 26km di chuyển, nằm trong dự án hơn 2.800 tỷ đồng

Với quy mô này, công trình được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn kiến trúc trên tuyến đường mới, đồng thời tạo kết nối trực tiếp qua con sông nội địa dài nhất Việt Nam.

Cuối tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm với tổng mức đầu tư 2.850 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư, thuộc nhóm B và được thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Điểm đáng chú ý nhất của dự án là cây cầu vượt sông Đồng Nai (con sông dài gần 600km), dài khoảng 1,17km . Đây là hạng mục lớn nhất trên toàn tuyến, trong đó nhịp chính dây văng dài 350m, sử dụng kết cấu trụ và tháp dây văng với một mặt phẳng dây.

Tại vị trí trụ tháp, cầu có mặt cắt ngang rộng 25,3m, gồm 4 làn xe chính cùng 2 làn dành cho xe máy và xe thô sơ. Với quy mô này, công trình được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn kiến trúc trên tuyến đường mới, đồng thời tạo kết nối trực tiếp qua sông Đồng Nai.

Mô phỏng cầu vượt sông Đồng Nai của dự án đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Cây cầu này sẽ nằm trên tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm dài khoảng 8,87km. Tuyến có điểm đầu tại nút giao với đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê ở phường Đông Gia Nghĩa và điểm cuối tại đường vào Thủy điện Đồng Nai 4, thuộc quy hoạch Quốc lộ 55, trên địa bàn xã Bảo Lâm 5.

Theo thiết kế, toàn tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Nền đường rộng 12m tại các đoạn thông thường và 21,5m ở những khu vực địa hình khó khăn, bảo đảm quy mô 4 làn xe.

Vị trí trên sông Đồng Nai dự kiến sẽ xây dựng cầu vượt của dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm (Ảnh: Lê Phước/Báo Lâm Đồng)

Hiện việc đi lại giữa khu vực Gia Nghĩa và Bảo Lâm chủ yếu thông qua Quốc lộ 28. Tuyến đường này có địa hình, địa chất phức tạp và thường xuyên xảy ra sạt lở, gây ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.

Khi tuyến đường động lực hoàn thành, hướng kết nối giữa hai khu vực sẽ được thay đổi đáng kể. Quãng đường từ Gia Nghĩa đến Bảo Lâm dự kiến được rút ngắn từ khoảng 41km xuống còn 15km (giảm được 26km).

Theo quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tuyến đường này mở một hướng kết nối mới từ cửa ngõ phía Đông Gia Nghĩa, vượt sông Đồng Nai, đi qua khu vực bon Cây Xoài rồi kết nối với Quốc lộ 55 tại Bảo Lâm. Hướng tuyến được đánh giá thuận lợi hơn cho vận chuyển hàng hóa, trong đó có hàng hóa phục vụ xuất khẩu.

Cây cầu dây văng sắp xây dựng sẽ bổ sung thêm một công trình quy mô lớn vào bức tranh hạ tầng của Lâm Đồng. Tuy nhiên, tại vùng đất vốn nổi tiếng với cảnh quan cao nguyên, một số cây cầu đã trở thành điểm đến hoặc một phần của trải nghiệm du lịch nhờ thiết kế đặc biệt.

Nổi bật trong số đó là cầu kính Ngàn Thông tại khu du lịch Thung lũng Tình yêu, Đà Lạt.

Cầu kính Ngàn Thông nằm tại Thung lũng tình yêu Đà Lạt (Ảnh: Vũ Linh)

Công trình dài 325m, rộng 3m, nối Thung lũng Tình yêu với Đồi Thống Nhất. Đây là cầu treo dây võng, trong đó mặt cầu sử dụng kính cường lực 5 lớp, dày gần 4cm và ứng dụng công nghệ 7D tạo hiệu ứng hình ảnh cho du khách.

Du khách đến đây để trải nghiệm cảm giác đi trên mặt kính ở độ cao gần 100m so với mặt đất, đồng thời ngắm cảnh thành phố Đà Lạt và không gian xanh bên dưới.

Cầu có thể đón khoảng 200 người cùng lúc và được thiết kế theo hướng di chuyển một chiều. Khi đưa vào hoạt động năm 2023, đây là cầu kính đầu tiên tại Tây Nguyên và khu vực phía Nam.