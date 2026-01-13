Không kích vẫn 'được xem xét' - Ông Trump ra tối hậu thư toàn cầu, tăng sức ép với Iran

Tờ Newsweek (Mỹ) đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social hôm 12/1 rằng: “Có hiệu lực ngay lập tức, bất kỳ quốc gia nào giao dịch với Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ phải trả mức thuế quan 25% cho tất cả các giao dịch được thực hiện với Mỹ. Lệnh này là cuối cùng và không thể thay đổi.”

Bài đăng được đưa ra vài giờ sau khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cảnh báo rằng trong khi phương thức ngoại giao vẫn là lựa chọn ưu tiên của Tổng thống Trump để giải quyết vấn đề Iran, thì các cuộc không kích vẫn “được xem xét”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran "sẵn sàng chiến tranh" và chuẩn bị tốt hơn để đối đầu với Mỹ so với cuộc chiến trước đây. Tuy nhiên, ông Araghchi nói rằng mình "sẵn sàng đàm phán" sau khi Tổng thống Trump tuyên bố các quan chức Mỹ đang lên kế hoạch gặp gỡ với chính quyền Iran.

Theo Newsweek, các cuộc biểu tình chết người đã làm rung chuyển Iran, và Tổng thống Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn quân sự của mình, cảnh báo rằng chính quyền Iran đang bắt đầu vượt qua lằn ranh đỏ của ông.

Một khung cảnh đường phố tại thủ đô Tehran vào ngày 9/1/2026 phản ánh bầu không khí căng thẳng giữa các cuộc biểu tình đang diễn ra trên khắp đất nước Iran. Ảnh: NCRI

