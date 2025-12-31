Không khí trước đêm Giao thừa: Người Hà Nội háo hức mong chờ màn pháo hoa "chưa từng có" giữa hồ Hoàn Kiếm

Trước giờ khắc chuyển giao sang năm mới 2026, không khí chuẩn bị tại các trận địa bắn pháo hoa trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là khu vực hồ Hoàn Kiếm, đang diễn ra khẩn trương và nghiêm ngặt. Tại đây, từng hệ thống ống phóng, giàn pháo được lực lượng quân đội lắp đặt, căn chỉnh tỉ mỉ, bảo đảm tuyệt đối an toàn và sẵn sàng cho màn trình diễn được người dân mong chờ suốt nhiều ngày qua.
Tết Dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 khu vực với 6 trận địa, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật
Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026 – thời khắc thiêng liêng đánh dấu một năm mới bắt đầu
Các trận địa bắn pháo hoa được bố trí tại: hai điểm ở phường Hoàn Kiếm (trước trụ sở Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội); đảo dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng); đường đua F1 (phường Từ Liêm); vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông)
Đáng chú ý nhất trong năm nay là hai trận địa tại hồ Hoàn Kiếm. Mỗi trận địa được bố trí 700 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp cùng nhiều giàn pháo hoa hỏa thuật
Đặc biệt, lần đầu tiên Thủ đô tổ chức bắn pháo hoa hỏa thuật từ 3 điểm đặt giữa lòng hồ Hoàn Kiếm, tạo nên điểm nhấn hoàn toàn mới, hứa hẹn mang đến màn trình diễn độc đáo, rực rỡ và giàu cảm xúc trong đêm giao thừa
Thông tin về điểm bắn pháo hoa mới nhanh chóng lan tỏa, khiến người dân khu vực hồ Hoàn Kiếm không giấu được sự háo hức. Bà Nguyễn Thị T. (81 tuổi), người đã gắn bó cả đời với mảnh đất này, xúc động chia sẻ: “Suốt 81 năm nay, tôi chưa từng bỏ lỡ một đêm pháo hoa nào trên hồ Hoàn Kiếm. Nhưng năm nay thì đặc biệt lắm. Nghe nói pháo hoa sẽ bắn từ giữa hồ, lại là pháo hoa hỏa thuật mới, tôi thấy trong lòng nôn nao hẳn lên.”
Theo bà T., với những người dân sống quanh hồ, đêm pháo hoa không đơn thuần là một chương trình giải trí. “Đó là khoảnh khắc để mình cảm nhận rõ nhất nhịp sống của Thủ đô. Năm nay, cả nhóm bạn già của tôi nghe tin là bàn tán rôm rả suốt mấy ngày. Có người còn đùa: ‘Phải ra hồ từ sớm, trải chiếu ngồi chờ cho đã’. Chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi là đã thấy ấm lòng rồi.”
Với người dân Hoàn Kiếm nói riêng và Hà Nội nói chung, màn pháo hoa chào đón năm mới 2026 không chỉ đánh dấu một thời khắc chuyển giao, mà còn là dịp để lưu giữ ký ức, sẻ chia niềm vui giản dị bên người thân, bạn bè
Điểm bắn pháo hoa mới giữa lòng hồ Hoàn Kiếm càng khiến sự chờ đợi thêm trọn vẹn, như một lời hẹn hò rực rỡ của Thủ đô trong đêm đầu năm mới