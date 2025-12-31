Không khí trước đêm Giao thừa: Người Hà Nội háo hức mong chờ màn pháo hoa "chưa từng có" giữa hồ Hoàn Kiếm

Theo bà T., với những người dân sống quanh hồ, đêm pháo hoa không đơn thuần là một chương trình giải trí. “Đó là khoảnh khắc để mình cảm nhận rõ nhất nhịp sống của Thủ đô. Năm nay, cả nhóm bạn già của tôi nghe tin là bàn tán rôm rả suốt mấy ngày. Có người còn đùa: ‘Phải ra hồ từ sớm, trải chiếu ngồi chờ cho đã’. Chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi là đã thấy ấm lòng rồi.”