VinFast VF 9: Từ 1,491 tỷ đồng

VinFast VF 9 2023 được định vị là một mẫu SUV điện 7 chỗ cỡ E. Với giá khởi điểm gần 1,5 tỷ đồng, trong phân khúc E - SUV chạy điện tại Việt Nam hiện nay VinFast VF 9 hiện chưa có đối thủ, nhưng nếu xét cùng tầm giá này, thì bên cạnh VF 9, người dùng còn thêm một vài lựa chọn khác cũng đáng để cân nhắc.

VinFast VF 9 có 2 phiên bản Eco và Plus với 2 tùy chọn pin do SDI và CALT cung cấp. Giá xe VinFast VF 9 lần lượt là 1,491-1,578 tỷ đồng và 1,676-1,772 tỷ đồng (chưa thuê pin với bản Eco và Plus).

VF 9 là mẫu xe điện đầu bảng của VinFast nên có kích thước khá lớn. Xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.120 x 2.000 x 1.721 mm và chiều dài cơ sở 3.150 mm. Khoảng sáng gầm của VinFast VF 9 là 204 mm cùng với tấm bảo vệ dưới thân xe, giúp xe dễ dàng chinh phục những cung đường địa hình xấu hoặc off-road nhẹ tối ưu hơn.



Nhờ sở hữu chiều dài cơ sở “khủng”, VinFast VF 9 2023 cung cấp cho người dùng một không gian vô cùng rộng rãi ở cả 3 hàng ghế. Mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Việt có cấu hình 7 chỗ ngồi, riêng bản Plus có thêm tùy chọn 6 chỗ.

Thiết kế của VinFast VF 9 hiện đại, mạnh mẽ đúng với vị thế “người dẫn đầu” dù vẫn dựa theo ngôn ngữ thiết kế “Dynamic Balance – Cân bằng động” quen thuộc. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu 2 tông màu kích thước 21 inch đi kèm bộ lốp 275/45R21 cho bản Plus và 20 inch cùng bộ lốp 275/45R20 cho bản Eco.

Cung cấp sức mạnh cho VinFast VF 9 là 2 động cơ điện cho công suất tối đa 402 mã lực, mô men xoắn cực đại 620 Nm. Xe được trang bộ pin 92 kWh có khả năng di chuyển tới 438 km sau mỗi lần sạc đầy đối với phiên bản Eco và 423 km đối với phiên bản Plus (theo tiêu chuẩn WLTP). Thời gian sạc pin nhanh nhất từ mức 10% lên 70% của VinFast VF 9 chỉ là 26 phút.

Theo thông tin từ hãng, mẫu SUV điện hạng E này được thiết kế đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN NCAP, EURO NCAP và NHTSA. Đây là những tiêu chuẩn đánh giá tính năng an toàn của xe ô tô được áp dụng tại khu vực Đông Nam Á, châu Âu và Mỹ.

Xe được tích hợp hệ thống cảm biến áp suất lốp trực tiếp iTPMS cảnh báo tới người lái những bất thường của lốp trong quá trình vận hành, tránh tình trạng nổ lốp, cải thiện độ bám đường khi vào cua hoặc phanh gấp.

Đặc biệt, hệ thống túi khí trên ô tô điện VinFast VF 9 được giới chuyên môn và người dùng đánh giá cao. Thay vì tối đa 7 túi khí như các mẫu xe cùng phân khúc trên thị trường, VF 9 được trang bị 11 túi khí nâng cao giúp bảo vệ toàn diện người ngồi trên xe.

Hyundai Palisade: Từ 1,469 tỷ đồng

Mẫu xe gầm cao cỡ E bán ra 4 phiên bản, lắp một động cơ dầu 2.2, mức giá niêm yết từ 1 tỷ 469 triệu - 1 tỷ 589 triệu.

Là mẫu SUV cỡ lớn cao cấp hàng đầu của thương hiệu nên Hyundai Palisade sở hữu dáng vẻ khá bệ vệ với số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.995 x 1.975 x 1.785 mm. Với chiều dài cơ sở 2.900 mm, thân xe Hyundai Palisade đầm chắc, êm ái hơn, đồng thời không gian bên trong cũng sẽ thoải mái hơn. Ngoài ra, khoảng sáng gầm 203 mm cũng giúp người lái tự tin khi di chuyển qua các cung đường xấu, nhiều gồ ghề, mấp mô.

Tại Việt Nam, Hyundai Palisade 2024 chỉ được trang bị một hệ truyền động duy nhất là khối động cơ dầu R 2.2 cho công suất tối đa 200 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 440 Nm từ 1.750 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Xe có 4 chế độ lái tùy chọn, bao gồm: Eco - Comfort - Sport – Smart.

Palisade sở hữu hệ thống an toàn chủ động SmartSense, như hỗ trợ giữ làn, phòng tránh va chạm trước, điều khiển hành trình thích ứng, đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ đỗ xe chủ động, giảm sát phòng tránh va chạm điểm mù, cảm biến áp suất lốp. Hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn khác như phanh ABS/EBD/BA, kiểm soát lực kéo, chống trượt, cân bằng điện tử, 7 túi khí cho bản cao cấp nhất, bản thấp có 6 túi khí.



Mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp của mẫu xe này là 8,63 lít/100 km, trong đô thị là 10,52 lít/100 km và ngoài đô thị là 7,56 lít/100 km.

KIA Sorento PHEV: Từ 1,459 tỷ đồng

KIA Sorento PHEV cũng là một cái tên đáng quan tâm trong số những xe SUV cỡ lớn tầm giá 1.5 tỷ đồng hiện nay. Phiên bản xe hybrid cắm sạc này được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 12/2022 nhằm tạo thêm lựa chọn bên cạnh động cơ xăng và dầu đã có trước đó với giá bán lần lượt là 1,459 tỷ đồng (Premium) và 1,569 tỷ đồng (Signature).

Kích thước tổng thể (D x R x C) của Kia Sorento PHEV là 4.810 x 1.900 x 1.700 mm.

Phiên bản PHEV được trang bị mô-tơ điện có sức mạnh lên tới 90 mã lực cho tổng công suất đạt 261 mã lực cùng mô-men xoắn kết hợp 350 Nm.

Xe có 3 chế độ lái: Eco (tiết kiệm), Sport (thể thao), Smart (thông minh); 3 chế độ địa hình gồm: Snow (tuyết), Mud (bùn) và Sand (cát). Bên cạnh đó, Kia Sorento PHEV còn có 3 chế độ thuần điện khác nhau.

Phiên bản Signature có điểm nhấn là gói an toàn tiên tiến ADAS gồm các tính năng như: điều khiển hành trình thông minh thích ứng SCC, cảnh báo điểm mù BCA, hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM, cảnh báo lệch làn đường LKA, hỗ trợ giữ làn đường LFA, cảnh báo va chạm trước FCA, cảnh báo người lái mất tập trung DAW.

Ngoài ra, xe còn có các trang bị cơ bản khác như phanh chống bó cứng ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ đổ đèo HAC, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí.

PHEV tiêu thụ dưới 2 lít/ 100 km (ở chế độ Auto tự động chuyển đổi giữa chế độ thuần điện EV và chế độ tự sạc HEV), theo công bố từ hãng.