YouTuber gốc Việt trải nghiệm nhanh Kia EV9: 'VinFast VF 9 khó bán được với giá hiện tại'

Trong video mới nhất trên kênh YouTube "Anh Áo Rách", anh Hoàng có dịp trải nghiệm mẫu Kia EV9 mới chào hàng tại Mỹ được hơn 3 tháng. Ở cuối video, YouTuber gốc Việt có đề cập đến chiếc VinFast VF 9 và nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Kia EV9 đang trưng bày tại đại lý Mỹ. Nguồn: Anh Áo Rách

Anh Hoàng chia sẻ: "Giá của Kia EV9 dao động từ 54.900 - 73.900 đô-la. Trong khi đó, VF 9 để giá cao hơn hẳn với 79.800 đô-la và 85.800 đô-la lần lượt cho 2 phiên bản Eco và Plus. Nếu giá của VinFast VF 9 giảm còn 65.000 đô-la cho bản Eco và 73.000 đô-la cho bản Plus thì sẽ dễ tiếp cận khách hàng tại Mỹ hơn".

YouTuber còn cho biết VinFast VF 9 vượt trội hơn Kia EV9 về quãng đường di chuyển. Theo đó, mẫu SUV thuần điện đến từ Việt Nam có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa 330 dặm (531 km) trong một lần sạc đầy pin. Trong khi đối thủ đến từ Hàn Quốc chỉ đạt 304 dặm (489 km).

Giá bán của VinFast VF 9 và Kia EV9 có sự chênh lệch lớn tại Mỹ.

Tuy nhiên, nam YouTuber gốc Việt cho rằng do khách hàng Mỹ biết tới thương hiệu Kia đã lâu nên họ sẵn hi sinh một chút tiện nghi để đổi lấy sự an tâm về cho mình.

Phía dưới bài đăng, có nhiều bình luận trái chiều về quan điểm nêu trong video của kênh Anh Áo Rách. Phần lớn cộng đồng mạng đều cho rằng Kia EV9 thua thiệt nhiều về trang bị, tiện nghi và vận hành so với mẫu SUV thuần điện đến từ Việt Nam.



Ý kiến trái chiều phía dưới video của nam YouTuber gốc Việt.

"Nội thất Kia EV9 rộng hơn nhưng lại nhiều nhựa hơn VinFast VF 9. Hệ thống treo của EV9 thua treo khí nén của VF 9, chưa kể quãng đường di chuyển cũng ngắn hơn", tài khoản Tuyen Nguyen chia sẻ.

Về mặt thông số, VinFast VF 9 có phần vượt trội hơn khi sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.118 x 2.254 x 1.696 (mm), trong khi Kia EV9 là 5.010 x 1.980 x 1.755 (mm).

EV9 có khoang hành khách 7 chỗ ngồi rộng rãi không kém gì VF 9, nhưng lại vượt trội với hàng ghế thứ hai xoay 180 độ. Dẫu vậy, đại diện đến từ Việt Nam lại tỏ ra độc đáo hơn khi xóa đi cụm đồng hồ sau vô lăng và lược bỏ hầu hết phím trên khoang cabin. Mọi tiện ích đều được tích hợp trên màn hình kích thước 15,6 inch siêu lớn.

Về khả năng vận hành, VinFast VF 9 được trang bị động cơ mạnh 402 mã lực, nhỉnh hơn hẳn Kia EV9 (379 mã lực). Tuy nhiên, EV9 sở hữu công nghệ sạc 800V cho khả năng hồi phục pin nhanh. Theo đó, xe chỉ mất 20-30 phút để sạc từ 10% lên 80% pin.