Không để tâm F-35, quốc gia châu Phi chỉ muốn chốt Su-57: Dàn khí tài hùng hậu giờ "toàn đồ Nga"

Su-57 sắp đến Algeria

Một bảng giá bị rò rỉ từ tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Nga Rostec đã tiết lộ rằng ngành quốc phòng nước này dự kiến sẽ bàn giao hai tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 cho Algeria trước cuối năm nay.

Tài liệu này được công bố sau các tuyên bố từ truyền thông nhà nước Algeria hồi đầu năm nay, cho biết những chiếc Su-57 đầu tiên sẽ có mặt tại quốc gia này trước tháng một năm sau.

Ngay sau đó, văn phòng báo chí của Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Nga cũng xác nhận rằng các đợt bàn giao xuất khẩu sẽ bắt đầu vào thời điểm đó. Trước đây, Algeria luôn được xem là khách hàng tiềm năng hàng đầu cho loại tiêm kích mới, với những tín hiệu rõ ràng xuất hiện từ năm 2020 cho thấy Bộ Quốc phòng nước này đã lên kế hoạch mua sắm.

Cùng năm đó, hình ảnh các quan chức quân sự Algeria cầm trên tay mô hình Su-57 đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước trong các cuộc hội đàm với phái đoàn Nga, và chỉ vài tuần trước, một bức tranh ghép về chiếc tiêm kích này cũng đã được treo tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Theo Military Watch, việc Algeria mua sắm tiêm kích thế hệ thứ năm diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, hai quốc gia được xem là đối thủ có liên kết chặt chẽ với khối phương Tây, liên tục tăng cường năng lực quốc phòng và triển khai lực lượng đến nước láng giềng Maroc.

Trong khi đó, các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn do Mỹ dẫn đầu ở Tây Phi cũng được cho là đã mô phỏng các kịch bản tấn công vào lãnh thổ Algeria, đặt ra mối đe dọa cận kề đối với an ninh quốc gia này.

Trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi, Algeria là quốc gia duy nhất đầu tư mạnh mẽ vào năng lực phòng không hiện đại từ các nhà cung cấp ngoài phương Tây, với toàn bộ mạng lưới radar, hệ thống tên lửa đất đối không, cùng các phi đội tiêm kích và máy bay đánh chặn đều có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nga.

Điều này trên thực tế đã khiến Algeria trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực mà khối phương Tây không thể dễ dàng hành động quân sự mà không vấp phải sự kháng cự đáng kể trên không.

Cơ hội quảng bá danh tiếng cho Su-57

Việc bàn giao Su-57 cho Algeria mang những tác động quan trọng vượt ra ngoài phạm vi châu Phi và Tây Địa Trung Hải. Hợp đồng này không chỉ cung cấp thêm nguồn tài chính mà còn có thể gia tăng niềm tin vào chương trình Su-57 đối với các khách hàng tiềm năng khác.

Đáng chú ý, thông báo về lô tiêm kích đầu tiên sắp được bàn giao cho Không quân Algeria diễn ra gần như đồng thời với nỗ lực đẩy mạnh tiếp thị dòng máy bay này cho Ấn Độ, một khách hàng được kỳ vọng sẽ đặt mua với số lượng lớn hơn nhiều.

Sau khi có các báo cáo về hiệu suất kém của các tiêm kích Rafale mới thuộc Không quân Ấn Độ trong các cuộc đối đầu với lực lượng Pakistan vào tháng 5, một đề nghị chưa từng có đã được Nga đưa ra, cam kết cung cấp toàn quyền truy cập mã nguồn của Su-57 trong khuôn khổ một thỏa thuận sản xuất theo giấy phép quy mô lớn.

Sự kết hợp của nhiều yếu tố – bao gồm việc Algeria sắp nhận hàng, nhu cầu cấp thiết về tiêm kích thế hệ mới, các điều khoản cực kỳ ưu đãi từ Nga, và việc Su-57 đã được thử lửa trong các cuộc chiến cường độ cao ở Ukraine – được cho là những nguyên nhân chính khiến Không quân Ấn Độ nghiêng về phương án mua sắm dòng máy bay này.

Sở hữu Su-57 sẽ đưa Algeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới nhập khẩu một loại tiêm kích thế hệ thứ năm không phải là F-35, đồng thời là quốc gia đầu tiên ở châu Phi và thế giới Ả Rập sở hữu năng lực tác chiến tương tự.

Với thương vụ này, Algeria sẽ vận hành toàn bộ năm dòng tiêm kích thế hệ "4+" và thế hệ thứ năm mới của Nga, bao gồm MiG-29M/35, Su-30MKI/A/SM, Su-34, Su-35 và Su-57, trong khi không có khách hàng xuất khẩu nào khác vận hành nhiều hơn một loại.

Vào cuối tháng 9, Phó Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, ông Alexander Maksimtsev, đã xác nhận rằng công tác chuẩn bị đang được tiến hành để bàn giao các tiêm kích Su-57 với tốc độ nhanh hơn.

Theo đó, Algeria dự kiến sẽ nhận thêm nhiều máy bay Su-57 trong giai đoạn 2026-2027 để hoàn tất đơn hàng ban đầu được cho là gồm 14 chiếc. Tháng 8 năm 2024, Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur ở vùng Viễn Đông Nga đã khánh thành các cơ sở sản xuất mới dành cho Su-57, mở ra khả năng việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao có thể được thúc đẩy chính nhờ sự mở rộng này.