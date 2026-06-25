Không dám tin mỹ nhân nhìn tưởng 25 thực ra đã U50 rồi: Trẻ đẹp đến phát hờn, ăn đào tiên trên trời hay gì

Nhan sắc của mỹ nhân này trẻ hơn tuổi thật quá nhiều.

Tại đại hội chiêu thương của Tencent, trailer của phim võ hiệp Phượng Vũ Cửu Thiên đã được công bố. Một trong những điểm nhấn ở đoạn trailer này, đó là nhan sắc trẻ hơn tuổi thật quá nhiều của Trần Kiều Ân. Đến mức netizen nhận xét rằng trông cô chỉ như mới 25-30 tuổi thôi chứ không phải đã 47 rồi.

Được biết, ở bộ phim Phượng Vũ Cửu Thiên, Trần Kiều Ân đảm nhận vai Quả Thiền Cô. Hiện lên trước mắt khán giả là một mỹ nhân xinh đẹp, bí ẩn và mang đậm khí chất võ hiệp cổ trang. Một lần nữa, Trần Kiều Ân lại khiến người xem phải xuýt xoa thán phục trước vẻ ngoài "hack tuổi" cũng như diễn xuất ấn tượng của mình.

Trần Kiều Ân xuất hiện trong trailer phim Phượng Vũ Cửu Thiên.

Trần Kiều Ân mang đến một dáng vẻ đầy bí ẩn.

Nhan sắc của cô trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, dù đã 47 nhưng nhìn chỉ như 25-30 tuổi.

Phong thái "nhân sĩ giang hồ" được Trần Kiều Ân thể hiện trong cảnh đối diễn với Cung Tuấn.

Thực tế, không phải bây giờ mỹ nhân sinh năm 1979 mới được khen ngợi. Thời điểm những hình ảnh của cô trên phim trường được chia sẻ lên mạng xã hội, nữ diễn viên đã nhận nhiều lời có cánh. Đáng chú ý, một số cư dân mạng còn nói rằng nhìn cô mặc đồ đỏ khiến họ nhớ đến hình tượng Đông Phượng Bất Bại - một trong những nổi bật nhất mà Trần Kiều Ân từng có.

Cho những ai chưa biết, Phượng Vũ Cửu Thiên là dự án phim võ hiệp đại nam chủ được chuyển thể từ hệ liệt tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng Lục Tiểu Phục do cố tác giả Cổ Long sáng tác. Câu chuyện phim xoay quanh hành trình phiêu bạt giang hồ, phá giải những vụ án ly kỳ của Lục Tiểu Phụng.

Phượng Vũ Cửu Thiên là phim võ hiệp đại nam chủ do Cung Tuấn đóng chính. Tác phẩm này được chuyển thể từ hệ liệt tiểu thuyết Lục Tiểu Phụng cực kỳ nổi tiếng của cố tác giả Cổ Long.

Đảm nhận vai nam chính là mỹ nam đình đám Cung Tuấn. Bên cạnh Cung Tuấn và Trần Kiều Ân, bộ phim còn có sự góp mặt của những gương mặt được đông đảo khán giả yêu thích như Trịnh Nghiệp Thành, Xương Long, Vương Dĩ Luân, Toàn Y Luân...

Nói thêm về Trần Kiều Ân, cô là cái tên rất đỗi quen thuộc với cộng đồng yêu phim Trung Quốc, từng có nhiều vai diễn gắn liền với thanh xuân của vô số khán giả. Ở thời kỳ đỉnh cao, Trần Kiều Ân từng khuynh đảo châu Á với những phim ngôn tình thần tượng do Đài Loan sản xuất Hoàng Tử Ếch hay Định Mệnh Anh Yêu Em hay Giai Kỳ Như Mộng. Sau đó, cô tiếp tục gây sốt khi tham gia các dự án của Trung Quốc đại lục như Đẳng Cấp Quý Cô, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Vẫn Cứ Thích Em, Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm, Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành, Thanh Đạm Là Mĩ Vị Nhân Gian...

Trần Kiều Ân viral cực mạnh với vai phản diện Quý Thư Nhiên trong Mặc Vũ Vân Gian.

Vai diễn Trưởng công chúa của cô trong Sơn Hà Chẩm cũng được khen ngợi.

Những năm gần đây, Trần Kiều Ân vẫn hoạt động nghệ thuật. Hồi 2024, vai phản diện Quý Thư Nhiên của cô trong Mặc Vũ Vân Gian viral cực mạnh trên mạng xã hội. Hồi năm ngoái, Trần Kiều Ân tiếp tục mang đến bữa tiệc diễn xuất cho người xem với vai Trưởng công chúa Lý Trường Minh trong Sơn Hà Chẩm.

nguồn: Weibo