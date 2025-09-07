Không còn miễn phí, NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bán áo mưa giá 145 nghìn đồng/chiếc: Fan mua “cháy hàng”

Tối 6/9, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D7 chính thức diễn ra tại The Global City, TP.HCM. Đây cũng là chặng khép lại hành trình “vượt chông gai” dài hơi của 33 Anh Tài. Không ngoài dự đoán, sức nóng của chương trình tiếp tục được duy trì, loạt vé cho hai đêm “về nhà” đã được bán sạch ngay trước đêm diễn thứ 7.

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D7 chính thức diễn ra tại The Global City, TP.HCM

Tuy nhiên, thời tiết tại TP.HCM lại không chiều lòng khi cơn mưa bất ngờ đổ xuống ngay buổi chiều tối ngày diễn ra concert D7. Nếu ở những show trước, khán giả được phát áo mưa miễn phí để tiện theo dõi, thì lần này mọi thứ đã thay đổi. Nhiều người phải xếp hàng mua áo mưa ngay tại sân. Và điều khiến dân tình bàn tán rôm rả chính là mức giá: 145 nghìn đồng cho một chiếc áo mưa.

Mưa ngay trước thềm show, nhiều người tập trung mua áo mưa

Theo tìm hiểu, loại áo mưa này không phải áo nilon thông thường mà được phát hành chính thức, có in bộ nhận diện riêng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Thậm chí, trên website thương hiệu, sản phẩm này “cháy hàng” với mức giá niêm yết còn cao hơn con số 145 nghìn tại concert. Có thể thấy, đây là sản phẩm mang yếu tố sưu tầm, merchandise dành cho fan, không đơn thuần là vật dụng chống mưa.

Áo mưa có giá 145 nghìn đồng tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D7

Sản phẩm áo mưa được phát hành chính thức, nay đã sold-out trên website

Sự thay đổi từ việc phát miễn phí sang bắt buộc mua áo mưa trong tình huống thời tiết bắt buộc nảy sinh vấn đề. Không phải ai đi concert cũng mong muốn sở hữu áo mưa giá cao, nhất là khi họ chỉ cần một giải pháp tạm thời để tránh ướt. Việc đẩy người xem vào thế buộc phải bỏ ra một khoản tiền khá cao cho một nhu cầu cơ bản đã tạo nên nhiều tranh luận.

Chỉ còn hai đêm diễn, hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ đến hồi kết

Bỏ qua vấn đề quanh chiếc áo mưa, không khí tại The Global City tối nay vẫn sôi động khi các Anh Tài bước vào chặng cuối cùng. Chỉ còn hai đêm diễn, hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ đến hồi kết, để lại nhiều cảm xúc đan xen trong lòng người hâm mộ.