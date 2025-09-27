Không còn giấu giếm, "Em Xinh" Bích Phương - Orange dắt người yêu ra mắt hội chị em

Mới đây, hội bạn Em Xinh gồm Bích Phương, Orange, Mỹ Mỹ và Quỳnh Anh Shyn đã có chuyến du lịch "chanh sả" tại khu nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất Vĩnh Hy. Không chỉ vui quẩy cùng chị em, các Em Xinh còn bị soi được hộ tống bởi "anh yêu". Và không để netizen đoán thêm, Quỳnh Anh Shyn vừa hé lộ khoảnh khắc "đáng tiền internet" khi công khai luôn người thương của Bích Phương và Orange.

Cụ thể, Quỳnh Anh Shyn bức ảnh hội bạn quây quần bên bàn ăn tại resort. Nếu trên bàn ăn, Quỳnh Anh Shyn lẻ bóng thì 2 chị em khác là Orange và Bích Phương lại khác. Trong khi Orange ngồi kế WOKEUP - diện áo tank top đen và đội nón lưỡi trai ngược, còn Bích Phương lại ngồi sát rạt bên Tăng Duy Tân trong trang phục khoẻ khoắn. Không còn những hint mập mờ, chỉ một bức ảnh, netizen đã rõ mồn một chuyện tình cảm của các cặp đôi hot hòn họt thời gian qua.

Quỳnh Anh Shyn công khai khung cảnh chung bàn ăn của 2 couple Bích Phương - Tăng Duy Tân và Orange - WOKEUP

Vào tối hôm qua, Quỳnh Anh Shyn xả loạt ảnh du lịch. Cùng lúc hội Em Xinh flex body tưng bừng, Tăng Duy Tân bất ngờ đăng tải video ghi lại khoảnh khắc Quỳnh Anh Shyn bị say sóng, ngồi bật cười trên du thuyền. Chi tiết ấy ngay lập tức khiến fan đặt nghi vấn: hóa ra Bích Phương không đi nghỉ dưỡng "một mình cùng hội bạn", mà còn có sự xuất hiện của Tăng Duy Tân. Và như dự đoán, trong hình ảnh Quỳnh Anh Shyn đăng tải, một khoảnh khắc quay cực rõ mặt Tăng Duy Tân trên thuyền.

Nhưng không chỉ mỗi Tăng Duy Tân - Bích Phương bị soi, 1 cặp đôi khác cũng lộ hint rõ mồn một, đó chính là Orange và WOKEUP. Theo đó, giọng ca Khi Em Lớn cũng đã chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi du lịch với hội Em Xinh, trong đó có 1 khoảnh khắc cô ngồi cạnh 1 người đội chiếc nón lưỡi trai đen có logo. Ngay lập tức, cư dân mạng liền soi ra WOKEUP từng xuất hiện với chiếc nón có logo y hết trong ảnh mà Orange đăng tải. Nam Phùng - người yêu Quỳnh Anh Shyn cũng "vô tình" check in tại địa điểm này, và bạn trai Mỹ Mỹ cũng góp mặt. Từ đây "bà hàng xóm" chắc mẩm chuyến du lịch của hội Em Xinh chứng kiến nhiều cảnh ngọt ngào của loạt cặp đôi.

Sau nhiều bàn tán, Orange và WOKEUP cuối cùng đã có khoảnh khắc hẹn hò rõ mồn một

Trong khi đó Bích Phương và Tăng Duy Tân vẫn đi chung mà không đăng gì về nhau, nhưng làm sao qua mắt được netizen

Cư dân mạng cũng soi ra cặp đôi thứ 3 trong chuyến du lịch của hội Em Xinh còn có bạn trai của Mỹ Mỹ