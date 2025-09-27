Nữ nghệ sĩ có biệt thự từ TP.HCM ra Hải Phòng, được chồng đại gia yêu chiều, trông con cho đi hát

Trở lại với âm nhạc sau thời gian chăm lo cho gia đình, tránh thị phi

Vy Oanh sinh năm 1985 tại Phan Thiết. Từ khi còn nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Con đường nghệ thuật của Vy Oanh không trải đầy hoa hồng, nhưng bằng giọng hát ngọt ngào và ngoại hình rạng rỡ, cô dần ghi dấu ấn trong làng nhạc Việt từ những năm 2000.

Vy Oanh sở hữu nhan sắc trong trẻo, nhẹ nhàng

Vy Oanh nổi tiếng với loạt ca khúc được khán giả yêu mến như Đồng xanh, Fly, Em rất nhớ anh, Để cho em khóc... Đặc biệt, bài hát Đồng xanh trở thành “hit quốc dân”, mang đến cho Vy Oanh vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ. Giọng ca hay, phong cách biểu diễn dịu dàng, trong sáng đã giúp nữ ca sĩ trở thành cái tên quen thuộc trong nhiều chương trình ca nhạc lớn.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của Vy Oanh không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có thời gian, cô tạm ngưng sự nghiệp để dành trọn vẹn cho gia đình. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng từng vướng phải không ít ồn ào đời tư.

"Tôi chủ động không tìm drama mà drama làm như thích tôi hay sao á. Tôi chỉ muốn đóng góp những sản phẩm âm nhạc cho những người đồng cảm với mình, cho cộng đồng", Vy Oanh bộc bạch trong một sự kiện gần đây.

Gần đây, Vy Oanh tích cực trở lại với âm nhạc

Sau thời gian kín tiếng, tình yêu ca hát thôi thúc Vy Oanh quay trở lại sân khấu. Trong một năm trở lại đây, nữ ca sĩ nhận show biểu diễn cả trong và ngoài nước. Cô không chỉ hát lại những ca khúc từng làm nên tên tuổi mà còn thử sức với các dự án âm nhạc mới.

Được chồng đai gia yêu chiều, ủng hộ sự nghiệp âm nhạc

Năm 2014, Vy Oanh kết hôn với doanh nhân Lê Thiện - một đại gia hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xuất nhập khẩu. Ông xã hơn cô nhiều tuổi, nhưng sự chín chắn, tâm lý và giàu tình cảm đã khiến nữ ca sĩ tìm được chỗ dựa vững chắc.

Vy Oanh và ông xã đại gia

Vy Oanh từng chia sẻ, cô hạnh phúc khi có người bạn đời biết lắng nghe, thấu hiểu và luôn dành cho cô sự tôn trọng tuyệt đối. Trong hôn nhân, Vy Oanh được chồng đại gia cưng chiều hết mực. Nữ ca sĩ thường xuyên được chồng đưa đi du lịch, nghỉ dưỡng nhiều nơi.

Vy Oanh cũng cho biết, mỗi khi cô bận rộn chạy show hay thu âm, chồng cô sẵn sàng thay vợ chăm sóc các con. Chính sự sẻ chia này giúp Vy Oanh giữ được cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.

Cặp đôi hiện có 3 người con, gồm hai trai và một gái. Sau khi đối mặt với một số thị phi, Vy Oanh sống kín tiếng hơn. Thỉnh thoảng, cô chia sẻ một vài khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên chồng con.

Nữ ca sĩ được chồng hết mực cưng chiều

Nữ ca sĩ tâm sự rằng, gia đình chính là hậu phương vững chắc, là nguồn động lực lớn nhất để cô tiếp tục gắn bó với nghệ thuật.

Cuộc sống giàu sang, sở hữu nhiều biệt thự từ TP.HCM ra Hải Phòng

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và cùng chồng kinh doanh, Vy Oanh hiện là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn, giàu sang bậc nhất showbiz Việt. Gia đình cô sở hữu nhiều bất động sản trải dài từ TP.HCM đến Hải Phòng, Đà Lạt.

Tại TP.HCM, vợ chồng Vy Oanh sống trong căn biệt thự trắng 4 tầng với diện tích khuôn viên lên đến 1400m2. Ngôi nhà có kiến trúc hiện đại, lấy gam màu sáng làm chủ đạo, bao quanh là vườn cây xanh mát.

Dinh thự trắng rộng 1400m2 ở TP.HCM của vợ chồng Vy Oanh

Không gian bên trong sang trọng, được bày trí tinh tế với phòng khách, phòng bếp nối liền qua một cây đàn piano, tạo nên nét lãng mạn hiếm có. Vy Oanh cho biết, đây là nơi gắn bó với nhiều kỷ niệm quan trọng của gia đình, từ ngày đính hôn cho đến khi sinh con.

Không chỉ có biệt thự ở TP.HCM, Vy Oanh còn sở hữu cơ ngơi gần 3000m2 tại Hải Phòng. Đây là nơi chồng cô mong muốn xây dựng làm “nhà tổ”, để đại gia đình có chỗ sum họp mỗi dịp lễ Tết.

Căn biệt thự có hơn 10 phòng ngủ, nhiều phòng chức năng như hồ bơi trong nhà, phòng gym, phòng giải trí. Nội thất đều được nhập khẩu, sang trọng và tiện nghi.

Cơ ngơi của gia đình Vy Oanh ở Hải Phòng

Ngoài ra, Vy Oanh từng chia sẻ hình ảnh căn biệt thự tại Đà Lạt. Căn nhà phủ kín cây xanh, mang đến không gian thư giãn, là nơi gia đình thường xuyên về nghỉ ngơi, tận hưởng thiên nhiên. Với quỹ thời gian rảnh, Vy Oanh thích chăm sóc khu vườn, tạo không gian sống trong lành cho các con.

Vy Oanh tâm sự với VnExpress, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, không quá đặt nặng chuyện “cơm áo gạo tiền”. Thu nhập ổn định từ kinh doanh và sự hỗ trợ từ chồng giúp cô thoải mái theo đuổi âm nhạc. Khi cần khoản tiền lớn, chồng sẵn sàng hỗ trợ cô.