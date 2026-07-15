Không còn camera số 1, không còn sạc nhanh nhất, AI cũng chẳng còn độc quyền: Điều gì vẫn giúp Samsung bán nhiều smartphone nhất thế giới?

Bí quyết giữ ngôi vị số 1 của Samsung là gì?

Có một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường smartphone toàn cầu. Nếu hỏi đâu là chiếc điện thoại Android có camera xuất sắc nhất, nhiều người sẽ nhắc đến Vivo X200 Ultra, Xiaomi 15 Ultra hay Google Pixel.

Nếu hỏi về tốc độ sạc, câu trả lời gần như chắc chắn sẽ thuộc về các thương hiệu Trung Quốc như Oppo, OnePlus hay Honor. Nếu nói về pin, cuộc đua hiện cũng đang xoay quanh những mẫu máy sử dụng công nghệ pin silicon-carbon với dung lượng vượt 6.000 mAh.

Ngay cả lĩnh vực AI, vốn từng được Samsung khởi động sớm với Galaxy AI, cũng đang nhanh chóng trở thành "tiêu chuẩn chung" của cả ngành khi Google Gemini được tích hợp trên hàng loạt thiết bị Android.

Thế nhưng, bất chấp việc không còn giữ vị trí dẫn đầu ở nhiều hạng mục từng được xem là thước đo của đổi mới công nghệ, Samsung vẫn là hãng smartphone bán chạy nhất thế giới.

Theo số liệu từ IDC, Samsung xuất xưởng khoảng 62,4 triệu smartphone trong quý I/2026, chiếm 21,2% thị phần toàn cầu và vượt Apple để lấy lại vị trí số một. Điều đáng chú ý là thành tích này không đến từ một sản phẩm mang tính cách mạng, mà chủ yếu nhờ sức bán ổn định của dòng Galaxy S26 cùng đặc biệt là các mẫu Galaxy A ở phân khúc tầm trung và phổ thông.

Điều đó đặt ra một câu hỏi thú vị: nếu Samsung không còn là người dẫn đầu về công nghệ theo cách từng làm được một thập kỷ trước, điều gì vẫn giữ họ trên đỉnh thị trường?

Bí quyết giữ vị trí số 1﻿

Có lẽ dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự thay đổi nằm ở camera. Cách đây vài năm, Galaxy S và Galaxy Note gần như là chuẩn mực của nhiếp ảnh di động Android.

Thế nhưng trong những bài đánh giá gần đây, các reviewer quốc tế ngày càng dành nhiều lời khen hơn cho Vivo, Xiaomi, Honor hay Google Pixel.

Tờ The Verge nhận xét rằng Samsung tiếp tục sử dụng phần cứng camera với những thay đổi khá nhỏ qua nhiều thế hệ, trong khi The Guardian cho rằng chất lượng xử lý ảnh của Galaxy ngày càng thiếu sức cạnh tranh trước các đối thủ đến từ Trung Quốc.

Trên các diễn đàn như Reddit, không ít người dùng cũng phàn nàn về xu hướng xử lý ảnh quá mạnh, khiến màu sắc thiếu tự nhiên và chi tiết bị mất đi.

Đây là một nghịch lý khác của Samsung. Công ty là một trong những nhà sản xuất cảm biến hình ảnh lớn nhất thế giới, cung cấp cảm biến ISOCELL cho nhiều hãng smartphone, nhưng chính điện thoại Galaxy lại không còn được xem là lựa chọn số một nếu xét riêng về khả năng chụp ảnh.

Ở mảng sạc nhanh, khoảng cách còn rõ rệt hơn. Trong khi nhiều flagship Android đã phổ biến mức sạc 80W, 100W, thậm chí 120W hoặc cao hơn, Samsung vẫn trung thành với công suất 25W và 45W trên các dòng máy cao cấp.

Các bài đánh giá của Tech Advisor hay nhiều chuyên trang công nghệ đều coi đây là một trong những điểm yếu cố hữu của Galaxy. Samsung rõ ràng đủ năng lực để phát triển công nghệ sạc nhanh hơn, nhưng hãng vẫn lựa chọn sự thận trọng thay vì chạy đua thông số.

Pin cũng phản ánh triết lý tương tự. Khi nhiều hãng Trung Quốc chuyển sang pin silicon-carbon để tăng dung lượng lên hơn 6.000 mAh mà vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ, Galaxy S vẫn chủ yếu dừng ở mức khoảng 5.000 mAh.

Sau sự cố Galaxy Note7 gần một thập kỷ trước, Samsung dường như đặt yếu tố an toàn và độ bền lên trên việc theo đuổi những thông số ấn tượng.

Ngay cả AI, lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt lớn nhất trong kỷ nguyên smartphone mới, cũng không còn là lợi thế riêng của Samsung.

Khi Galaxy AI ra mắt đầu năm 2024, đây được xem là một trong những bước đi tiên phong của ngành. Tuy nhiên, chỉ sau hai năm, AI đã nhanh chóng trở thành tính năng phổ biến trên điện thoại cao cấp.

Theo Counterpoint Research, AI tạo sinh sẽ xuất hiện trên gần một nửa số smartphone bán ra toàn cầu trong năm 2026. Đồng thời, nhiều tính năng AI trên Galaxy hiện dựa trên nền tảng Gemini của Google, đồng nghĩa các đối thủ Android khác cũng có thể mang đến trải nghiệm tương tự.

Nếu xét riêng từng tiêu chí như camera, pin, sạc nhanh hay AI, Samsung không còn là cái tên tạo ra nhiều sự phấn khích nhất. Thậm chí, nhiều reviewer quốc tế nhận xét các thế hệ Galaxy gần đây chỉ mang đến những nâng cấp nhỏ, khiến người dùng khó tìm thấy lý do đủ lớn để đổi máy mỗi năm.

Tuy nhiên, chính việc không chạy theo mọi cuộc đua công nghệ lại giúp Samsung xây dựng một lợi thế mà không nhiều hãng Android có được: sự tin cậy.

Samsung sở hữu hệ sinh thái phần cứng thuộc nhóm hoàn thiện nhất thế giới Android, từ điện thoại, đồng hồ, tai nghe, máy tính bảng cho đến TV, laptop và nền tảng SmartThings. Người dùng mua Galaxy không chỉ mua một chiếc smartphone mà còn mua khả năng kết nối giữa nhiều thiết bị trong cùng hệ sinh thái.

Song song với đó là chính sách cập nhật phần mềm dài hạn, One UI ngày càng ổn định và mạng lưới phân phối phủ kín gần như mọi phân khúc giá.

Trong khi Apple chủ yếu cạnh tranh ở phân khúc cao cấp, Samsung có sản phẩm từ vài triệu đồng đến hơn ba chục triệu đồng. Chính dòng Galaxy A mới là "cỗ máy" tạo ra doanh số khổng lồ, giúp Samsung duy trì vị trí dẫn đầu bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc flagship.

Có thể nói, Samsung của năm 2026 không còn giống Samsung của thời kỳ Galaxy S3 hay Galaxy S7, khi mỗi thế hệ mới đều mang đến cảm giác đột phá. Hãng cũng không còn là cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí người dùng khi nói về camera, pin hay sạc nhanh.

Thay vào đó, Samsung đang chuyển mình từ một công ty dẫn đầu bằng những bước nhảy công nghệ sang một thương hiệu dẫn đầu bằng sự ổn định, độ tin cậy và khả năng phục vụ số đông.

Trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng bão hòa, có lẽ đó mới là lợi thế cạnh tranh khó bị sao chép nhất. Khi công nghệ giữa các hãng dần thu hẹp khoảng cách, thứ giúp một thương hiệu giữ vững ngôi vương không còn chỉ là việc ai tạo ra nhiều tính năng mới hơn, mà là ai khiến người dùng cảm thấy yên tâm nhất khi rút ví.

*Nguồn: The Verge, The Guardian﻿, TechRadar