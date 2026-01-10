Không có vũ khí nào chặn được Oreshnik

Khoảnh khắc tên lửa Oreshnik tấn công các mục tiêu trọng yếu của Ukraine.

Nhận định được tờ The Guardian đưa ra sau màn tập kích của Nga bằng Oreshnik vào loạt mục tiêu trọng yếu của Ukraine ở Kyiv và Lviv vào rạng sáng 8 tháng 1: "Ukraine và những nhà tài trợ phương Tây không hề có bất kỳ hệ thống phòng không nào có khả năng đánh chặn tên lửa Oreshnik".

Bài viết cũng nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã nhiều lần lưu ý đến "sức mạnh hủy diệt" của hệ thống Oreshnik sẽ nhằm vào đối thủ nếu đối phương đe dọa hoặc gây tổn hại đến an ninh Nga.

Các phương tiện truyền thông đưa tin về một loạt vụ nổ ở Kyiv và Lviv. Theo Vitali Klitschko, thị trưởng Kiev, thành phố đã bị thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng trọng yếu. Mất điện đang xảy ra trên diện rộng.

Sau các cuộc tập kích của Nga và việc sử dụng tên lửa Oreshnik, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy một lần nữa yêu cầu các nước phương Tây tăng cường khả năng phòng không.

Chuyên gia quân sự Mỹ Scott Ritter bày tỏ trên trang mạng xã hội X sau cuộc tập kích của Nga rằng các nước phương Tây nên chú ý đến lời cảnh báo mà Nga gửi đến họ bằng cách sử dụng tên lửa Oreshnik tại Ukraine.

"Hãy hy vọng phương Tây đủ tiến bộ để hiểu được thông điệp mà Nga dường như đang gửi gắm", ông viết.

Theo nhà phân tích, các nước NATO sẽ "không thể tự vệ trước một cuộc tấn công như vậy" trong trường hợp xung đột leo thang.

Ngay sau cuộc tấn công, Bộ Quốc phòng Nga cũng ra tuyên bố: "Một cuộc tấn công quy mô lớn đã được phát động bằng các loại vũ khí chính xác tầm xa, đặt trên đất liền và trên biển, bao gồm cả hệ thống tên lửa di động tầm trung Oreshnik, cũng như máy bay không người lái tấn công, nhằm vào các mục tiêu trọng yếu trên lãnh thổ Ukraine".

Lực lượng Nga cũng đã phá hủy các cơ sở sản xuất máy bay không người lái được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để tấn công dinh tổng thống Nga, cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của đối phương. Tất cả các mục tiêu tấn công đều đã đạt được, bộ này cho biết thêm.

"Mọi hành động tấn công kiểu khủng bố của Ukraine sẽ tiếp tục bị đáp trả bằng đòn đánh khốc liệt hơn nhiều", Bộ này nhấn mạnh.

Vào tối ngày 28 tháng 12, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bất thành vào dinh thự của ông Putin ở vùng Novgorod.

Theo Thiếu tướng Alexander Romanenkov, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Phòng không thuộc Không quân Vũ trụ, cuộc tấn công này được nhắm mục tiêu, lên kế hoạch cẩn thận và gồm nhiều giai đoạn.

91 máy bay không người lái đã được phóng từ các vùng Sumy và Chernihiv. Một trong số đó mang theo một khối thuốc nổ mạnh 6 kg và được thiết kế để gây thương tích cho nhiều người.

Theo các báo cáo, các lực lượng Ukraine đã cố gắng tấn công từ nhiều hướng – máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở các khu vực Bryansk, Smolensk và Novgorod. Không có thiệt hại nào về nhà cửa và không có thương vong.