Không có việc nữ sinh lớp 9 bị bạo hành trong ngày khai giảng: Tài khoản tung tin hiện ở Thái Lan

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai vừa bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xảy ra vụ bạo lực học đường tại một trường học trên địa bàn tỉnh trong ngày khai giảng.

Trước đó, tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Quốc Minh” đăng tải bài viết phản ánh một nữ sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Gia Lai, bị bạn bạo hành sau lễ khai giảng. Kèm theo bài viết là hình ảnh mờ, ghi lại cảnh một số nữ sinh mặc đồng phục nhưng không rõ trường, không rõ mặt, đang hành hung một nữ sinh khác trong tư thế quỳ. Trên người nữ sinh này được cho là có các vết thương.

Tài khoản “Nguyễn Quốc Minh” tiếp tục đăng tải nhiều nội dung cho rằng nữ sinh lớp 9 bị 2 bạn nữ đánh chỉ vì “ngứa mắt”. Bài viết đồng thời đề cập quan điểm trường học phải là nơi học sinh cảm thấy an toàn, được tôn trọng và bảo vệ, thay vì lo sợ bị bắt nạt. Theo cơ quan công an, những nội dung được đăng tải đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Trước tình hình này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 3 trường THCS cùng mang tên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tại xã Phú Túc, xã Ia Hrung và xã Kbang. Phối hợp với công an các địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh tại cơ sở, lực lượng chức năng khẳng định không có vụ việc bạo lực học đường nào xảy ra tại các trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm này.

Cơ quan chức năng bác thông tin nữ sinh lớp 9 bị bạo hành. (Ảnh chụp màn hình)

Cơ quan công an xác định nội dung và hình ảnh được đăng tải trong bài viết là thông tin sai sự thật. Hình ảnh được cắt ghép, nội dung bịa đặt nhằm phục vụ động cơ, mục đích cá nhân. Qua truy xét tài khoản Facebook “Nguyễn Quốc Minh”, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định đây là tài khoản ảo, không rõ danh tính và hiện ở Thái Lan.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội, chủ động kiểm chứng và theo dõi thông tin từ các cơ quan báo chí, nguồn chính thống. Người dân không nên tùy tiện chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng để phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

(Nguồn: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)