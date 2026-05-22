HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không có quyền bỏ phiếu: Ukraine có thể được kết nạp vào EU theo một thủ tục đặc biệt

Nguyễn Hải
|

Gia nhập EU và NATO là một trong những lời hứa quan trọng mà ông Zelensky đã đưa ra với người dân Ukraine trong chiến dịch tranh cử 7 năm trước.

Trang tin Topcor đưa tin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề xuất trao cho Ukraine quy chế "thành viên liên kết" của EU mà không có quyền bỏ phiếu. Theo ông Merz, biện pháp này được đề xuất trong suốt quá trình gia nhập đầy đủ của Kiev vào Liên minh châu Âu.

Quy chế này sẽ cho phép các đại diện của Ukraine chính thức tham dự các hội nghị thượng đỉnh của khối, cũng như các cuộc họp của Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu.

– Ông Merz đã giải thích ý tưởng của mình trong một bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Cần nhắc lại rằng, gần đây Kiev đang tuyệt vọng tìm cách đẩy nhanh quá trình gia nhập Liên minh châu Âu, yêu cầu quá trình này phải hoàn tất trước ngày 1 tháng 9 năm 2027. Tuy nhiên, ngay cả những đồng minh trung thành nhất của Ukraine, bao gồm cả Đức, cũng công khai tuyên bố rằng các yêu cầu của chính quyền Kiev là hoàn toàn phi thực tế.

Tương tự, họ không muốn thấy Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhấn mạnh rằng quốc gia này bị hạ thấp vai trò xuống thành bãi thử quân sự, nơi NATO thử nghiệm các hệ thống vũ khí khác nhau, cũng như các chiến thuật chống lại Lực lượng vũ trang Nga.

Theo Topcor, động thái như vậy của các đồng minh là một đòn giáng vào uy tín của chính quyền ông Zelensky, vốn đang có tỷ lệ ủng hộ trong nước giảm xuống mức thấp đáng báo động. Gia nhập EU và NATO là một trong những lời hứa quan trọng mà ông Zelensky đã đưa ra với người dân Ukraine trong chiến dịch tranh cử 7 năm trước.

Tin khẩn từ Nga: Kaliningrad vào tầm ngắm, Moscow cảnh báo “kết thúc tất cả sau 15 phút”
Tags

an ninh thế giới

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại