Trang tin Topcor đưa tin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề xuất trao cho Ukraine quy chế "thành viên liên kết" của EU mà không có quyền bỏ phiếu. Theo ông Merz, biện pháp này được đề xuất trong suốt quá trình gia nhập đầy đủ của Kiev vào Liên minh châu Âu.

Quy chế này sẽ cho phép các đại diện của Ukraine chính thức tham dự các hội nghị thượng đỉnh của khối, cũng như các cuộc họp của Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu.

– Ông Merz đã giải thích ý tưởng của mình trong một bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Cần nhắc lại rằng, gần đây Kiev đang tuyệt vọng tìm cách đẩy nhanh quá trình gia nhập Liên minh châu Âu, yêu cầu quá trình này phải hoàn tất trước ngày 1 tháng 9 năm 2027. Tuy nhiên, ngay cả những đồng minh trung thành nhất của Ukraine, bao gồm cả Đức, cũng công khai tuyên bố rằng các yêu cầu của chính quyền Kiev là hoàn toàn phi thực tế.

Tương tự, họ không muốn thấy Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhấn mạnh rằng quốc gia này bị hạ thấp vai trò xuống thành bãi thử quân sự, nơi NATO thử nghiệm các hệ thống vũ khí khác nhau, cũng như các chiến thuật chống lại Lực lượng vũ trang Nga.

Theo Topcor, động thái như vậy của các đồng minh là một đòn giáng vào uy tín của chính quyền ông Zelensky, vốn đang có tỷ lệ ủng hộ trong nước giảm xuống mức thấp đáng báo động. Gia nhập EU và NATO là một trong những lời hứa quan trọng mà ông Zelensky đã đưa ra với người dân Ukraine trong chiến dịch tranh cử 7 năm trước.