Tin khẩn từ Nga: Kaliningrad vào tầm ngắm, Moscow cảnh báo “kết thúc tất cả sau 15 phút”

Nga thông báo "tin khẩn" về Kaliningrad

Đài Tsargrad TV (Nga) ngày 19/5 đưa tin, Ngoại trưởng Lithuania Kęstutis Budrys vừa đưa ra tuyên bố gây tranh cãi liên quan đến vùng Kaliningrad của Nga, khi kêu gọi NATO thể hiện khả năng gây sức ép quân sự với khu vực này.

Theo Tsargrad TV, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Neue Zürcher Zeitung của Thụy Sĩ, ông Budrys cho rằng NATO cần cho Nga thấy liên minh này có thể tiếp cận "pháo đài nhỏ" mà Moscow đã xây dựng tại Kaliningrad.

"Chúng ta phải cho phía Nga thấy rằng chúng ta có thể xâm nhập vào pháo đài nhỏ mà họ đã xây dựng ở Kaliningrad" - ông Budrys được dẫn lời.

Ngoại trưởng Lithuania sau đó tiếp tục khẳng định NATO là "tổ chức mạnh nhất" từng được tạo ra trong khuôn khổ đối đầu với Nga. Ông ví liên minh quân sự này giống như "con nhím": nếu lực lượng Nga tìm cách tiến lại gần, họ sẽ lập tức cảm nhận được "những chiếc gai" của nó.

Ngoại trưởng Lithuania Kęstutis Budrys đưa ra phát biểu gây tranh cãi về Kaliningrad. Ảnh: MLI

Tuyên bố trên nhanh chóng gây tranh luận. Nhà báo Cyprus Alex Christoforou, trong chương trình trên kênh YouTube cá nhân, cho rằng phát biểu của ông Budrys là "điên rồ", bởi Nga vẫn là một cường quốc hạt nhân. Theo ông Christoforou, Moscow khó có thể ngồi yên nếu nhận thấy các phát biểu như vậy chuyển thành hành động thực tế.

Trước đó, ông Putin từng cảnh báo rằng nếu phương Tây, bao gồm các nước Baltic, vượt qua "lằn ranh đỏ" hoặc tìm cách phong tỏa khu vực của Nga, Moscow sẽ đưa ra phản ứng khiến các bên liên quan phải hối tiếc. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh Moscow sẽ không từ bỏ lãnh thổ của mình.

Phản ứng từ Moscow trước phát biểu của Ngoại trưởng Lithuania Kęstutis Budrys đã nhanh chóng xuất hiện. Theo RT, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Alexey Chepa gọi tuyên bố của ông Budrys là một "tin khẩn", cho rằng những phát biểu như vậy không thể bị xem nhẹ trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO vẫn đang hiện hữu.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Alexey Chepa cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm tấn công hoặc phong tỏa Kaliningrad đều có thể kéo theo phản ứng cứng rắn từ Moscow. Ảnh: TST

Nga cảnh báo "sau 15 phút sẽ chẳng còn lại gì"

Tuy nhiên, ông Chepa đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm tấn công hoặc phong tỏa Kaliningrad đều có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

"Ông ấy đang kêu gọi, đang khiêu khích. Nào, hãy tấn công đi! Vậy cứ để họ thử tự mình tấn công xem. Sau 15 phút sẽ chẳng còn gì lại" - ông Chepa nói trong cuộc trao đổi với RT.

Theo nghị sĩ Nga, điều nguy hiểm nhất là những người đưa ra lời kêu gọi chiến tranh dường như không ý thức đầy đủ về hậu quả mà các hành động như vậy có thể gây ra. Ông cho rằng nếu căng thẳng bị đẩy vượt khỏi giới hạn kiểm soát, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng.

Cùng lúc, nhà phân tích chính trị Yuri Baranchik, trong chương trình của đài "Komsomolskaya Pravda", cho rằng Moscow cần chuyển sang các biện pháp cứng rắn hơn, bởi chỉ cảnh báo bằng lời là chưa đủ.

Theo ông Baranchik, ngay cả các cuộc thử nghiệm thành công của tổ hợp tên lửa Sarmat – loại vũ khí mà phía Nga cho rằng NATO chưa có phương tiện đánh chặn hiệu quả – cũng không khiến Lithuania thay đổi giọng điệu.

Ông Baranchik cho rằng Nga cần phát đi tín hiệu mạnh hơn thay vì chỉ tiếp tục đối thoại theo cách cũ.

"Các mục tiêu đều đã rõ – nhà máy lọc dầu, cảng biển, những tòa nhà quan trọng. Đánh một lần, rồi để họ tự suy nghĩ" - ông Baranchik nói.

Trong một diễn biến khác, Estonia – quốc gia láng giềng của Lithuania – dường như đã chú ý hơn tới các cảnh báo từ Moscow. Theo truyền thông Nga, Estonia lần đầu tiên bắn hạ một UAV có nguồn gốc Ukraine, được cho là đang bay về phía lãnh thổ Nga. Sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã phải lên tiếng xin lỗi về "sự cố" này.

Trước đó, Nga từng cảnh báo rằng nếu các UAV của Ukraine tiếp tục bay qua không phận các nước Baltic để hướng tới lãnh thổ Nga, Moscow có thể tự hành động và đánh chặn chúng trên không phận Lithuania, Latvia hoặc Estonia.

Theo Tsargrad TV, những phản ứng gần đây cho thấy các nước Baltic có thể chưa sẵn sàng trước một kịch bản đối đầu trực tiếp với Nga, đặc biệt trong vấn đề Kaliningrad. Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga là một cường quốc hạt nhân và sẽ không loại trừ các biện pháp đáp trả nếu lãnh thổ của mình bị đe dọa.

Nga thông báo tập trận hạt nhân quy mô lớn từ ngày 19 đến 21/5, với hơn 65.000 binh sĩ và hàng nghìn đơn vị khí tài tham gia, trong bối cảnh căng thẳng với NATO tiếp tục leo thang. Ảnh: Bộ QP Nga

Nga huy động 65.000 quân tập trận hạt nhân quy mô lớn

Đáng chú ý, giữa lúc căng thẳng quanh Kaliningrad tiếp tục được nhắc tới, quân đội Nga thông báo bắt đầu cuộc tập trận liên quan đến lực lượng hạt nhân, kéo dài trong ba ngày.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ ngày 19 đến 21/5/2026, Lực lượng Vũ trang Nga tiến hành diễn tập nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị và khả năng sử dụng lực lượng hạt nhân trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa xâm lược.

Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 65.000 binh sĩ, cùng khoảng 7.800 đơn vị vũ khí và khí tài, trong đó có hơn 200 bệ phóng tên lửa. Ngoài ra, hơn 140 máy bay, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm cũng được huy động; trong số này có 8 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược.

Theo hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tham gia diễn tập bao gồm Lực lượng Tên lửa chiến lược, Hạm đội Phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh Không quân tầm xa, cùng một số đơn vị thuộc Quân khu Leningrad và Quân khu Trung tâm.

Trong khuôn khổ tập trận, Nga cũng dự kiến tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, cuộc diễn tập lần này còn bao gồm nội dung phối hợp huấn luyện và sử dụng các loại vũ khí hạt nhân đang được triển khai trên lãnh thổ Belarus.

Trước đó, Nga đã đưa tên lửa Oreshnik, loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tới Belarus – đồng minh thân cận của Moscow và là quốc gia có đường biên giới tiếp giáp NATO.

Thời gian qua, ông Putin nhiều lần nhấn mạnh sức mạnh của lực lượng hạt nhân Nga, trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine đã kéo dài hơn bốn năm.

Kể từ khi chiến sự bùng phát, Moscow không ít lần nhắc tới năng lực răn đe hạt nhân của mình, đồng thời cảnh báo rằng Nga có thể sử dụng mọi công cụ cần thiết nếu an ninh quốc gia bị đe dọa.