Thực tế cho thấy, Kyiv, Odesa và Kryvyi Rih đối mặt với rủi ro cực kỳ thảm khốc trong mùa đông sắp tới do khả năng khoảng 140 trạm biến áp cốt lõi của tập đoàn năng lượng Ukrenergo sẽ bị tiêu diệt.

Vì sao Kyiv, Odesa và Kryvyi Rih cầm chắc kết cục đen tối?

Theo báo cáo mới nhất từ Không quân Ukraine, các vũ khí của họ tuyên bố đã bắn hạ tới 82,8% số máy bay không người lái của Nga trong đợt “đánh trả cuộc tập kích quy mô lớn đêm 3/9”.

Dữ liệu từ Lực lượng Không quân Ukraine cho biết, trong tổng số 163 mục tiêu trên không được phát hiện, các đơn vị phòng không Ukraine đã tiêu diệt hoặc làm lệch hướng 135 UAV. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng các dòng UAV phản lực “Geran” và “Banderol” đã phá hủy 19 mục tiêu.

Điều đáng chú ý là trên truyền thông Ukraine, sự lạc quan dường như đang giảm dần. Sự chú ý bắt đầu chuyển từ những con số tỷ lệ bắn hạ cao ngất ngưởng sang các rủi ro dài hạn. Nguyên nhân được giải thích là do nguồn lực phòng không Ukraine đang suy yếu, cùng với việc Quân đội Nga đã thay đổi linh hoạt chiến thuật tấn công.

Tỷ lệ chặn thu UAV cao (khoảng 80–90%) trong các báo cáo hằng ngày không còn phản ánh đúng sức bền thực tế của hệ thống phòng thủ. Ngay cả những cơ quan truyền thông lớn của Ukraine như New Voice (NV), UNIAN hay TSN cũng bắt đầu đưa ra những đánh giá mang tính nghi ngại.

Thực tế cho thấy, Kyiv, Odesa và Kryvyi Rih đối mặt với rủi ro cực kỳ thảm khốc trong mùa đông sắp tới do khả năng khoảng 140 trạm biến áp cốt lõi của tập đoàn năng lượng Ukrenergo sẽ bị tiêu diệt.

Mối đe dọa lớn nhất nằm ở nguy cơ mất hoàn toàn khả năng truyền tải điện từ các nhà máy điện hạt nhân về các thành phố lớn — đặc biệt là Kyiv, nơi đang thiếu hụt trầm trọng các tuyến đường dây tải điện dự phòng đạt chuẩn.

Việc các nút giao thông năng lượng này bị tê liệt có thể kích hoạt một "hiệu ứng Domino" đứt gãy dây chuyền, khiến hệ thống cấp nước, thoát nước thải và sưởi ấm trung tâm bị đóng băng ngay lập tức.

Làn sóng lo ngại

Theo Svpressa, tuyên bố chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga về việc chuẩn bị các đòn giáng trả đích vào hệ thống năng lượng Ukraine đã dấy lên một làn sóng lo ngại ở cả Kyiv lẫn phương Tây.

Tạp chí The Economist của Anh tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa" khi cho biết, Nga đã thành công trong việc giảm một nửa chi phí sản xuất các dòng drone động cơ phản lực.

Chuyên gia: Elon Musk mà "bật toàn bộ Starlink" cho Ukraine, Nga đủ sức bắn hạ tất cả Lý do khiến người đàn ông giàu bậc nhất thế giới kiên quyết từ chối lời đề nghị của Ukraine nằm ở đòn đáp trả quân sự khốc liệt từ Nga.

Giới truyền thông Anh cảnh báo Ukraine rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã được trang bị công nghệ in 3D để sản xuất các chi tiết động cơ tua-bin phản lực. Nhờ đó, giá thành sản xuất mỗi UAV phản lực đã giảm xuống chỉ còn khoảng 50.000 – 70.000 USD.

Việc hạ giá thành sản xuất cho phép Nga chế tạo và đưa vào sử dụng các dòng UAV này với số lượng lớn hơn rất nhiều. Trong khi đó, các dòng drone như “Geran-4” hay “Banderol” lại đang là một trong những mục tiêu khó đánh chặn nhất đối với phòng không Ukraine.

Ngoài ra, Nga cũng đã gia tăng tốc độ sản xuất tên lửa hành trình/tên lửa đạn đạo và hiện đạt sản lượng khoảng 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng — loại vũ khí mà thời gian gần đây phòng không Ukraine gần như hoàn toàn không thể bắn hạ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, khi bình luận về yêu cầu xin thêm tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot của Kyiv, đã thẳng thắn tuyên bố rằng bản thân nước Mỹ mới là bên đang cần chúng nhất.

Nói cách khác, lời cảnh báo của Nga về các đòn đánh vào hạ tầng năng lượng Ukraine đang được ngay cả những người kiên quyết nhất tại Ukraine nhìn nhận như một sự thật khó tránh khỏi đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật.