Không có chuyện S-400 Thổ Nhĩ Kỳ được chuyển đến nước thứ 3

Quan chức Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ thông tin có thể chuyển giao hệ thống phòng không S-400 mua của Nga cho một nước thứ 3.

Hệ thống S-400 được Nga chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng RIA dẫn lời quan chức cấp cao từ Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết các báo cáo trước đó về việc nước này có thể chuyển giao hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất cho một nước thứ 3 là không đúng sự thật.

Vị quan chức này đã bình luận như vậy về những tuyên bố của Hande Fırat, một nhà báo chuyên mục của tờ Hurriyet thân cận với giới chính phủ, rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang thảo luận về khả năng gửi hệ thống S-400 đến một trong các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư.

"Không hề có tình huống như vậy. Hiện không có cuộc thảo luận nào đang diễn ra về việc chuyển giao các hệ thống phòng không do Nga sản xuất cho một nước thứ ba", vị quan chức này khẳng định.

Năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng với Nga để cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho cấp trung đoàn và nhận được hệ thống này vào mùa hè và mùa Thu năm 2019. Sau đó Mỹ đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ S-400 để chuyển sang sử dụng Patriot, nhưng đã bị từ chối.

Để trừng phạt, Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình cung cấp máy bay chiến đấu F-35 thế hệ mới nhất và áp đặt lệnh trừng phạt đối với các giám đốc điều hành ngành công nghiệp quốc phòng theo Đạo luật CAATSA (Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt).

Điều bất ngờ là mới đây, Tổng thống Donald Trump tuyên bố việc Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu hệ thống phòng không mua từ Nga không làm ông lo ngại trong bối cảnh thỏa thuận F-35 và thông báo dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, ông cho biết quyết định về việc giao máy bay F-35 vẫn chưa được đưa ra. Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Mỹ đã hứa sẽ cung cấp 5 chiếc máy bay chiến đấu hiện đại nhất này trong đợt giao hàng đầu.

Lời phủ nhận chuyển S-400 đến nước thứ 3 của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Israel Netanyahu nói về nguy cơ nếu Mỹ bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

"Thương vụ đó sẽ phá hủy cán cân quyền lực ở Trung Đông. Vì theo tôi nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ có những tham vọng mang tính gây hấn", ông Netanyahu cho biết khi đề cập khả năng Mỹ chuyển giao chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Netanyahu cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không phải là nhân tố giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực. "Hành động gây hấn sẽ xuất hiện nếu họ được trao quyền lực đó", Thủ tướng Netanyahu nói.

Vị lãnh đạo này cho rằng nếu Mỹ bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, điều đó cũng không giúp nước này trở thành quốc gia thân thiện với Mỹ. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ chịu ảnh hưởng của Anh em Hồi giáo, tổ chức có quan điểm đối địch với Mỹ.

"Ông ấy không hẳn là đồng minh kiểu mẫu của Mỹ", Thủ tướng Israel nói khi đề cập Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. "Ông ấy đã đe dọa hủy diệt đất nước của tôi, quốc gia Do Thái duy nhất trên thế giới".

Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên NATO và quốc gia láng giềng với Iran, đã nhiều lần cáo buộc Israel tìm cách phá hoại thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, cũng như lên án các chiến dịch của nước này ở Dải Gaza, Lebanon và Syria.

Trong cuộc phỏng vấn tuần trước, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết: "Israel đã trở thành gánh nặng mà nhân loại không còn có thể chịu đựng".

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar ngay sau đó đã chỉ trích tuyên bố này là hành động "kích động diệt chủng điển hình".