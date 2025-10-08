Không chỉ ngân hàng và chứng khoán, đây là nhóm cổ phiếu có thể "hút tiền" sau nâng hạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước thời khắc quan trọng khi thông tin nâng hạng sắp được công bố. Kỳ vọng lớn khiến tâm lý nhà đầu tư hứng khởi, nhưng cũng đặt ra câu hỏi quan trọng: sau khi nâng hạng, nhà đầu tư nên làm gì để không bỏ lỡ cơ hội mà vẫn giữ vững kỷ luật đầu tư?

Theo ông Bùi Văn Huy - Phó Chủ tịch CTCP FIDT, sau nhịp tăng mạnh mang đậm tính kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn đòi hỏi sự tỉnh táo và kỷ luật cao. Khi thông tin nâng hạng được kỳ vọng công bố, biến động giá có thể diễn ra mạnh theo từng tin tức mới, khiến việc giữ tâm thế chủ động và kiểm soát cảm xúc trở nên then chốt hơn bao giờ hết.

Thay vì chạy theo hiệu ứng đám đông hay tâm lý FOMO, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên chuyển từ tư duy đầu cơ sang đầu tư có chọn lọc – tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững, định giá hợp lý và hưởng lợi trực tiếp từ quá trình nâng hạng, như chứng khoán, ngân hàng, hạ tầng tài chính, công nghệ và đầu tư công.

Với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, đây là thời điểm phù hợp để cơ cấu lại danh mục, tận dụng nhịp hưng phấn để chốt lời dần ở các mã đã tăng nóng, đồng thời duy trì tỷ trọng ở các cổ phiếu dẫn dắt có nền tích lũy vững. Trong bối cảnh thị trường tiến sát vùng đỉnh lịch sử, bảo toàn thành quả nên được ưu tiên hơn là tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Ngược lại, với nhà đầu tư chưa có vị thế, việc mua đuổi lúc này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chiến lược phù hợp là giải ngân thăm dò với tỷ trọng nhỏ, chọn lọc cổ phiếu cơ bản, thanh khoản cao và đang tích lũy dưới vùng đỉnh – vừa giúp tham gia nhịp sóng, vừa đảm bảo biên an toàn nếu thị trường điều chỉnh sau khi thông tin chính thức được công bố.

“Chu kỳ mới” và nhóm ngành đáng chú ý

Theo phân tích của chuyên gia, thị trường đang bước vào một chu kỳ tái định vị – nơi giá trị không còn đến từ kỳ vọng ngắn hạn, mà từ sự hòa nhịp giữa cải cách thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Vì vậy, nhóm ngành đáng chú ý nhất là những “trụ cột của chu kỳ mới”, gắn liền với ba động lực chính: (1) nâng hạng thị trường, (2) bứt tốc khu vực tư nhân, (3) tái cơ cấu đầu tư hướng vào năng suất – hạ tầng – công nghệ.

Trong đó, ngân hàng và chứng khoán sẽ là “trục dẫn vốn” của chu kỳ tăng trưởng mới. Ngân hàng hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất thấp, nhu cầu tín dụng phục hồi và dòng vốn chảy mạnh vào khu vực tư nhân. Trong khi đó, chứng khoán là proxy của kỳ vọng nâng hạng, được hưởng lợi từ thanh khoản gia tăng, sản phẩm mới và hoạt động môi giới – cho vay ký quỹ sôi động.

Bên cạnh đó, hạ tầng, xây dựng và vật liệu tiếp tục là nhóm đồng hành cùng đầu tư công và là nền tảng cho tăng trưởng thực. Trong khi đó, công nghệ, fintech và thanh toán số sẽ hưởng lợi từ tiến trình số hóa thị trường vốn, hướng tới chuẩn mực giao dịch quốc tế.

Ngược lại, những cổ phiếu đầu cơ, định giá cao hoặc tăng nóng theo tin đồn có thể đối mặt áp lực chốt lời mạnh khi kỳ vọng dần được phản ánh hết.

Bức tranh nâng hạng không chỉ là câu chuyện dòng vốn, mà còn là bước ngoặt cấu trúc của thị trường tài chính Việt Nam. Khi nền kinh tế dịch chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa vào khu vực tư nhân và hội nhập sâu hơn, những nhà đầu tư có chiến lược, kỷ luật và tầm nhìn dài hạn sẽ là người chiến thắng trong chu kỳ mới.