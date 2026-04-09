Không chỉ Nga hay Iran, Trung Quốc cũng đang mua dầu ồ ạt từ một quốc gia khác, chốt đơn 1,6 triệu thùng mỗi ngày khi nguồn cung từ Trung Đông vẫn gián đoạn

Y Vân |

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến Trung Quốc tích cực tìm kiếm nguồn cung dầu thay thế từ Trung Đông.

Trung Quốc đã mua một lượng dầu thô kỷ lục từ Brazil trong tháng 3, đưa tổng lượng xuất khẩu dầu thô hàng tháng của quốc gia Nam Mỹ này lên mức cao thứ hai trong lịch sử, theo dữ liệu được chính phủ Brazil công bố tuần này.

Số liệu cho thấy, tháng trước Trung Quốc đã nhập khẩu 1,6 triệu thùng dầu/ngày từ Brazil trong bối cảnh dòng chảy năng lượng toàn cầu đã bị siết chặt bởi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran. Kỷ lục trước đó là khoảng 1,46 triệu thùng/ngày được ghi nhận vào tháng 5/2020.

Qua đó, xuất khẩu dầu của Brazil đạt tổng cộng 2,5 triệu thùng/ngày trong tháng 3. Tổng lượng xuất khẩu dầu của Brazil tăng 12,4% so với tháng 2 và đạt mức cao thứ hai trong lịch sử, sau tháng 3/2023.

Bruno Cordeiro, một nhà phân tích thị trường tại công ty tư vấn StoneX, cho biết: “Có thể dự đoán trước được xuất khẩu tăng lên, vì việc đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến các nước tích cực tìm kiếm nguồn cung thay thế”. Eo biển này là nơi “gánh” 20% lưu lượng dầu khí toàn cầu trước khi xung đột xảy ra.

Ngoài Brazil, các khách hàng Trung Quốc cũng tích cực nhập khẩu dầu thô từ Nga và Iran sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ra lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với các lô dầu tồn đọng trên biển của 2 nước này.

Cordeiro cho hay Ấn Độ là nước mua dầu Brazil nhiều thứ hai trong tháng 3.

Về phần Brazil, nước này đã nhập khẩu dầu 1,05 tỷ lít dầu diesel trong tháng 3, giảm 25% so với tháng 2. Theo số liệu của chính phủ, tỷ lệ dầu diesel của Mỹ trong nhập khẩu của Brazil đã giảm xuống dưới 1% trong tháng 3, từ mức 8,3% trong tháng 2. Ông Cordeiro cho biết động thái này có thể là do Mỹ chuyển hướng nhiên liệu sang các khu vực đang trả giá cao hơn, đặc biệt là châu Á.

Trong khi đó, Nga đã mở rộng thị phần của mình tại thị trường Brazil từ 58% lên 75%, nhưng lượng dầu diesel xuất khẩu sang Brazil hầu như không thay đổi so với tháng 2, ông Cordeiro cho biết.

Theo Reuters﻿

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip "CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm"

