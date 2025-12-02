HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Không chỉ đóng hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế, các công ty này còn thắp sáng cả bầu trời đêm TP.HCM

Quốc Hoàng |

Về đêm, thành phố Hồ Chí Minh lung linh ánh đèn. Đó không chỉ là dấu ấn kiến trúc mà đằng sau nó là hiện thân của các doanh nghiệp lớn, đóng ngân sách hàng nghìn tỷ và tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động.

TP.HCM về đêm rực rỡ ánh sáng từ các tòa cao ốc khu vực trung tâm. Rất nhiều trong số ấy là trụ sở của những doanh nghiệp là đầu tàu, là các tòa nhà văn phòng hạng A, những khách sạn 5 sao đang đóng góp hàng tỷ USD cho nền kinh tế.

Landmark 81 là tòa nhà cao nhất Việt Nam và sáng nổi bật trên bầu trời đêm. Toà nhà do tập đoàn Vingroup quản lý. Tập đoàn là doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách nhiều nhất Việt Nam với hơn 56.200 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng nộp ngân sách Nhà nước của top 10 doanh nghiệp dẫn đầu. Không những thế, tập đoàn còn là tạo công ăn việc làm cho khoảng 200.000 lao động.

Trụ sở Vietcombank có chiều cao ấn tượng ở khu trung tâm tài chính. Đây là ngân hàng nộp thuế nhiều nhất Việt Nam năm 2024 với hơn 8.000 tỷ đồng. Vietcombank có hơn 24.000 nhân viên và có thu nhập bình quân lên đến 42 triệu đồng/người/tháng.

Trụ sở VPBank có ánh sáng xanh đặc trưng dễ nhận diện trong khu vực trung tâm. VPBank hiện thuộc nhóm ngân hàng tư nhân top đầu về quy mô với tổng tài sản gần 924.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 20.000 tỷ đồng năm 2024 và mạng lưới 80 chi nhánh, 207 phòng giao dịch trên cả nước.VPBank có nhiều nhân sự thứ 2 toàn ngành với hơn 27.000 người và nộp hơn 3.600 tỷ đồng tiền thuế năm 2024.

Viettel Complex nổi bật về kiến trúc hiện đại cùng hệ thống đèn đồng bộ trên tuyến giao thông lớn. Năm 2024, Viettel ghi nhận doanh thu hợp nhất khoảng 190.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 51.000 tỷ đồng và là một trong những doanh nghiệp nhà nước đóng góp ngân sách lớn nhất với khoảng 4.600 tỷ đồng.

Trụ sở Nam Á Bank nhận diện bởi cờ tổ quốc. Ngân hàng có hơn 5.000 nhân viên và đang đẩy mạnh chiến lược ngân hàng bán lẻ, ngân hàng số và tài chính xanh, lợi nhuận cải thiện dần qua từng năm.

Không chỉ trụ sở doanh nghiệp, cao ốc của các khách sạn 5 sao cũng khiến bầu trời đêm TP.HCM thêm huyền ảo. Khách sạn Hilton tạo điểm nhấn ánh sáng tại khu vực bến Bạch Đằng. Đây là khách sạn đầu tiên mang thương hiệu Hilton tại TP.HCM, khai trương năm 2024 với 228 phòng và trung tâm hội nghị hơn 1.000 m², nhanh chóng trở thành điểm tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo quan trọng.

Saigon Square Hotel trên trục Nguyễn Huệ có mặt tiền sáng rõ về đêm. Nhờ nằm ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ, Saigon Square Hotel có công suất phòng ổn định, đón dòng khách du lịch kết hợp công tác và mua sắm tại lõi thương mại – tài chính ở phường Sài Gòn.

Khối dịch vụ văn phòng tại Mê Linh Point nổi bật với thiết kế đối xứng và hệ thống chiếu sáng tại vòng xoay Mê Linh. Tòa nhà này có tỷ lệ lấp đầy cao nhờ vị trí nhìn ra sông Sài Gòn và nằm giữa cụm văn phòng – tài chính Công trường Mê Linh. Tuy nhiên, nó cũng phải đối mặt với việc cạnh tranh cùng các cao ốc hạng A mới.

Saigon Marina IFC mỗi tối phát sáng quốc kỳ Việt Nam chạy dọc thân tòa nhà, tạo điểm nhấn mới ở trung tâm thành phố. Đây là tòa tháp 55 tầng, cao thứ 3 thành phố Hồ Chí Minh và mới được khánh thành hồi tháng 8.

Các ánh đèn từ trụ sở doanh nghiệp không chỉ tô điểm cho TP.HCM về đêm mà còn phản ánh đóng góp của họ cho nền kinh tế. Mỗi tòa cao ốc sáng đèn giữa trung tâm không chỉ là biểu tượng phồn vinh, mà còn là “cỗ máy” tạo ra việc làm, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách và cho thấy sức khỏe của khu vực kinh tế tư nhân lẫn doanh nghiệp nhà nước.

