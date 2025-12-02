Không chỉ đóng hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế, các công ty này còn thắp sáng cả bầu trời đêm TP.HCM

Các ánh đèn từ trụ sở doanh nghiệp không chỉ tô điểm cho TP.HCM về đêm mà còn phản ánh đóng góp của họ cho nền kinh tế. Mỗi tòa cao ốc sáng đèn giữa trung tâm không chỉ là biểu tượng phồn vinh, mà còn là “cỗ máy” tạo ra việc làm, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách và cho thấy sức khỏe của khu vực kinh tế tư nhân lẫn doanh nghiệp nhà nước.