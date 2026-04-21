Khống chế thành công ổ dịch viêm não mô cầu ở Cà Mau

Tân Lộc |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau xác nhận, ổ dịch viêm não mô cầu tại Trại giam Cái Tàu đã được kiểm soát, kết thúc thời gian giám sát và cách ly.

Ngày 20/4, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau cho biết, ổ dịch do viêm não mô cầu tại Trại giam Cái Tàu (xã Khánh An) đã được kiểm soát, sau 10 ngày kể từ phát hiện ca bệnh. Hiện không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới liên quan đến ổ dịch này.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, ngày 10/4, CDC Cà Mau ghi nhận 3 trường hợp nghi bệnh viêm não mô cầu . Kết quả xét nghiệm sau đó xác định 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Các trường hợp bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan, cùng sinh hoạt và lao động trong khuôn viên Trại giam Cái Tàu.

Ngay sau đó, các biện pháp phòng bệnh, giám sát dịch tễ được triển khai, với hơn 2.300 người tiếp xúc gần 2 ca bệnh trên, bao gồm các trường hợp trong Trại giam Cái Tàu , nhân viên y tế và người ngoài trại giam.

Đến ngày 20/4, sau 10 ngày giám sát, không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới, đủ điều kiện kết thúc ổ dịch theo quyết định.

