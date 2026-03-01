Không cần "vung tiền" cho Galaxy S26 Ultra, chọn mẫu điện thoại này vẫn đỉnh mà giá rẻ hơn cả chục triệu

Sẽ có nhiều người dùng Samsung đang cảm thấy phân vân trước sự ra mắt của Galaxy S26 Ultra. Họ hào hứng trước việc nâng cấp từ những mẫu Ultra đời cũ lên mẫu đời mới nhất hoặc đơn giản là chưa dùng điện thoại Samsung flagship bao giờ và đang muốn thử.

Tuy nhiên, Galaxy S26 Ultra chưa chắc đã là một món hời lúc này.

Việc nâng cấp điện thoại mỗi năm hoặc hai năm một lần đang dần trở nên vô nghĩa, đặc biệt là khi các dòng flagship hiện nay đã sở hữu hiệu năng quá mạnh mẽ và lộ trình hỗ trợ phần mềm kéo dài nhiều năm.

Chính điều này đã khiến các dòng máy đời cũ trở nên giá trị hơn bao giờ hết, giúp bạn không còn phải đánh đổi quá nhiều nếu không muốn chi ra một khoản tiền khổng lồ.

Galaxy S24 Ultra là một ví dụ hoàn hảo. Nó hội tụ đầy đủ tính năng và vẫn sẽ được hỗ trợ trong nhiều năm tới. Bạn không phải hy sinh chất lượng hoàn thiện, và thậm chí một số người còn cho rằng ngoại hình của nó đẹp hơn cả Galaxy S26 Ultra.

Nếu bạn không mấy hào hứng với việc chi gần 37 triệu cho một chiếc smartphone mới, Galaxy S24 Ultra là cái tên rất đáng để cân nhắc.

Galaxy S24 Ultra vẫn "cân" tốt mọi tác vụ vào năm 2026

Trong khi một số dòng chip cũ bắt đầu lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, trải nghiệm với Snapdragon 8 Gen 3 hoàn toàn ngược lại. Nó vẫn cực kỳ mạnh mẽ bên trong Galaxy S24 Ultra.

Người dùng vẫn có thể chiến các tựa game mobile nặng nhất ở mức thiết lập đồ họa cao với tốc độ khung hình mượt mà. Các tác vụ hàng ngày được xử lý trơn tru và chưa bao giờ phải tự hỏi liệu mình có cần thêm sức mạnh hay không. Với 12GB RAM, máy có dư địa xử lý rất thoải mái.

Đáng chú ý, thiết bị này vẫn nằm trong danh sách được hỗ trợ cập nhật phần mềm thêm 5 năm nữa, bao gồm cả các bản nâng cấp giao diện One UI. Đó là một sự cam kết hỗ trợ khổng lồ, đặc biệt là đối với một thiết bị mà bạn có thể mua với giá chỉ hơn 20 triệu ở thị trường Việt Nam.

Về khả năng nhiếp ảnh, Galaxy S24 Ultra vẫn cho ra những bức ảnh tuyệt vời nhờ cảm biến chính 200MP. Đúng là Galaxy S26 Ultra năm nay có cảm biến chính lớn hơn, hứa hẹn hiệu năng chụp thiếu sáng tốt hơn. Tuy nhiên, Galaxy S24 Ultra cũng không hề kém cạnh, trong khi giúp bạn tiết kiệm được cả chục triệu.

Dung lượng pin của dòng Ultra vốn không thay đổi trong nhiều năm qua, vì vậy viên pin 5.000mAh trên S24 Ultra cũng tương đương với những gì bạn tìm thấy trên S26 Ultra mới. May mắn thay, Galaxy S24 Ultra vẫn hỗ trợ sạc có dây 45W – dù không phải nhanh nhất thị trường nhưng vẫn đủ để nạp đầy năng lượng cho điện thoại trong một khoảng thời gian hợp lý.

Samsung đã "cải lùi" S Pen trên Galaxy S25 Ultra vào năm ngoái, và điều này tiếp tục lặp lại trên mẫu flagship mới nhất. Nhiều người sẽ nhớ chiếc S Pen có thể đóng vai trò như một nút bấm chụp hình điều khiển từ xa.

Nếu bạn thường xuyên sử dụng các tính năng Bluetooth của S Pen như vậy, tốt nhất là hãy gắn bó với Galaxy S24 Ultra thay vì lên đời.

Tóm lại, Galaxy S24 Ultra là một lựa chọn vững chắc và sáng suốt nếu bạn đã mệt mỏi với việc phải chi ra một khoản tiền bằng cả tiền đặt cọc mua ô tô chỉ để sở hữu một chiếc smartphone.

So sánh với Samsung Galaxy S26 Ultra thì sao?

Tất nhiên, nếu muốn trải nghiệm tổng thể tốt hơn, Galaxy S26 Ultra là một bước tiến lớn so với S24 Ultra. Máy trang bị tính năng Privacy Display mới giúp bảo mật thông tin màn hình tốt hơn ở nơi công cộng, tích hợp trí tuệ nhân tạo dạng tác vụ (agentic AI) hoạt động thực sự hiệu quả, cùng thiết kế mới dễ cầm nắm hơn.

So với S24 Ultra, mẫu flagship thế hệ mới nhẹ và mỏng hơn. Cả hai có cùng dung lượng pin, nhưng mẫu máy mới hỗ trợ sạc 60W, giúp nạp đầy 75% pin chỉ trong khoảng 30 phút.

Galaxy S26 Ultra được tiếp sức mạnh bởi chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 mới nhất. Nếu bạn là một game thủ mobile, S26 Ultra là lựa chọn tối ưu hơn. Samsung cho biết họ đã cải thiện hiệu năng bằng cách thiết kế lại hệ thống tản nhiệt buồng hơi quanh bộ vi xử lý. Kết quả là máy có thể duy trì hiệu suất chơi game đỉnh cao trong thời gian dài hơn.

Cả hai máy đều sở hữu thiết lập cụm 4 camera sau gồm: cảm biến chính 200MP, camera tele 10MP (zoom 3x), camera tele 50MP (zoom 5x) và ống kính góc siêu rộng 50MP. Tuy nhiên, S26 Ultra có khẩu độ lớn hơn trên camera chính và camera tele 5x, mang lại chất lượng ảnh chụp và video đêm cải thiện rõ rệt.