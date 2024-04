Không cần ra khơi tìm kho báu, thu nhập chỉ hơn 10 triệu đồng/tháng đã vào nhóm dân số giàu nhất Việt Nam

Ảnh: AI

Tổng cục Thống kê mới đây công bố về kết quả khảo sát mức sống cư dân Việt Nam năm 2022. Kết quả cho thấy, thu nhập bình quân của 1 người ở Việt Nam trong 1 tháng năm 2022 theo giá hiện hành đạt 4,67 triệu đồng, tăng 11,1 điểm % so với năm trước đó.

2022 là năm đánh dấu sự khôi phục về mặt kinh tế và tình hình đời sống dân cư. Bởi trong 2 năm 2019 và 2020, thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam giảm liên tiếp, vì tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Thu nhập bình quân của một người/tháng năm 2022 đã quay trở lại xu hướng tăng như các năm từ 2019 trở về trước.

Nhóm hộ giàu nhất Việt Nam có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng đạt 10,23 triệu đồng. Ảnh: NT

Đáng chú ý, kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê chỉ ra rằng, nhóm hộ giàu nhất (tức là nhóm gồm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng đạt 10,23 triệu đồng. Con số này cao gấp 7,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất.

Theo Tổng cục Thống kê, nhìn chung, thu nhập đều tăng ở cả thành thị và nông thôn. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người trông năm 2022 tại khu vực thành thị đạt gần 5,95 triệu đồng (tăng khoảng 10,3% điểm % so với năm 2021), cao gấp 1,54 lần so với thu nhập bình quân tại khu vực nông thôn là 3,86 triệu đồng (tăng 10,8 điểm % so với năm 2021).

Đâu là vùng có thu nhập bình quân tháng cao nhất Việt Nam?

Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân tháng cao nhất trong năm 2022. Ảnh minh họa

Kết quả khảo sát cho thấy, trong 6 vùng, Đông Nam Bộ chính là vùng có thu nhập bình quân tháng cao nhất trong năm 2022, với 6,33 triệu đồng/người/tháng. Trong khi đó, vùng có thu nhập bình quân thấp nhất ở nước ta là Trung du và miền núi phía Bắc, với 3,17 triệu đồng/người/tháng.

So với năm 2021, thu nhập bình quân 1 người/1 tháng năm 2022 từ tiền lương, tiền công đạt 2,6 triệu đồng (tăng 8,2 điểm %); thu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 0,47 triệu đồng (tăng 4,3 điểm %); thu từ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1,1 triệu đồng (tăng 15,9 điểm %); thu từ những nguồn thu khác đạt 0,5 triệu đồng (tăng 27,7 điểm %).

Theo Tổng cục Thông kê, cơ cấu thu nhập hiện đang chuyển dịch theo hướng ngày càng tiến bộ hơn. Minh chứng là tỷ trọng những khoản thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng ngày càng giảm, từ 20,1% năm 2010 xuống 10,8% trong năm 2021 và còn 10,3% trong năm 2022. Trong khi đó, tỷ trọng những khoản thu từ các hoạt động tự làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản lại tăng so với các năm từ 2019 – 2021 (tương ứng với 34,6% so với 22,4%; 33,3% và 32,5%).

Ngoài ra, theo kết quả khảo sát này, tỷ trọng những khoản thu từ tiền lương và tiền công có giảm nhẹ so với năm 2021 (giảm khoảng 1,5%), nhưng vẫn duy trì ở mức cao, với 55,2%. Điều này cho thấy, sau đại dịch, những hoạt động tự làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản có sự phục hồi nhanh chóng.

Theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kế, trong năm 2022, chi tiêu bình quân đầu người trong 1 tháng xấp xỉ đạt 2,8 triệu đồng, giảm khoảng 3,3 điểm % so với năm 2020. Đây cũng có thể cho thấy việc các hộ gia đình có xu hướng thắt chặt chi tiêu (đặc biệt là các hộ gia đình sống tại khu vực thành thị) do tác động của đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, mức chi tiêu bình quân đầu người mỗi tháng ở thành thị là 3,3 triệu đồng (giảm 13,6% điểm % so với năm 2020), còn tại khu vực nông thôn là gần 2,5 triệu đồng/người/tháng (tức là tăng 4,7 điểm % so với năm 2020). Cơ quan thống kê nhận định, trong năm 2022, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn được thu hẹp, chủ yếu là vì người dân sống ở thành thị giảm chi tiêu.

Theo Tổng cục Thống kê, dù chi tiêu bình quân đầu người giảm, nhưng thu nhập bình quân đầu người lại có xu hướng tăng so với năm trước. Đây cũng là minh chứng đánh dấu về sự phục hồi của đời sống hộ gia đình sau đại dịch Covid-19.