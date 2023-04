Khởi tố vụ hỗn chiến ở cảng An Thới, TP Phú Quốc

Ngày 29-4, theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, Công an TP Phú Quốc , tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ "hỗn chiến" ở cảng biển An Thới, TP Phú Quốc vào chiều 26-4.

Cảng biển An Thới, TP Phú Quốc

Công an TP Phú Quốc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự về hành vi cố ý gây thương tích đối với những người liên quan.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 26-4, tại Cảng biển quốc tế An Thới (phường An Thới, TP Phú Quốc) xảy ra cuộc xô xát giữa những hộ kinh doanh với nhóm bảo vệ do Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới (gọi tắt là Công ty Namas) thuê. Vụ việc làm 3 người dân bị thương.

Trong cuộc "hỗn chiến" ở cảng biển An Thới chiều 26-4, Vũ Mạnh Cường (võ sư Long Phi Cường) tỏ ra rất hung hăng

Nguyên nhân xô xát xuất phát từ việc các hộ kinh doanh không đồng ý bàn giao mặt bằng và phản đối giá dịch vụ do Công ty Namas ban hành khi tiếp quản, khai thác cảng.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Phú Quốc đã triệu tập 17 người, chủ yếu là của Công ty bảo vệ Lucky (phường Dương Đông, TP Phú Quốc) để lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Thạch (61 tuổi, ngụ phường An Thới) là một trong 3 người bị thương nặng trong cuộc "hỗn chiến" ở cảng biển An Thới. Hiện ông vẫn được điều trị tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc

Theo đoạn clip do người dân ghi lại tại hiện trường, sau khi cự cãi, một số người trong nhóm mặc đồng phục của Công ty bảo vệ Lucky đã ra tay đánh tiểu thương trước. Phần đông trong số tiểu thương là người già và phụ nữ.

Đáng chú ý, một người đàn ông tóc dài, mặc áo trắng rất hung hăng, liên tục tấn công tiểu thương. Người này được xác định là Vũ Mạnh Cường - tức võ sư Long Phi Cường, SN 1983, thường trú TP HCM.