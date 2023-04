Phú Quốc: Hỗn chiến ở cảng An Thới, nhiều người nhập viện

Lúc 16 giờ 15 phút ngày 26-4, tại Cảng biển quốc tế An Thới (phường An Thới, TP Phú Quốc , tỉnh Kiên Giang) xảy ra cuộc hỗn chiến giữa người dân địa phương với nhóm người của Công ty Namaste làm nhiều người dân bị thương.

Cảnh hỗn chiến ở Cảng An Thới, TP Phú Quốc chiều 26-4 (cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, có khoảng 300 người dân tập trung trước cảng biển quốc tế An Thới (do Công ty Liên danh Namaste – Cảng Sài Gòn tiếp nhận 19-4) phản đối chính sách cho thuê của công ty Namaste đối với người dân.

Cụ thể, trước đây, những hộ kinh doanh ở đây được thuê với giá 500.000 đồng/tháng, nhưng khi Namaste tiếp quản nâng giá cho thuê lên tới 60 triệu đồng/tháng và phải đóng trước 3 tháng là 180 triệu đồng.

Ngoài ra, Namaste quy định xuồng đưa rước khách tại cảng phải nộp 2,5 triệu đồng/tháng; ca nô từ 5 triệu đến 7 triệu đồng/tháng; khách du lịch xuống cảng 35.000 đồng/ 1 lượt người (trước đây không thu phí).

Hơn 22 giờ ngày 26-4, hàng trăm người dân vẫn còn tụ tập trước trụ sở Cảng biển quốc tế An Thới để phản đối

Trong lúc hàng trăm người dân kéo đến, lực lượng bảo vệ của Namaste trấn áp, dẫn đến cuộc hỗn chiến giữa người dân và lực lượng bảo vệ.

Hậu quả của cuộc xô xát làm khoảng 10 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng được chuyển đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc cấp cứu. 1 trong 3 người bị thương nặng sau đó phải chuyển đi Cần Thơ cấp cứu vì bị xuất huyết não.

Hỗn chiến ở Cảng An Thới

Cho đến 22 giờ cùng ngày, Công an TP Phú Quốc vẫn còn làm việc, lấy lời khai những người liên quan tại trụ sở Cảng biển quốc tế An Thới; đồng thời tạm giữ một số đối tượng gây thương tích bên phía Namaste.



Mặc dù được cơ quan chức năng phường An Thới, Công an TP Phú Quốc và phía lãnh đạo Công ty Namaste đến vận động giải tán và hứa sẽ làm việc cụ thể với những người có liên quan vào ngày 27-4, song đến hơn 22 giờ, hàng trăm người dân vẫn còn tụ tập bên ngoài trụ sở Cảng biển quốc tế An Thới để phản đối.